COP15 vai custar pelo menos R$ 10 milhões aos cofres do Estado

Com participação de mais de 100 países, Campo Grande sediará, entre 23 e 29 de março, a 15ª Conferência para Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres

Laura Brasil

27/02/2026 - 09h22
A Conferência das Nações Unidas para a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), com previsão de trazer três mil especialistas ao Estado, irá custar R$ 10 milhões aos cofres públicos.

O valor é referente à contratação da empresa Soluction Logística e Eventos LTDA ME, responsável pela instalação da estrutura, que envolve a montagem de tendas, segundo publicação feita nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

A estrutura contará com proteção para pisos e gramados e pelo menos três tendas, em diversos tamanhos, no modelo galpão, além de gradil de aço. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

No dia 2 de fevereiro, durante coletiva de imprensa no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), foram divulgados os locais que sediarão a Convenção, que ocorrerá entre 23 e 29 de março.

A COP15, que será realizada em Campo Grande, ficará distribuída da seguinte forma:

  • Zona Azul (Blue Zone), no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês;
  • Bioparque Pantanal, que receberá outras atividades;
  • Casa do Homem Pantaneiro;
  • Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Organização

Foram realizadas reuniões com representantes dos setores hoteleiro e de restaurantes para alinhar medidas de acomodação e recepção do público que virá participar e acompanhar a Conferência.

Companhias aéreas foram contatadas para oferecer voos extras durante o período de realização do evento, além da implementação de linhas de ônibus entre o Shopping Bosque dos Ipês, o centro da cidade e as regiões hoteleiras.

Conferência

O Estado foi escolhido para sediar a Conferência devido ao Pantanal, a maior área alagável do mundo, que recebe, para descanso e alimentação, uma grande variedade de espécies de aves em trajetos médios ou longos de migração.

O evento reunirá governos, cientistas, povos indígenas, comunidades tradicionais e representantes da sociedade civil de todo o mundo para enfrentar os desafios urgentes de conservação que afetam milhares de espécies de animais silvestres que cruzam fronteiras internacionais.

A expectativa é de que o evento reúna representantes de mais de 100 países e atraia três mil participantes, com o objetivo de debater a preservação das espécies migratórias.

A Conferência das Espécies Migratórias ocorre a cada três anos, diferentemente da Conferência das Mudanças Climáticas, que acontece todos os anos e que, em 2025, teve como sede Belém (PA).

Muitos países ainda não aderiram à Convenção, apesar da importância do tema para a biodiversidade. Atualmente, são 133 nações signatárias, e o Brasil participa desde 1º de outubro de 2015.

O país é visto como uma importante liderança mundial nas questões ambientais, e a realização da COP15 em Mato Grosso do Sul reforça esse papel. A meta é ampliar o número de países participantes, sobretudo no continente americano.

Cabe ressaltar que quase a totalidade dos países da América Central e todos os países da América do Norte ainda não participam.

Música

Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de teclado e saxofone

Os cursos serão ministrados na Casa da Cultura, com início nos dias 9 e 10 de março; saiba como se inscrever

27/02/2026 11h33

Crédito: Freepik

A Casa da Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teclado e saxofone, sem exigência de experiência, em Campo Grande. A iniciativa é voltada a oferecer cursos de música acessíveis.

Serão formadas duas turmas de teclado, com 10 vagas disponíveis. Podem participar alunos a partir dos 12 anos de idade.

As aulas serão ministradas pela professora Angina Silveria, que fará a introdução ao teclado, abordando o funcionamento e os timbres do instrumento, até conteúdos mais avançados, como leitura de partituras e cifras, entre outros.

A metodologia será teórico-prática, com demonstrações, práticas individuais e em grupo, repertório acessível e progressivo, além de atividades de escuta e percepção musical, proporcionando um aprendizado completo e dinâmico.

O curso terá início no dia 10 de março e será realizado às terças-feiras, nos horários das 14h e 15h. Interessados podem se inscrever pelo telefone (67) 2020-4310.

Saxofone

Também na Casa da Cultura, aulas do instrumento de sopro totalmente gratuitas estão sendo ofertadas, sem necessidade de que o aluno tenha conhecimento prévio.

As aulas terão início no dia 9 de março e serão realizadas duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, nos horários das 13h, 14h, 15h e 16h. As vagas são limitadas.

A proposta é ampliar o acesso à formação musical, oferecendo ambiente acolhedor e professores dedicados, sem cobrança de mensalidade. Para participar, é necessário possuir o instrumento.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-4310.

CRIME

Ex-paratleta morre após ser jogado de sacada por homem em surto

Após o crime, o próprio suspeito também teria se lançado do mesmo prédio, vindo à óbito em seguida

27/02/2026 11h00

Maykon é ex-paratleta e já integrou a equipe da Associação Driblando as Diferenças em MS

Maykon é ex-paratleta e já integrou a equipe da Associação Driblando as Diferenças em MS Reprodução: redes sociais

Um homem identificado como Maykon Douglas, de 35 anos, morreu após ser arremessado do quarto andar de um edifício no bairro Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE). O caso, registrado nesta semana, é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco e gerou forte repercussão nas redes sociais.

Segundo informações do portal Alagoas 24 Horas, Maykon, que era cadeirante, estava em um apartamento quando foi empurrado da varanda por outro homem. Ele caiu junto com a cadeira de rodas e morreu ainda no local.

Após o crime, o próprio suspeito teria se lançado do mesmo prédio. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para os trabalhos da perícia, realizados pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Encontro pouco antes da tragédia

De acordo com o delegado Rodrigo Bello, os dois homens não tinham relação anterior e teriam se conhecido pouco antes do crime, no calçadão de Boa Viagem, onde Maykon costumava vender doces.

Conforme relato, o suspeito teria se aproximado, afirmado ter se comovido com a história da vítima e feito o convite para que ele subisse até o apartamento, localizado no quarto andar do edifício. Testemunhas informaram que os dois permaneceram conversando por algum tempo, até que o comportamento do suspeito teria mudado repentinamente.

“Ele teve um surto, começou a alterar o comportamento. Maykon, que é cadeirante, não tinha como correr. Foi arremessado da varanda junto com a cadeira de rodas e morreu no local”, relatou o delegado.

A principal linha de investigação aponta que o suspeito apresentava sinais de surto no momento da agressão, hipótese que ainda será analisada oficialmente pela polícia.

Quem era Maykon Douglas

Maykon Douglas era conhecido não apenas pelo trabalho como vendedor ambulante, mas também por sua trajetória no esporte paralímpico. Ele era paratleta de bocha adaptada e integrou a equipe da Associação Driblando as Diferenças (ADD-MS).

Com histórico de destaque nas categorias de base, Maicon foi bicampeão das Paralimpíadas Escolares e conquistou medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos Juvenis de 2013, disputados na Argentina. Também participou dos Jogos Parasul-Americanos, realizados em Santiago.

A morte do paratleta provocou comoção entre amigos, familiares e integrantes da comunidade esportiva, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

