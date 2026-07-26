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Última semana de julho será de calor em Mato Grosso do Sul

Em pleno inverno, os termômetros devem alcançar a máxima de 35°C e a mínima de 18°C

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/07/2026 - 15h00
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Última semana do mês de julho será de muito calor em Mato Grosso do Sul.

Segunda (27), terça (28), quarta (29), quinta (30), sexta-feira (31) e sábado (1°) serão dias extremamente quentes em todas as regiões do Estado.

A previsão é de calor, altas temperaturas, sol, céu limpo, tempo abafado e baixa umidade relativa do ar.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo (perigo potencial) de baixa umidade do ar para alguns municípios de MS. O alerta indica que a umidade do ar pode variar entre 20% e 30%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Em pleno inverno, os termômetros devem alcançar a máxima de 35°C e a mínima de 18°C. Além disso, agosto vai começar quente e deve registrar altíssimas temperaturas, conforme mencionou o meteorologista Natálio Abrahão.

“Com relação as temperaturas em agosto sabe se que será muito quente. Mas não temos ainda se poderá ocorrer novas massas de ar frio no decorrer do mês. Iremos saber com mais detalhes no início de agosto”, informou o meteorologista ao Correio do Estado.

Confira algumas temperaturas:

BONITO

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 27 de julho

21°C / 36°C

Terça-feira, 28 de julho

20°C / 36°C

Quarta-feira, 29 de julho de 2026

21°C / 36°C

Quinta-feira, 30 de julho de 2026

23°C / 37°C

CORUMBÁ

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 27 de julho

21°C / 37°C

Terça-feira, 28 de julho

21°C / 38°C

Quarta-feira, 29 de julho de 2026

21°C / 38°C

Quinta-feira, 30 de julho de 2026

23°C / 38°C

TRÊS LAGOAS

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 27 de julho

18°C / 34°C

Terça-feira, 28 de julho

18°C / 35°C

Quarta-feira, 29 de julho de 2026

19°C / 36°C

Quinta-feira, 30 de julho de 2026

21°C / 36°C

DOURADOS

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 27 de julho

19°C / 35°C

Terça-feira, 28 de julho

19°C / 36°C

Quarta-feira, 29 de julho de 2026

22°C / 36°C

Quinta-feira, 30 de julho de 2026

22°C / 37°C

PONTA PORÃ

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 27 de julho

18°C / 34°C

Terça-feira, 28 de julho

18°C / 35°C

Quarta-feira, 29 de julho de 2026

22°C / 35°C

Quinta-feira, 30 de julho de 2026

22°C / 34°C

CAMPO GRANDE

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 27 de julho

20°C / 35°C

Terça-feira, 28 de julho

22°C / 34°C

Quarta-feira, 29 de julho de 2026

22°C / 37°C

Quinta-feira, 30 de julho de 2026

22°C / 37°C

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

trâmites judiciais

Após morte de Alcides Bernal, processo por homicídio de fiscal é oficialmente extinto

Juiz declarou a extinção da punibilidade de Bernal, que faleceu no dia 13 de julho

26/07/2026 17h00

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Justiça decretou a extinção da punibilidade de Bernal, que faleceu no dia 13 de julho

Justiça decretou a extinção da punibilidade de Bernal, que faleceu no dia 13 de julho Foto: Reprodução

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O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, declarou oficialmente extinta a ação que em que o ex-prefeito Alcides Bernal respondia pelo homicídio do fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini. A extinção da punibilidade é devido ao falecimento de Bernal, ocorrido no dia 13 de julho.

A decisão foi tomada com base no Código Penal, que estabelece, no artigo 107, inciso I, que se extingue a punibilidade pela morte do agente. 

A certidão de óbito de Bernal foi juntada aos autos e aponta como causa da morte choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, trombose aguda de stents, doença coronariana (outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram, porém, na cadeia acima) e diabetes mellitus.

O magistrado determinou ainda que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) se manifeste acerca do encaminhamento dos objetos apreendidos ao longo das investigações e processo.

O ex-prefeito responderia pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

No dia 15 de agosto, família e advogados emitiram nota, onde afirmaram que, sem julgamento, Bernal morreu presumido inocente.

"Alcides Bernal encontrava-se preso preventivamente, portanto sem condenação e presumidamente inocente, custodiado no Presídio Militar de Campo Grande/MS", diz trecho da nota, que também criticou e lamentou o fato da Justiça ter negado prisão domiciliar a ele.

Falecimento

Bernal faleceu na madrugada do dia 13 de julho, na véspera de seu aniversário de 61 anos.

No dia 1º de julho, ele deu entrada na Santa Casa após passar mal no presídio. No hospital, ele foi submetido a um cateterismo cardíaco, onde teria sido diagnosticado uma doença coronariana muliarterial severa.

A defesa tentava a prisão domiciliar alegando risco de morte súbita, mas a revogação da prisão preventiva com a concessão de prisão domiciliar humanitária foi negada pela Justiça.

O ex-prefeito foi a óbito na Santa Casa de Campo Grande após um novo episódio de problema coronariano.

O velório foi realizado no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na avenida Tamandaré. A cerimônia teve duração de cinco horas, com o sepultamento às 16h no mesmo local.

A prefeita de Campo Grande e a Câmara Municipal decretaram luto oficial de três dias.

Homicídio

No dia 24 de março de 2026, Bernal matou a tiros o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini após se recusar a entregar seu imóvel, que havia sido leiloado.

Bernal disparou duas vezes contra Mazzini, no abdômen e costela.

O ex-prefeito flagrou, por meio de imagens de câmeras de segurança, o momento em que Mazzini entrou na casa, com auxílio de um chaveiro. Em seguida, foi até o local e matou o homem com um revólver calibre 38.
Após o crime, se entregou na Delegacia de Polícia Civil e permaneceu preso no Presídio Militar.

A disputa pelo imóvel começou em 2023, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou. Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão.

Mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais.

Em junho, o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri concluiu haver indícios suficientes de autoria e materialidade e determinou o julgamento por júri popular, que ainda não tinha data marcada.

 

Tráfico Pelos Ares

Piloto de helicóptero ganharia 20 mil dólares para levar 345 kg de cocaína a SP

Pagamento foi revelado após prisão de dois homens em helicóptero interceptado na zona rural de Campo Grande; segundo envolvido receberia R$ 30 mil.

26/07/2026 10h30

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Helicóptero avaliado em R$ 6 milhões foi apreendido com 345,8 quilos de entorpecentes após operação das forças de segurança em Mato Grosso do Sul.

Helicóptero avaliado em R$ 6 milhões foi apreendido com 345,8 quilos de entorpecentes após operação das forças de segurança em Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação DOF

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Uma viagem clandestina de helicóptero carregado com quase 350 quilos de cocaína renderia US$ 20 mil a um dos pilotos presos neste sábado (25), em Mato Grosso do Sul. O valor corresponde a cerca de R$ 110 mil, considerando a cotação atual.

O destino seria o interior de São Paulo, mas o transporte terminou antes, com a aeronave interceptada na zona rural de Campo Grande e os dois ocupantes presos.

O acordo financeiro foi relatado após a abordagem. Um dos envolvidos afirmou que receberia os US$ 20 mil pelo transporte, enquanto o outro disse que teria direito a R$ 30 mil.

Os valores ajudam a dimensionar a estrutura montada para levar por via aérea uma carga milionária de entorpecentes entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A operação terminou com 345,8 quilos de drogas apreendidos, além do próprio helicóptero. Os dois homens, de 36 e 63 anos, foram detidos em flagrante durante ação envolvendo o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA).

Voo chamou atenção da polícia

Antes da prisão, o helicóptero havia despertado a atenção de policiais que patrulhavam a zona rural de Maracaju. A aeronave foi avistada voando em baixa altitude depois de vir da direção da região de fronteira.

A movimentação considerada suspeita levou ao acionamento do apoio aéreo. O helicóptero Harpia, empregado pelo DOF, passou a acompanhar a aeronave até a região de Campo Grande.

Durante o acompanhamento, as equipes verificaram ainda que o helicóptero suspeito estava com o transponder desligado e sem registro de plano de voo junto ao controle de tráfego aéreo, conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência.

A perseguição avançou até a região de Anhanduí, distrito localizado ao sul de Campo Grande. Ali, a aeronave pousou em uma propriedade rural e os dois ocupantes acabaram abordados pelas forças de segurança.

Carga passava de 345 quilos

A dimensão do transporte apareceu após a vistoria. No interior do helicóptero havia centenas de tabletes, que somaram 345,8 quilos de entorpecentes.

Do total apreendido, 191,6 quilos eram de cocaína e 154,2 quilos de pasta-base, segundo o balanço divulgado sobre a operação.

As informações levantadas inicialmente apontam que a carga teria sido recolhida na região próxima à fronteira e seguiria para o Estado de São Paulo.

Caberá à investigação estabelecer o ponto exato de origem, quem providenciou o carregamento e quem seria responsável por recebê-lo no destino.

A polícia também deverá apurar a participação individual de cada um dos ocupantes e as circunstâncias da contratação. Os valores de US$ 20 mil e R$ 30 mil, mencionados pelos próprios envolvidos, passam a integrar os elementos que podem auxiliar na reconstrução da logística do transporte.

Operação supera R$ 31 milhões

Embora os pagamentos prometidos aos envolvidos chegassem a dezenas de milhares de reais e dólares, o valor do material transportado era muito maior.

A estimativa apresentada pelas autoridades aponta mais de R$ 31 milhões em prejuízo ao crime com a apreensão da droga, da aeronave e dos demais materiais.

O helicóptero utilizado no transporte também representa uma parcela milionária da apreensão. A aeronave foi avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões e permaneceu apreendida para os procedimentos decorrentes da investigação.

Depois da operação, os dois homens foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, responsável pelos procedimentos relacionados ao flagrante.

A partir de agora, a investigação deverá avançar para além dos dois ocupantes do helicóptero.

Entre os pontos ainda a serem esclarecidos estão quem contratou o transporte, quem forneceu a droga, qual seria o destino exato da carga em São Paulo e se a aeronave já havia sido empregada anteriormente em outras viagens semelhantes.

Riedel destaca operação

O caso também foi divulgado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, nas redes sociais. Ao comentar a operação, ele destacou que as apreensões ultrapassaram R$ 31,9 milhões, considerando a droga, o helicóptero avaliado em R$ 6 milhões e os demais materiais.

Riedel classificou a ação como resultado do trabalho de inteligência e do combate ao crime organizado no Estado.

"Mais de R$ 31,9 milhões em apreensões em uma grande operação das nossas forças de segurança. A ação resultou na apreensão de um helicóptero avaliado em R$ 6 milhões e 345,8 kg de entorpecentes. Trabalho de inteligência e combate firme ao crime organizado em Mato Grosso do Sul", afirmou Riedel.

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