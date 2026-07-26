Última semana de julho será de calor em Mato Grosso do Sul

Última semana do mês de julho será de muito calor em Mato Grosso do Sul.
Segunda (27), terça (28), quarta (29), quinta (30), sexta-feira (31) e sábado (1°) serão dias extremamente quentes em todas as regiões do Estado.
A previsão é de calor, altas temperaturas, sol, céu limpo, tempo abafado e baixa umidade relativa do ar.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo (perigo potencial) de baixa umidade do ar para alguns municípios de MS. O alerta indica que a umidade do ar pode variar entre 20% e 30%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Em pleno inverno, os termômetros devem alcançar a máxima de 35°C e a mínima de 18°C. Além disso, agosto vai começar quente e deve registrar altíssimas temperaturas, conforme mencionou o meteorologista Natálio Abrahão.
“Com relação as temperaturas em agosto sabe se que será muito quente. Mas não temos ainda se poderá ocorrer novas massas de ar frio no decorrer do mês. Iremos saber com mais detalhes no início de agosto”, informou o meteorologista ao Correio do Estado.
Confira algumas temperaturas:
BONITO
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 27 de julho
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21°C / 36°C
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Terça-feira, 28 de julho
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20°C / 36°C
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Quarta-feira, 29 de julho de 2026
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21°C / 36°C
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Quinta-feira, 30 de julho de 2026
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23°C / 37°C
CORUMBÁ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 27 de julho
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21°C / 37°C
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Terça-feira, 28 de julho
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21°C / 38°C
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Quarta-feira, 29 de julho de 2026
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21°C / 38°C
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Quinta-feira, 30 de julho de 2026
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23°C / 38°C
TRÊS LAGOAS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 27 de julho
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18°C / 34°C
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Terça-feira, 28 de julho
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18°C / 35°C
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Quarta-feira, 29 de julho de 2026
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19°C / 36°C
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Quinta-feira, 30 de julho de 2026
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21°C / 36°C
DOURADOS
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 27 de julho
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19°C / 35°C
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Terça-feira, 28 de julho
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19°C / 36°C
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Quarta-feira, 29 de julho de 2026
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22°C / 36°C
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Quinta-feira, 30 de julho de 2026
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22°C / 37°C
PONTA PORÃ
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 27 de julho
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18°C / 34°C
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Terça-feira, 28 de julho
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18°C / 35°C
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Quarta-feira, 29 de julho de 2026
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22°C / 35°C
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Quinta-feira, 30 de julho de 2026
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22°C / 34°C
CAMPO GRANDE
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DIA DA SEMANA
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TEMPERATURA
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Segunda-feira, 27 de julho
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20°C / 35°C
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Terça-feira, 28 de julho
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22°C / 34°C
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Quarta-feira, 29 de julho de 2026
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22°C / 37°C
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Quinta-feira, 30 de julho de 2026
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22°C / 37°C
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado