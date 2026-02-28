Confira opções de cursos de capacitação profissional gratuitos em Campo Grande

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS), por meio do Instituto Profac, está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional em Campo Grande.
Os cursos serão ministrados ao longo do mês de março e, como destaque, oferecem opções como Segurança no Trabalho em Altura e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio.
Além disso, o curso de limpeza profissional, por exemplo, possui módulos como uso de máquinas conservadoras de piso, limpeza sustentável e o Módulo Despertar, voltado ao desenvolvimento comportamental e à melhoria da atuação no ambiente de trabalho.
Entre as opções estão sustentabilidade e desenvolvimento comportamental, sem nenhum custo.
Como se inscrever?
O processo de capacitação conta com vagas limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site https://seacms.com.br/
(aba Instituto Profac) ou pelo WhatsApp (67) 99245-6728.
Também podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]
ou pelo telefone (67) 3253-4845.
Cursos
As capacitações são presenciais e gratuitas, com certificado, e acontecem na sede do Instituto Profac, localizada na Rua Diana, 51, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.
Programação de cursos – Março/2026
- 2/3 – 08h às 12h Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 2/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 3/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Limpeza de Áreas Administrativas
- 4/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Limpeza de Vidros
- 6/3 – 08h às 17h Limpeza e Jardinagem – NR-35: Segurança no Trabalho em Altura
- 9/3 – 08h às 12h Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 9/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 10/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Limpeza Específica de Banheiros
- 11/3 – 13h às 17h Líderes e Gestores – Sensibilização das Medidas de Prevenção e de Combate ao Assédio e Outras Formas de Violência no Âmbito do Trabalho
- 12/3 – 08h às 17h Todas formações – NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA
- 13/3 – 08h às 12h Todas formações – NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA
- 16/3 – 08h às 12h Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 16/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 20/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Limpeza Hospitalar
- 23/3 – 08h às 12h Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 23/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 24/3 – 13h às 17h Copeiro(a) – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
- 25/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Limpeza de Vidros
- 26/3 – 13h às 17h Copeiro(a) – Copeiro para Empresas – 2º módulo
- 27/3 – 08h às 12h Limpeza Profissional – Noções Básicas de Uso de Máquina Conservadora de Piso
- 30/3 – 08h às 12h Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
- 30/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
- 31/3 – 13h às 17h Limpeza Profissional – Limpeza Profissional Sustentável: Práticas Eficientes e Ecosuficientes