"Concurso dos concursos" tem resultado preliminar divulgado para cartórios de MS

Concurso para cartórios de Mato Grosso do Sul oferece 42 vagas e reúne candidatos de todo o país - Divulgação

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nesta segunda-feira (21) o resultado preliminar da prova escrita e prática do VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e Registrais do Estado. O documento, publicado no Diário da Justiça, também traz o espelho de correção da etapa aplicada em 24 de maio deste ano.

Conforme o comunicado assinado pelo corregedor-geral de Justiça e presidente da comissão do concurso, desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, os candidatos poderão apresentar recurso entre as 12h desta terça-feira (22) e as 12h do próximo dia 27 de julho, por meio da página da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela seleção.

O comunicado também informa que candidatos aprovados na modalidade de remoção aparecem na lista em condição sub judice, em cumprimento a uma decisão judicial que anulou a segunda retificação do edital do concurso.

O certame é considerado um dos mais concorridos do Judiciário brasileiro por selecionar os futuros titulares de cartórios extrajudiciais. Ao todo, estão sendo ofertadas 42 serventias vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 28 destinadas ao ingresso por provimento e outras 14 por remoção.

Dados da Receita Federal divulgados anteriormente apontam que a renda média nacional dos titulares de cartórios alcançou R$ 144,6 mil mensais em 2023, embora os rendimentos variem significativamente conforme o cargo.

Entre as vagas oferecidas pelo TJMS estão cartórios localizados em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e outros municípios do Estado. Algumas das vagas ficaram vazias após aposentadorias, falecimentos, renúncias e perda da delegação pelos antigos titulares.

Entre os candidatos que obtiveram uma das maiores notas está Eduardo de Melo Gama, magistrado que tomou posse, em junho deste ano, como integrante da nova Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Goiás para o biênio 2026-2028.

Também entre os destaques, aparece Adelmar Aires Pimenta da Silva, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e titular da 2ª Vara Federal de Palmas (TO).

Outro nome de destaque é Alexandre Alliprandino Medeiros, que atuou como juiz até se aposentar, em março deste ano, e agora aparece entre os candidatos com melhor desempenho na seleção.

Além dos magistrados, a lista reúne profissionais já atuantes na atividade extrajudicial. É o caso da tabeliã Heleine Pereira Michels, titular do Cartório Michels, em Marabá (PA), que também alcançou uma das notas mais altas na prova escrita e prática.

A divulgação do resultado ocorre um dia após levantamento divulgado pela Folha de S.Paulo, elaborado pelo economista Bruno Imaizumi, da consultoria 4intelligence, apontar que juízes continuam entre os profissionais com maior renda média do país.

Segundo o estudo, baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, os magistrados tiveram rendimento médio de R$ 34,8 mil mensais no primeiro trimestre de 2026, quase nove vezes acima da renda média do trabalhador brasileiro, estimada em R$ 3.918.

Ainda assim, concursos para delegações de cartórios continuam atraindo integrantes da magistratura e de outras carreiras jurídicas, justamente pelo potencial de remuneração de determinadas serventias, que pode superar os vencimentos de cargos públicos tradicionais.

Próximas etapas

Após o período de recursos, a banca organizadora analisará as contestações antes da divulgação do resultado definitivo da prova escrita e prática.

O VI Concurso Público para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e Registrais é composto por oito etapas, incluindo provas objetiva, escrita e prática, prova oral, análise de títulos, exames de saúde, perícia médica e procedimentos de heteroidentificação, até a homologação final e escolha das serventias pelos candidatos aprovados, conforme a ordem de classificação.