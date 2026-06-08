Corpus Christi termina com um morto e 11 acidentes nas rodovias estaduais de MS

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Entrega dos últimos 20 metros estava prometida para o último dia de maio e obra milionária binacional terminará ainda sem alça de acesso em Mato Grosso do Sul

Construção iniciada ainda em 2022, a entrega da Ponte Bioceânica já foi prorrogada algumas vezes e, mais recentemente, estava prometida para o último dia de maio. Reprodução/ToninhoRuiz

Obra que promete conectar o Brasil ao Paraguai e encurtar a distância para os mercados asiáticos, a Ponte Bioceânica está prestes a ter suas duas extremidades interligadas e já têm data para unir ambos os países.

Construção iniciada ainda em 2022, sob responsabilidade do Consórcio Pybra, formado pelas empresas Tecnoedil, Paulitec e Cidades Ltda, sob coordenação do engenheiro civil paraguaio Renê Gómez, a entrega da Ponte Bioceânica já foi prorrogada algumas vezes e, mais recentemente, estava prometida para o último dia de maio.

Chegando na data em questão e restando ainda cerca de 20 metros para unir os dois lados da ponte, a entrega foi mais uma vez postergada e deve acontecer agora na semana entre os dias 16 e 22 de junho.

Conforme apuração in loco do repórter fotográfico Toninho Ruiz em 31 de maio, o cronograma de execução passou por adequações graças a fatores técnicos e reavaliações feitas por parte da equipe de engenharia.

Ou seja, há duas semanas ainda restavam aproximadamente 20 metros da Bioceânica para unir Brasil e Paraguai para além da "Ponte da Amizade", conectando agora a cidade paraguaia de Carmelo Peralta ao município sul-mato-grossense de Porto Murtinho.

Bioceânica

Vale lembrar que a Rota Bioceânica será um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros que liga os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

A ponte em si é considerada uma peça central dessa rota. Oficialmente batizada pelo presidente da República do Paraguai como "Ponte Internacional Bioceânica", a passarela contará com 1,3 quilômetro de extensão e 21 metros de largura, estando a 35 metros acima da calha do rio, contando com um trecho estaiado de 632 metros, sustentado por torres de 130 metros de altura.

O investimento, de US$100 milhões, é totalmente financiado pela Itaipu Binacional, do lado paraguaio.

No Brasil, também estão em andamento as obras da alça de acesso. Orçada em aproximadamente R$574 milhões, a alça compreende um trecho de 13,1 quilômetros de rodovia para interligar a BR-267 à ponte sobre o rio em Porto Murtinho.

Apesar de a ponte sobre o Rio Paraguai ter expectativa de ser entregue no primeiro semestre de 2026, as alças de acesso à rodovia só devem ser concluídas e liberadas para o público até 2028.

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