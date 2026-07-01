Criança de 1 ano morre após se afogar em tanque de peixes em MS

Uma criança de 1 a 10 meses morreu após se afogar em um tanque de peixes, em uma propriedade rural em Chapadão do Sul.
De acordo com informações do site O Correio News, a criança era filha de um funcionário da fazenda e, em momento de descuido, entrou na área onde fica o tanque de peixes, sem que os pais percebessem.
Quando notaram que a criança estava se afogando, os responsáveis a tiraram do local e acionaram o Corpo de Bombeiros, que, enquanto se deslocavam, repassaram orientações, através de chamada de vídeo, sobre como fazer manobras de ressuscitação na menina.
Como a fazenda fica a cerca de 40 quilômetros de Chapadão do Sul, a criança foi colocada em um veículo particular para ir de encontro com a equipe de resgate.
Após a interceptação no trajeto, equipes dos bombeiros deu continuidade as manobras de ressuscitação, com utilização também de desfibrilador.
A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.
Afogamentos
Casos de afogamento em piscinas, rios e balneários ocorrem em questão de minuto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, medidas preventivas podem ser adotadas para tentar evitar acidentes.
Veja dicas da corporação:
- Caso presencie um afogamento, só tente salvar a vítima se for habilitado e esteja em boas condições físicas para a ação; caso contrário, se for possível a aproximação, lance algum objeto flutuante (boia, isopor, prancha, etc) que ajude a vítima a flutuar ou que possa agarrar e ser tracionada para a margem (cordas, galhos com boa resistência, etc);
- Acione o guarda vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar através do telefone de emergência 193;
- Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações;
- Pais e/ou responsáveis devem dedicar atenção integral às crianças;
- A existência de guarda-vidas não substitui a atenção e responsabilidade dos pais e/ou responsáveis;
- Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;
- Obedeça às orientações e determinações dos guarda-vidas;
- Respeite as sinalizações de alerta e proibição;
- Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, “caldo”, competições de apneia (segurar o fôlego), entre outras;
- Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.
Em rios, balneários e piscinas
- Alimente-se com moderação, prefira comidas leves e não mergulhe alcoolizado;
- Procure sempre um local com segurança de guarda-vidas;
- Sempre que for nadar, avise um parente sobre o local para onde está indo e a hora programada para retorno;
- Crianças não devem brincar em piscina sem a supervisão de um adulto. Mas não as deixe sob cuidados de pessoas estranhas;
- As crianças não devem brincar de empurrar, dar “caldo” dentro da água ou simular que estão se afogando;
- Não permaneça perto de embarcações;
- Cuidado com o limo nas pedras ele pode fazer você escorregar e cair na água.