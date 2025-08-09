Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Frente fria derruba temperaturas

Mariana Piell

Mariana Piell

09/08/2025 - 04h30
Neste sábado (9), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas devem apresentar acentuado declínio, variando entre 3° e 5°C, podendo atingir valores próximos a 0°C em algumas localidades. Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do estado.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 8°C e máxima de 18°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 8°C e 20°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 8°C e a máxima de 18°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 8°C e máxima de 22°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 9°C e 22°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 8°C e máxima de 18°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 6°C e máxima de 17°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 5°C e 15°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 6°C e máxima de 17°C. 

Justiça

Mãe reencontra filho levado pelo pai há 11 anos e garante guarda provisória

Ação ainda determinou medida protetiva contra o homem que tirou a criança da genitora quando tinha apenas 2 anos

08/08/2025 17h45

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro

Elizabete, o filho e o marido durante o reecontro Foto: TJMS

Um reencontro aguardado por mais de uma década marcou a semana no Fórum de Ponta Porã (MS). A diarista, Elizete, reencontrou o filho Enzo, hoje com 13 anos, de quem esteve separada por 11 anos. Através de uma ação judicial a mãe garantiu a guarda provisória do adolescente e determinou medida protetiva contra o pai que tirou o menino, quando tinha 2 anos, da genitora.

“Esperei tanto por esse momento, o coração estava batendo muito forte. Quando o vi, foi a hora que apertou. Não tenho palavras para dizer o que estou sentindo. Nunca mais você vai ficar longe de mim, agora nossa família está completa e poderemos ser felizes de verdade", comemorou a mãe.

Enzo foi abandonado pelo pai em janeiro deste ano e levado para uma casa de acolhimento no município. O adolescente relatou às equipes que tinha mãe e queria voltar para a família. Foi então que a coordenadora do Abrigo Seu Félix, Tânia Jacques da Cruz, e a psicóloga Thaís Nantes Zacarias iniciaram uma busca para localizar Elizete.

“Ele chegou falando o que tinha acontecido com ele, que tinha uma mãe e que a gente precisava encontrá-la, porque ela o amava muito e ele queria muito ter a família de volta”, relembrou Tânia.

Elizete vive com o marido e três filhos em outro Estado, a equipe conseguiu localiza-la em abril. O contato inicial foi feito por videochamadas, enquanto tramitava na Justiça o processo para reaproximação.

“Meu filho foi levado de mim quando ele tinha dois anos, e nesse tempo todo tentei procurá-lo, mas sem sucesso. Não sabia onde ele poderia estar, mas nunca deixei de acreditar que estaríamos juntos novamente”, contou Elizete.

O processo passou por estudo psicossocial e parecer favorável do Ministério Público, culminando na decisão da juíza Thielly Dias de Alencar Pitthan, titular da 1ª Vara Criminal da comarca, pelo desacolhimento institucional e reintegração do adolescente à mãe.

“Esse é um caso que causa muita perplexidade até para quem lida diariamente com processos em que há violações a direitos infantojuvenis, porque mãe e filho ficaram longe um do outro por mais de 10 anos, separados indevidamente e sem nenhum contato. Nenhuma criança merece ser privada do contato materno ou paterno, quando esse contato é saudável”, afirmou a magistrada.

O Judiciário omitiu o novo local de residência da família por questões de segurança. 

 

Assistência social

Após alerta de frio, Parque Ayrton Sena retorna como ponto de acolhimento

O ponto de apoio começa funcionar a partir desta sexta-feira, com abertura às 18 horas e encerramento às 6 horas

08/08/2025 16h33

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana

Essa é a primeira vez que o ponto funcionara fim de semana Foto: Divulgação

Com uma nova onda de frio chegando em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, vai reativar o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna a partir desta sexta-feira (8), para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno, a partir das 18h até às 6h.

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso que, promete, começar hoje e seguir até o início da próxima semana. De acordo com a previsão, as temperaturas podem chegar a 8ºC no domingo. Já no sábado (9) e segunda-feira (11), os termômetros podem marcar mínimas entre 10ºC e 11ºC.

A iniciativa segue a resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim-de-semana. O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

Assistência Social

O Projeto Inverno Acolhedor, teve sua primeira fase em 28 de maio quando chegou a primeira onda de frio em Campo Grande, até o momento a ação já atendeu um total de 905 pessoas no Ponto de Apoio. Durante as ações, foram entregues mais de mil marmitas doadas por organizações da sociedade civil, entidades religiosas parceiras e também produzidas pelas merendeiras das unidades de acolhimento.

Apesar das temperaturas elevadas registradas nas últimas semanas, a SAS continua intensificando as ações de acolhimento e abordagens à população em situação de rua durante o inverno.

O trabalho de abordagem é reforçado com a entrega de cobertores e o mapeamento de pontos estratégicos, sempre respeitando o direito de recusa dos indivíduos aos serviços oferecidos, conforme garantido pela Constituição Federal. A população também pode colaborar denunciando locais onde há pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, possibilitando que as equipes atuem de forma mais eficiente.

Dados gerais

Além dos acolhimentos, a SAS, em parceria com as demais políticas públicas da gestão municipal vem realizando durante o Inverno Acolhedor, ações complementares de atendimento à população em situação de rua, por meio de mutirões no Centro POP com a participação da Funsat, Emha e equipe da Central do Cadastro Único da SAS.

Até o momento foram realizados 92 atendimentos pela Emha e mais de 60 pela Funsat. Durante as seis etapas do projeto, as comunidades terapêuticas receberam 71 usuários que aceitaram iniciar tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. No total, foram realizadas 408 ações complementares. “Estamos atentos às previsões meteorológicas junto a Defesa Civil e sempre começamos a organizar as ações com uma semana de antecedência para garantir toda a estrutura de atendimento às pessoas em vulnerabilidade”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento. 

