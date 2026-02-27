COP15 vai custar pelo menos R$ 10 milhões aos cofres do Estado - Crédito: Geancarlo Merighi / Governo do Estado

A Conferência das Nações Unidas para a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), com previsão de trazer três mil especialistas ao Estado, irá custar R$ 10 milhões aos cofres públicos.

O valor é referente à contratação da empresa Soluction Logística e Eventos LTDA ME, responsável pela instalação da estrutura, que envolve a montagem de tendas, segundo publicação feita nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

A estrutura contará com proteção para pisos e gramados e pelo menos três tendas, em diversos tamanhos, no modelo galpão, além de gradil de aço. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

No dia 2 de fevereiro, durante coletiva de imprensa no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), foram divulgados os locais que sediarão a Convenção, que ocorrerá entre 23 e 29 de março.

A COP15, que será realizada em Campo Grande, ficará distribuída da seguinte forma:

Zona Azul (Blue Zone), no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês;

Bioparque Pantanal, que receberá outras atividades;

Casa do Homem Pantaneiro;

Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Organização

Foram realizadas reuniões com representantes dos setores hoteleiro e de restaurantes para alinhar medidas de acomodação e recepção do público que virá participar e acompanhar a Conferência.

Companhias aéreas foram contatadas para oferecer voos extras durante o período de realização do evento, além da implementação de linhas de ônibus entre o Shopping Bosque dos Ipês, o centro da cidade e as regiões hoteleiras.

Conferência

O Estado foi escolhido para sediar a Conferência devido ao Pantanal, a maior área alagável do mundo, que recebe, para descanso e alimentação, uma grande variedade de espécies de aves em trajetos médios ou longos de migração.

O evento reunirá governos, cientistas, povos indígenas, comunidades tradicionais e representantes da sociedade civil de todo o mundo para enfrentar os desafios urgentes de conservação que afetam milhares de espécies de animais silvestres que cruzam fronteiras internacionais.

A expectativa é de que o evento reúna representantes de mais de 100 países e atraia três mil participantes, com o objetivo de debater a preservação das espécies migratórias.

A Conferência das Espécies Migratórias ocorre a cada três anos, diferentemente da Conferência das Mudanças Climáticas, que acontece todos os anos e que, em 2025, teve como sede Belém (PA).

Muitos países ainda não aderiram à Convenção, apesar da importância do tema para a biodiversidade. Atualmente, são 133 nações signatárias, e o Brasil participa desde 1º de outubro de 2015.

O país é visto como uma importante liderança mundial nas questões ambientais, e a realização da COP15 em Mato Grosso do Sul reforça esse papel. A meta é ampliar o número de países participantes, sobretudo no continente americano.

Cabe ressaltar que quase a totalidade dos países da América Central e todos os países da América do Norte ainda não participam.

