Confira o que abre e o que fecha no feriado de 20 de novembro

A Proclamação da República é celebrada neste sábado, 15 de novembro. A data é feriado nacional e, mesmo caindo no fim da semana, haverá alteração de funcionamento em alguns locais, enquanto outros não abrem.
Confira o que abre e o que fecha:
Supermercados
Os supermercados e hipermercados poderão abrir normalmente no feriado.
Comércio
O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir das 9h às 18h.
Mercadão Municipal
O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.
Shoppings
-
Campo Grande
O funcionamento será das 10h às 22h.
-
Norte Sul Plaza
O funcionamento será em horário normal, das 10h às 22h
-
Bosque dos Ipês
No Bosque dos Ipês, o horário também será das 10h às 22h no feriado.
-
Pátio Central
O Pátio Central abrirá das 9h às 17h.
Feira Central
A Feira Central abrirá normalmente, a partir de meio-dia para almoço.
Bancos
As agências bancárias não abrirão no feriado, funcionando apenas os terminais de autoatendimento, a critério de cada instituição.
Unidades de saúde
Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.
Judiciário
O Judiciário não terá expediente nos dias 20 e 21 de novembro. Apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.
Órgãos Públicos
Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande nos dias 20 e 21 de novembro. Isto porque ambos os Executivos transferiram o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor para a sexta-feira, gerando um feriadão de quatro dias.
A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.
Lotéricas
As casas lotéricas não abrirão no feriado e também não haverá sorteio de loterias.
Detran
As agências do Detran de Mato Grosso do Sul não abrirão na quinta e sexta-feira.
Correios
Não haverá funcionamento das agências de Campo Grande no dia 20 de novembro.
Delegacias
As delegacias da Polícia Civil estarão abertas apenas aquelas de urgência, ou seja, plantonistas: Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depacs) Cepol e Centro e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
Transporte coletivo
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que será realizado um plano operacional especial nos dias 20 e 21 de novembro, com a maioria das linhas em esquema de fim de semana.