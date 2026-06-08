Corpus Christi termina com um morto e 11 acidentes nas rodovias estaduais de MS

Feriado de Corpus Christi 2026 terminou com morte, acidentes e apreensões nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.
O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv – PMMS), divulgou, na manhã desta segunda-feira (8), o balanço da Operação Corpus Christi 2026, deflagrada entre quinta-feira (4) e domingo (7).
De acordo com o BPMRv,
- 11 acidentes foram registrados
- 1 pessoa morreu
- 11 pessoas ficaram machucadas
- 8 pessoas saíram ilesas
- 3.464 motoristas foram abordados
- 3 motoristas positivaram para alcoolemia, sendo 2 presos por embriaguez ao volante
- 2.485 veículos e 235 motocicletas foram fiscalizados
- 5 pessoas foram presas em flagrante
- 6 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia
- 1 mandado judicial foi cumprido
- 502 autos de infração foram lavrados
- 7 veículos foram apreendidos
- 1 veículo, com registro de furto ou roubo, foi recuperado
- 1.750 pacotes de cigarros, perfumes, eletrônicos, celulares, malas, relógios inteligentes e tablets, de origem estrangeira, foram apreendidos
Ao todo, 150 policiais militares e 48 viaturas foram empenhados, em quatro dias de operação, para reforçar o policiamento ostensivo nos pontos estratégicos das rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul (MS-040, MS-156, MS-162, MS-165, MS-276, MS-338, MS-345, MS-384, MS-395 e MS-473).
O objetivo é combater a embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, alta velocidade e não uso dos aparatos de segurança (cinto e cadeirinha/bebê conforto), de forma a eliminar acidentes graves e mortes em estradas.
ORIENTAÇÕES
Confira as orientações aos condutores que irão pegar estrada neste feriado:
- Se beber, não dirija
- Respeite a sinalização e limites de velocidade da via
- Faça uso do cinto de segurança
- Não dirija cansado ou com sono
- Mantenha distância de segurança do veículo à frente
- Não faça uso indevido dos acostamentos
- Ultrapasse somente com segurança e em locais permitidos
- Em caso de chuvas, redobrar a atenção devido à baixa visibilidade e pistas escorregadias
- Realizar manutenção do veículo antes de pegar estrada