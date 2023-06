Corregedoria da PM investiga policiais à paisana que agrediram jornalista em MS; assista vídeo

SERVIÇO

O evento acontece no dia 6 de junho, mesma data de comemoração do Dia Nacional do Teste do Pezinho

Para concientizar a população sobre a importância do Teste do Pezinho para crianças recém-nascidas, o Instituito de Pesquisas, Ensino e Dignósticos da APAE de Campo Grande (IPED/APAE), promoverá ação oferecendo os exames gratuitos nesta terça-feira(6).

O Dia D do Teste do Pezinho será realizado no dia 06 de junho, às 8h15, na unidade avançada de coleta, localizada na rua Marechal Rondon, 2599 – Centro (esquina com a Rua Arthur Jorge).

No local terá informações sobre o teste do pezinho; Aferição de pressão arterial e Teste de glicemia.

O Teste do Pezinho precisa ser feito entre o 3° e o 5° dia de vida do bebê, e a Triagem Neonatal é de extrema importância para as crianças recém-nascidas.

Com uma pequena “picadinha” no pé, o procedimento é simples e não traz riscos para o bebê.

“A ação é uma forma de chamar a atenção da população para que entenda o quanto o teste do pezinho é importante e pode salvar a vida de muitas crianças. As pessoas precisam também precisam estar cientes que, quanto antes qualquer alteração for diagnosticada, menores serão as sequelas. Por isso estaremos realizando esse dia D, com informações sobre o exame, além de aferição de pressão arterial e teste de glicemia”, explicou a Coordenadora Técnica do IPED/APAE, Josaine Palmieri.

Segundo o IPED/APAE, para facilitar o acesso de todos ao exame do Teste do Pezinho, haverá uma unidade disponível de coleta avançada, próxima à Maternidade Cândido Mariano, no centro, onde será realizado o dia D.

Todo recém-nascido tem direito ao Teste do Pezinho, que é oferecido pela Rede Pública gratuitamente. A coleta pode ser realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS), hospitais e maternidades.

Fundado em 1997, o Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAE de Campo Grande (IPED/APAE) realiza a triagem neonatal, pré-natal e exames complementares destinados à elucidação de diagnósticos, acompanhamento e tratamentos.

Possui uma equipe multiprofissional que, proporciona as crianças que tiveram os exames detectados com alterações, o tratamento e o acompanhamento necessário, por meio de um ambulatório. Essa equipe conta com Endocrinologista, Pediatra, Hematologista, Pneumologista, Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Gastropediatra e adulto, Fisioterapeuta, Infectopediatra e Geneticista.

