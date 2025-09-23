Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"CG SEGURA"

Consórcio assina contrato e pode começar a instalar radares em Campo Grande

Equipamentos estão desligados desde o dia 31 de agosto, com a substituição prevista para começar em setembro, etapa essa que tem prazo estipulado de até trinta dias para ser concluída

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

23/09/2025 - 10h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Passado mais de um mês desde que venceu a licitação para prestar os serviços de instalação, monitoramento e manutenção dos equipamentos registradores de infrações, o contrato com o Consórcio CG Segura foi assinado ontem (23) e as quatro empresas integrantes podem agora iniciar a troca dos radares em Campo Grande. 

Cabe esclarecer que o consórcio em questão venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, sendo formado pelas seguintes empresas: 

 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação.

Nesta terça-feira (23), através do diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Paulo Silva, a Agetran publicou o extrato do contrato com a assinatura datada de ontem (22), a partir de quando passa a contar o prazo de dois anos de vigência da contratação do Consórcio CG Segura.  

Vale citar que, apesar da vigência estipulada em 24 meses, há ainda a possibilidade de estender a contratação por um prazo total de até 10 anos sob o comando dos radares em Campo Grande. 

Nessa duração de 24 meses, esse contrato renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.  

O último contrato para gestão dos equipamentos, por parte do Consórcio Cidade Morena, datava de 2018 e anotou o máximo de aditivos permitidos nesse período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75, sendo que esse próximo passo para finalmente firmar uma nova contratação de empresa para controlar os radares foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares. 

Radares desligados

Sendo que as empresas ficam agora encarregadas pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações, o Consórcio deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

E conforme repassado pela Agetran ao Correio do Estado, os radares de Campo Grande estão desligados desde o dia 31 de agosto, enquanto neste mês deveria começar a substituição dos equipamentos registradores de infrações, etapa essa que tem um prazo estipulado de até trinta dias para ser concluída. 

"Após essa etapa, será realizada a instalação de novos pontos de monitoramento", expõe a Agetran em retorno ao Correio do Estado, ou seja, como os novos equipamentos demandam inclusive as devidas aferições, essa troca de radares deve durar pelo menos mais um mês. 

Mesmo que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital sobre a realização de um teste dos novos radares para Campo Grande - que durou apenas 24 horas em 06 de agosto -, a avaliação de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sem que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, as imprudências e imperícias por um lado serviram para que as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tivessem uma prova da eficácia dos novos radares que devem monitorar Campo Grande. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

Multas "ilegais"

Que as multas em Campo Grande seguem sendo cadastradas mesmo após o fim dos radares não é novidade, uma vez que após o contrato original vencer, entre os dias 23 de setembro e 03 de outubro de 2024 pelo menos 94 páginas de autuações de veículos foram publicadas através do Diário Oficial de Campo Grande.

Também cabe relembrar que, a Agetran já havia mostrado postura de "afronta" à decisão judicial com a publicação de mais uma leva de autuações e penalidades aos condutores, no último 12 de setembro, referentes a um período anterior ao novo contrato para gestão dos radares.  

Para se ter uma ideia do volume, somente em aproximadamente um terço desse total, há aproximadamente 7,3 mil infrações registradas em apenas 34 dessas páginas de multas aplicadas. Na última publicação citada, havia um total de 36 novas páginas, sendo um edital de notificação de autuações e dois de penalidades, somando aproximadamente 7,8 mil condutores notificados por penalidades no trânsito em Campo Grande. 

Também cabe relembrar que, mesmo após abertura da ação para anulação, as multas seguiram sendo cadastradas em Campo Grande neste 2025, uma vez que dados de arrecadação da Agetran mostram que, sem radares e lombadas - e suas respectivas multas - a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês. 

Ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad é autor da ação enquanto vereador - na tentativa de anular mais de 320 mil autuações, como acompanha o Correio do Estado - e, sobre a nova leva de notificações, ele expõe achar um absurdo tendo em vista que não existe um contrato vigente.

"Vendo que não há contrato vigente é a demonstração de como a Prefeitura de Campo Grande 'cuida' da sua gente", afirmou em entrevista ao Correio do Estado.

Com ampla veiculação do assunto pela imprensa local, é notório que tanto o diretor-presidente quanto a Prefeitura municipal confessaram ter ciência da decisão liminar, portanto a publicação de tais editais só poderiam acontecer com autorização expressa. 

"O diretor (Paulo da Silva) não publicaria se não tivesse aval da prefeita e da PGM [Procuradoria Geral do Município], do departamento jurídico. Ele só fez a publicação, porque vai alegar que não foram avisados ou intimados oficialmente . Conclusão, continuam cometendo atos de improbidade administrativa", conclui ele. 

Em resposta ao Correio do Estado, a Pasta deixou claro que realizaram a publicação do edital para não perder o prazo de aplicação das multas, em "afronta" à decisão do juiz, uma vez que demonstra a crença de que devem conseguir receber a arrecadação pelas autuações.

Segundo a Agetran, as autuações foram aplicadas antes da concessão da liminar - pois essas em questão são referentes ao período entre 21 e 31 de agosto -, ressaltando que há uma série de prazos legais entre as emissões e notificações. Segue abaixo na íntegra a nota de retorno da Agetran. 

"A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que as autuações foram aplicadas antes da concessão da liminar, considerando que a publicação das autuações ocorre em intervalos de 10 dias. Ressaltamos ainda que há prazos legais tanto para a emissão das notificações quanto para sua publicação.

A Agetran reforça seu compromisso contínuo com a melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária".

Assine o Correio do Estado

DEMORA

Dois anos após festa, sai licitação para o Parque do Ceuzinho

Pedra fundamental do parque que promete fazer Campo Grande disputar turistas com Bonito e o Pantanal foi lançada em agosto de 2023

23/09/2025 11h40

Compartilhar
Previsão é de que parque seja criado em uma área com quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, na região da saída para Rochego

Previsão é de que parque seja criado em uma área com quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, na região da saída para Rochego Marcelo Victor

Continue Lendo...

Dois anos e um mês depois da solenidade de lançamento da pedra fundamental  do parque turístico da Cachoeira do Ceuzinho, ocorrida em 28 de agosto de 2023, a prefeitura de Campo Grande anunciou nesta terça-feira (23) a abertura de licitação para contratação de empresa que fará as obras, orçadas em, no máximo, R$ 8.643.966,02. 

O lançamento desta pedra fundamental, quando se projetava investimentos de R$ 9,5 milhões, fez parte das comemorações relativas aos 124 anos de Campo Grande e a promessa foi de que as obras teriam início no ano seguinte, em 2024. Porém, um dos primeiros passos para tirar a promessa do papel foi a publicação do edital de licitação, prevendo que  a abertura das propostas ocorra 8 de outubro. 

Conforme projeto, o parque terá 28 hectares e contará com com receptivo e  uma infraestrutura aliada à preservação. Estão previstos quiosques, redários, playgrounds, museus, restaurantes, apoio para trilhas e uma série de atrativos.

Previsão é de que parque seja criado em uma área com quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, na região da saída para RochegoPedra fundamental da obra foi lançada em 28 de agosto de 2023, mas até agora ela segue só no papel

Com quatro cachoeiras, a área está localizada às margens da parte norte do anel viário de Campo Grande, entre as saídas para Rochedo e Cuiabá, próximo à sede do Detran. 

De acorco com o projeto, o maior investimento, da ordem de R$ 2,7 milhões, será destinada à implantação de estacionamento. Além disso, o pórtico e guarita de entrada consumirão em tonro de R$ 600 mil. Em playgroud e o chamado waterplay estão estimados em pouco mais de R$ 500 mil. 

A região onde será construído o parque está inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula e foi permutada pela Energisa com a Prefeitura, a fim de receber o projeto de construção do parque para visitação pública. Duas construções antigas, que pertenciam à Energisa, serão reformadas. 

Em agosto de 2023, no lançamento da pedra fundamental, a prefeita Adriane Lopes previu que criação de infraestrutura de visitação às cachoeira projetaria Campo Grande para o mundo e faria concorrência com o Pantanal e Bonito, por exemplo.

“Esse sonho hoje se torna realidade. Sai do coração e da imaginação e transforma-se em passo concreto. Os turistas não irão mais chegar em Campo Grande, pegar uma van e partir para outras localidades. Com este parque eles irão sim, permanecer por um período em nossa cidade. Estamos projetando nossa Capital para o mundo”.

Previsão é de que parque seja criado em uma área com quatro cachoeiras no Córrego Ceroula, na região da saída para RochegoProjeto apresentado há dois anos pela prefeitura de Campo Grande prevê a construção de mirant próximo a uma das cachoeiras

 

MEIO AMBIENTE

Apenas um terço de todas as nascentes do Pantanal se mantêm conservadas

Levantamento foi feito em 2023 e 2024, quando o território enfrentou grande período de seca e graves incêndios florestais

23/09/2025 10h00

Compartilhar
Rio Paraguai é um dos principais do Pantanal e já enfrentou seca

Rio Paraguai é um dos principais do Pantanal e já enfrentou seca Rodolfo César

Continue Lendo...

O território de mais de 138 mil km² do Pantanal no Brasil, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pode ser representado com uma certa semelhança a uma bacia. Na borda, que é o planalto, está boa parte da origem da água que vai alimentar os rios pantaneiros.

Mesmo que por lá nem seja Pantanal exatamente, mas área de Cerrado. Já nas laterais da bacia e no fundo dela, na planície, estão regiões que alagam e que formam as paisagens tão conhecidas do Pantanal.

Nesse ecossistema de muita interdependência entre as regiões, três estudos apontaram que só um terço das nascentes ainda está conservada para garantir o fluxo de água.

Ao se tratar do tema da conservação de áreas do Pantanal, uma das abordagens que está sendo proposta é de que governos atuem não só no território, mas também nas chamadas Cabeceiras, o que seria a “borda da bacia”. 

Os levantamentos foram feitos em 2023 e 2024, período em que o território pantaneiro enfrentou sua pior seca em mais de um século de catalogação de dados, bem como teve o registro de incêndios florestais graves, que atingiram 17% do Pantanal.

Além disso, a pesquisa apontou para um menor volume de chuva na série histórica de 1986-2023 nas sub-bacias dos Rios Jauru (MT) e Taquari (MS), com 61% de redução na superfície de água no Pantanal.

A compilação das pesquisas resultou no produto chamado “O valor da restauração – como a cobertura vegetal reduz erosão e gera benefícios econômicos e resiliência hídrica nas Cabeceiras do Pantanal”, publicado pela WWF e Aegea.

“A região das Cabeceiras do Pantanal tem o uso do solo predominantemente voltado à atividade agropecuária e enfrenta diferentes desafios relacionados à segurança hídrica e mudanças climáticas, tais como a ampliação de complexos hidrelétricos, alteração do fluxo dos rios e perda ou fragmentação de habitat, decorrente de incêndios, desmatamento e conversão de terras para a agropecuária. 58% da paisagem se encontra antropizada, e as pastagens são o uso do solo mais predominantes na paisagem (42%), sendo a maioria com alto grau de degradação (67%)”, identificou os estudos.

“Entre 2012 e 2022, houve um aumento da supressão da vegetação nativa (+4%) e do cultivo de soja (+47%), e a diminuição dos corpos d’água (-26%)”, completou.

Apesar das belezas mais famosas do Pantanal estarem na planície, é na área das Cabeceiras que a saúde do fluxo das águas mais é interdependente.

As pesquisas apontaram que 80% da alimentação dos rios pantaneiros e da manutenção dos ciclos do território têm origem nessas Cabeceiras. Além disso, os materiais de sedimentação também surgem a partir dessa área mais alta.

Dentro da região chamada de Bacia do Alto Pantanal (BAP), que inclui em Mato Grosso do Sul áreas como a Serra do Amolar e partes da sub-região do Paiaguás, todas elas localizadas dentro do município de Corumbá, há áreas que integram parte das Cabeceiras.

“Desafios enfrentados na planície pantaneira são, muitas vezes, reflexos das atividades desenvolvidas na região de Cabeceiras, que impactam negativamente os pulsos de inundações, diminuem as áreas alagadas, alteram os fluxos de sedimentos e nutrientes entre o planalto e a planície, e assim, em decorrência de um ambiente mais seco, aumentam o risco de incêndios”, explicaram os pesquisadores do projeto Águas para Todos – restauração e benefícios hídricos nas Cabeceiras do Pantanal.

As áreas das Cabeceiras estão localizadas em Mato Grosso, em municípios como Poconé, Cáceres, Barão de Melgaço. Já em Mato Grosso do Sul, há Miranda, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, parte de Bonito e Bodoquena. E entre os biomas envolvidos há tanto a Amazônia (16%) como o Cerrado (84%). São 211.740,4 km² de território a gerar algum impacto no Pantanal.

EFEITO CASCATA

Para tentar encontrar medidas que possam mitigar o comprometimento de mais de 60% da geração de recursos hídricos que vão alimentar o Pantanal e mais de uma dezena de municípios, tanto em MT como em MS, a pesquisa sobre as condições das Cabeceiras identificou necessidade de aumentar a cobertura do solo com vegetação nativa para aumentar em até 40% a infiltração da água.

Para se identificar essa realidade, houve pesquisa desenvolvida em Bonito, onde há os chamados banhados, ao mesmo tempo que há espaço sendo dividido com a produção agrícola. A soja é a principal plantação e teve como área cultivada mais de 70,4 mil hectares na safra 2022/2023.

Ao todo, quatro fazendas foram utilizadas para servir de base para levantamento de dados. Um simulador de chuva chegou a ser utilizado para ver o comportamento do solo exposto a 48 minutos de água.

Já em microbacias de Jauru (MT) e Miranda, o levantamento trabalhado em 805,1 mil hectares mostrou que, a cada R$ 1 investido em restauração do solo e uso de melhores práticas agropecuárias, deixou-se de gastar até R$ 8 com tratamento de água para as cidades de Bonito, Miranda, Aquidauana e Anastácio. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 22 horas

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

3

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 3 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

4

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões
questionamentos

/ 2 dias

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

5

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa
OPINIÃO PÚBLICA

/ 1 dia

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro