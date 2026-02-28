Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Qualificação profissional

Confira opções de cursos de capacitação profissional gratuitos em Campo Grande

Com vagas limitadas, capacitações gratuitas incluem Limpeza Profissional, Trabalho em Altura e prevenção ao assédio e serão realizadas em março; saiba como se inscrever

Laura Brasil

28/02/2026 - 12h00
O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (SEAC-MS), por meio do Instituto Profac, está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional em Campo Grande.

Os cursos serão ministrados ao longo do mês de março e, como destaque, oferecem opções como Segurança no Trabalho em Altura e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio.

Além disso, o curso de limpeza profissional, por exemplo, possui módulos como uso de máquinas conservadoras de piso, limpeza sustentável e o Módulo Despertar, voltado ao desenvolvimento comportamental e à melhoria da atuação no ambiente de trabalho.

Entre as opções estão sustentabilidade e desenvolvimento comportamental, sem nenhum custo.

Imagem Divulgação

Como se inscrever?

O processo de capacitação conta com vagas limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site https://seacms.com.br/
 (aba Instituto Profac) ou pelo WhatsApp (67) 99245-6728.

Também podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]
 ou pelo telefone (67) 3253-4845.

Cursos

As capacitações são presenciais e gratuitas, com certificado, e acontecem na sede do Instituto Profac, localizada na Rua Diana, 51, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Programação de cursos – Março/2026

 

  • 2/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 2/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 3/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza de Áreas Administrativas
  • 4/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza de Vidros
  • 6/3 – 08h às 17h  Limpeza e Jardinagem – NR-35: Segurança no Trabalho em Altura
  • 9/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 9/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 10/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza Específica de Banheiros
  • 11/3 – 13h às 17h  Líderes e Gestores – Sensibilização das Medidas de Prevenção e de Combate ao Assédio e Outras Formas de Violência no Âmbito do Trabalho
  • 12/3 – 08h às 17h  Todas formações – NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA
  • 13/3 – 08h às 12h  Todas formações – NR-05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio – CIPA
  • 16/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 16/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 20/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza Hospitalar
  • 23/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 23/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 24/3 – 13h às 17h  Copeiro(a) – Serviços e Higienização de Copa – 1º módulo
  • 25/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza de Vidros
  • 26/3 – 13h às 17h  Copeiro(a) – Copeiro para Empresas – 2º módulo
  • 27/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Noções Básicas de Uso de Máquina Conservadora de Piso
  • 30/3 – 08h às 12h  Limpeza Profissional – Conceitos Gerais da Limpeza Profissional
  • 30/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Módulo Despertar: Introdução à Limpeza Profissional
  • 31/3 – 13h às 17h  Limpeza Profissional – Limpeza Profissional Sustentável: Práticas Eficientes e Ecosuficientes
     

Segurança Pública

Professor suspeito de estupro é preso em MS

O crime contra a estudante de 14 anos teria ocorrido em 2025

28/02/2026 11h00

Divulgação PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta sexta-feira (27), em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande, um professor de 28 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de estupro.

Conforme informações da polícia, o crime teria ocorrido em 2025. A investigação teve início após a estudante, de 14 anos, contar o ocorrido.

Durante o levantamento do caso, a equipe solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pela Justiça. Ele foi detido em casa e levado para a delegacia do município, onde deve passar por audiência de custódia.

A polícia informou que o caso segue sob investigação.

Divulgação PCMS

Outro caso

Ainda na sexta-feira, em Aquidauana, município localizado a 272 quilômetros de Rio Brilhante, onde o professor foi preso, durante a Operação Mulher Segura, a polícia cumpriu mandado de prisão definitiva contra um homem de 71 anos, condenado por estupro de vulnerável.

A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ocorreu por intermédio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

O condenado estava foragido da Justiça desde 2024, quando o mandado de prisão foi expedido após ele ter sido julgado e condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada.

Durante a madrugada, enquanto a mãe não suspeitava de nada, ele aproveitava-se da fragilidade da menina para cometer o estupro.

Para que a criança não contasse a ninguém, ele chegou a ameaçá-la de morte e até a agredi-la fisicamente, mantendo a menina em constante situação de medo.

O crime foi comprovado por meio de laudo pericial de sexologia forense realizado pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Quando a investigação encerrou, em 2014, a vítima estava com 14 anos de idade. O padrasto foi condenado a 18 anos de prisão em regime inicialmente fechado.

Doze anos após o fim das investigações, equipes da 1ª Deam seguiram no rastro do condenado e conseguiram localizar o paradeiro do foragido que estava morando em uma aldeia, localizada no Distrito de Taunay.

Quando a polícia chegou, ele não ofereceu resistência, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde está à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Moradia

Minha Casa, Minha Vida abre inscrições e aproxima famílias do sonho da casa própria em Campo Grande

São unidades habitacionais localizadas no bairro Nova Bahia, e as inscrições seguem até 20 de março

28/02/2026 10h05

Crédito: Agehab

O Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) está com inscrições abertas para 80 unidades habitacionais no Residencial Nova Bahia, localizado no bairro Nova Bahia, em Campo Grande.

Os interessados devem se atentar ao prazo de inscrição, que segue até o dia 20 de março e deve ser feita exclusivamente pelo site da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (www.agehab.ms.gov.br).

Caso a pessoa não tenha acesso à internet ou enfrente dificuldades com o sistema, deve procurar atendimento presencial em uma das unidades da Rede Fácil, localizadas nos bairros Aero Rancho (Av. Marechal Deodoro, 2.603), Coronel Antonino (Rua Santo Ângelo, 51) ou Jardim Monumento (Av. Guri Marques, 5.465).

Crédito: Agehab

Quem pode participar?

O programa segue alguns critérios, entre eles manter os dados devidamente atualizados no sistema.

A seleção obedece a critérios estabelecidos nacionalmente e assegura prioridade aos seguintes grupos:

  • mulheres chefes de família;
  • pessoas negras;
  • pessoas com deficiência;
  • idosos;
  • famílias com crianças ou adolescentes;
  • famílias com pessoas em tratamento de câncer;
  • pessoas com doenças raras, crônicas ou degenerativas;
  • mulheres vítimas de violência doméstica;
  • famílias integrantes de povos indígenas e comunidades quilombolas;
  • moradores de áreas de risco;
  • pessoas cujo contrato habitacional anterior foi cancelado sem culpa própria;
  • famílias em situação de rua ou com trajetória de rua.

Sorteio

O sorteio será realizado na sala de reuniões da Agehab, em data a ser definida, e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Governo do Estado, em iniciativa que busca reforçar a transparência na condução da seleção.

O FAR é uma das modalidades do programa habitacional federal voltada às famílias de baixa renda, com subsídio total ou parcial para aquisição do imóvel. Nesta etapa, o foco é atender prioritariamente quem se encontra em maior situação de vulnerabilidade social e econômica.

A ação é resultado da parceria entre o Governo Federal e o Governo Estadual, somando esforços para ampliar o acesso à moradia digna em Mato Grosso do Sul.

