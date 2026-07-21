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CONCURSO PÚBLICO

"Concurso dos concursos" tem resultado preliminar divulgado para cartórios de MS

Tribunal de Justiça publicou nesta segunda-feira o espelho de correção da prova escrita e prática

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

21/07/2026 - 09h45
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nesta segunda-feira (21) o resultado preliminar da prova escrita e prática do VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e Registrais do Estado. O documento, publicado no Diário da Justiça, também traz o espelho de correção da etapa aplicada em 24 de maio deste ano.

Conforme o comunicado assinado pelo corregedor-geral de Justiça e presidente da comissão do concurso, desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, os candidatos poderão apresentar recurso entre as 12h desta terça-feira (22) e as 12h do próximo dia 27 de julho, por meio da página da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela seleção.

O comunicado também informa que candidatos aprovados na modalidade de remoção aparecem na lista em condição sub judice, em cumprimento a uma decisão judicial que anulou a segunda retificação do edital do concurso.

O certame é considerado um dos mais concorridos do Judiciário brasileiro por selecionar os futuros titulares de cartórios extrajudiciais. Ao todo, estão sendo ofertadas 42 serventias vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 28 destinadas ao ingresso por provimento e outras 14 por remoção.

 Dados da Receita Federal divulgados anteriormente apontam que a renda média nacional dos titulares de cartórios alcançou R$ 144,6 mil mensais em 2023, embora os rendimentos variem significativamente conforme o cargo.

Entre as vagas oferecidas pelo TJMS estão cartórios localizados em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e outros municípios do Estado. Algumas das vagas ficaram vazias após aposentadorias, falecimentos, renúncias e perda da delegação pelos antigos titulares.

Entre os candidatos que obtiveram uma das maiores notas está Eduardo de Melo Gama, magistrado que tomou posse, em junho deste ano, como integrante da nova Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Goiás para o biênio 2026-2028.

Também entre os destaques, aparece Adelmar Aires Pimenta da Silva, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e titular da 2ª Vara Federal de Palmas (TO).

Outro nome de destaque é Alexandre Alliprandino Medeiros, que atuou como juiz até se aposentar, em março deste ano, e agora aparece entre os candidatos com melhor desempenho na seleção.

Além dos magistrados, a lista reúne profissionais já atuantes na atividade extrajudicial. É o caso da tabeliã Heleine Pereira Michels, titular do Cartório Michels, em Marabá (PA), que também alcançou uma das notas mais altas na prova escrita e prática.

A divulgação do resultado ocorre um dia após levantamento divulgado pela Folha de S.Paulo, elaborado pelo economista Bruno Imaizumi, da consultoria 4intelligence, apontar que juízes continuam entre os profissionais com maior renda média do país.

Segundo o estudo, baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, os magistrados tiveram rendimento médio de R$ 34,8 mil mensais no primeiro trimestre de 2026, quase nove vezes acima da renda média do trabalhador brasileiro, estimada em R$ 3.918.

Ainda assim, concursos para delegações de cartórios continuam atraindo integrantes da magistratura e de outras carreiras jurídicas, justamente pelo potencial de remuneração de determinadas serventias, que pode superar os vencimentos de cargos públicos tradicionais.

Próximas etapas

Após o período de recursos, a banca organizadora analisará as contestações antes da divulgação do resultado definitivo da prova escrita e prática.

O VI Concurso Público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e Registrais é composto por oito etapas, incluindo provas objetiva, escrita e prática, prova oral, análise de títulos, exames de saúde, perícia médica e procedimentos de heteroidentificação, até a homologação final e escolha das serventias pelos candidatos aprovados, conforme a ordem de classificação.

CAMPO GRANDE

Agetran tenta destravar obra de R$ 2,4 milhões na rotatória da Euler de Azevedo

Após primeira licitação não receber propostas, prefeitura abre novo pregão para contratar empresa responsável pelo reordenamento viário em uma das principais vias de Campo Grande

21/07/2026 12h54

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Novo pregão tenta viabilizar obra de reordenamento viário na rotatória entre as avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo

Novo pregão tenta viabilizar obra de reordenamento viário na rotatória entre as avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo Paulo Ribas

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Quase um ano após receber os recursos para executar a obra, a Prefeitura de Campo Grande tenta destravar o reordenamento viário da rotatória que liga as avenidas Tamandaré, Dr. Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa. Publicado nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Município (Diogrande), um novo pregão eletrônico busca contratar a empresa que ficará responsável pela intervenção, orçada em R$ 2.440.397,75.

O novo certame ocorre após a licitação anterior terminar deserta, sem que nenhuma empresa apresentasse proposta para executar o serviço. Com isso, a administração municipal precisou republicar o edital na tentativa de contratar uma empresa especializada para a obra.

A obra é considerada estratégica para reduzir congestionamentos e aumentar a segurança em um dos cruzamentos mais movimentados da região norte da Capital. O projeto prevê implantação de sistema semafórico, adequação da sinalização, obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e abertura de novos retornos no canteiro central.

O cruzamento é utilizado diariamente por motoristas que seguem para bairros como Nasser, Vila Sobrinho, São Francisco, Seminário, Coophasul e Santa Luzia, além de dar acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e à sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Os recursos para a execução da obra foram repassados pela Agetran-MS ao município em agosto do ano passado, durante as comemorações do aniversário de Campo Grande. Na ocasião, a previsão era de que a intervenção fosse concluída em até um ano, prazo que não será cumprido devido ao atraso na contratação da empresa responsável.

Conforme o edital, as propostas poderão ser encaminhadas até as 7h44 do dia 6 de agosto, quando ocorrerá, na sequência, a abertura da sessão pública de disputa de preços. A licitação será realizada na modalidade de pregão eletrônico, em ampla concorrência, para empresas especializadas em engenharia.

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Campo grande

Evento reúne 80 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

21/07/2026 12h00

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Trajes de frio estarão à venda no local

Trajes de frio estarão à venda no local ARQUIVO PESSOAL

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Este fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. 25ª edição do 'Desapega Campo Grande' ocorrerá nos próximos dias na Capital.

O evento reunirá mais de 80 brechós em um só lugar. São mais de 25 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira, etc

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Confira alguns dos 80 brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

 Confira alguns looks que estarão à venda no local:

Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local
Trajes de frio estarão à venda no local

Dicas para aproveitar um Brechó

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

'Desapega Campo Grande' ocorrerá neste sábado, 25 de julho, das 8h às 16h, no Parque Ayrton Sena, localizado na rua Arapoti, número 512, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

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