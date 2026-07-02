CREA-MS e Confea elegem novo presidente nesta sexta-feira

O novo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS) deve ser escolhido nesta sexta-feira (3). Os profissionais de engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia de Mato Grosso do Sul irão eleger as lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua para o mandato de 2027 a 2030.
As eleições são para os cargos de presidente do Crea, presidente do Conselho Federal (Confea), para os diretores regionais da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea/MS (Mútua) e um conselheiro federal da mobilidade industrial.
A votação será de forma on-line, no site vote.confea.org.br, das 7h às 18h. Em todo o Estado, mais de 10 mil profissionais estão em dia com suas obrigações junto ao Conselho, o que os torna aptos a participar da votação.
Para o cargo de presidente do Crea-MS, disputam a vaga o engenheiro civil Domingos Sahib Neto; o engenheiro de controle e automação Carlos Augusto Viveiros da Silva; e o engenheiro agrônomo Hamilton Rondon Flandoli. Atualmente, o cargo é ocupado pela engenheira Vânia Abreu de Mello.
Para o cargo de diretor-geral da Mútua-MS, atualmente ocupado por Hamilton Flandoli, disputam o engenheiro civil Ahmad Gebara e o engenheiro eletricista Fábio da Cruz Castro.
O cargo de diretor-administrativo, ocupado pelo engenheiro civil Mito Gebara, é concorrido pelo engenheiro eletricista José Antônio Canuto dos Santos; a engenheira agrônoma e sanitarista e ambiental Priscila Quevedo; e o engenheiro agrônomo Elói Panachuki.
Para o cargo de diretor-financeiro, ocupado pelo engenheiro eletricista Fábio Castro, disputam o cargo o engenheiro eletricista Marcelo Abdalla e a engenheira civil Sueli Teixeira.
Os engenheiros mecânicos Reginaldo Sousa e André Canuto, juntamente da engenheira química Gleice Piovesan concorrem ao cargo de conselheiro federal.
Por fim, para presidente do Confea, o engenheiro Vinícius Marchese disputa a reeleição ao cargo. Junto dele, concorrem os candidatos João Batista de Olive, Joel Krüger, Henrique Luduvice e Luiz Antônio Lucchesi.
Após o encerramento do prazo para votação, a partir das 18h, será transmitida a cerimônia de divulgação do resultado das eleições, após a contabilização total dos votos.