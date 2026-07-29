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dourados

Criança de 3 anos morre e irmã fica ferida em explosão de churrasqueira

Irmã, de cinco anos, foi transferida em estado gravíssimo para Santa Casa de Campo Grande

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/07/2026 - 08h35
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Criança de três anos morreu e a irmã de cinco anos ficou gravemente ferida, em uma explosão de churrasqueira, na noite de segunda-feira (27), na rua Anna Gisele Martins de Oliveira, região da Chácara Califórnia, em Dourados, município localizado a 216 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a família fazia churrasco e assava carne na varanda de casa, quando, o fogo diminuiu.

Em seguida, a mãe pegou um frasco de álcool e despejou de uma vez na churrasqueira, momento em que houve uma forte explosão.

Todos que estavam na varanda ficaram feridos:

  • Criança de três anos, que morreu
  • Irmã de cinco anos, que ficou em estado gravíssimo e foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU-UFGD), mas, teve que ser transferida para Campo Grande, na ala de queimados da Santa Casa
  • Mãe, de 21 anos, que foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
  • Mulher, de 20 anos, que foi encaminhada para UPA
  • Mulher, de 28 anos, que foi encaminhada para UPA
  • Mulher, de 29 anos, que foi encaminhada para UPA

FOGO x ÁLCOOL

Misturar álcool e fogo na churrasqueira pode ser muito perigoso. Os principais riscos incluem:

  • Explosão ou labareda repentina: Jogar álcool (líquido ou em gel) sobre brasas ou fogo pode fazer as chamas retornarem pelo frasco ou provocarem uma grande labareda, causando queimaduras graves.
  • Queimaduras graves: Rosto, mãos e braços são as áreas mais atingidas quando há um retorno de chama.
  • Incêndios: O fogo pode se espalhar para roupas, móveis, vegetação ou outros materiais inflamáveis próximos.

O que fazer em caso de explosão de churrasqueira:

  • Afaste todos do local
  • Acione o Corpo de Bombeiros Militar via 193
  • Se alguém estiver com as roupas em chamas, peça para parar de correr, deitar no chão e rolar até apagar as chamas, ou cubra a pessoa com um cobertor grosso ou outro tecido que não seja sintético
  • Em caso de queimaduras, resfrie a área imediatamente com água corrente fresca por cerca de 20 minutos. Não use gelo diretamente sobre a pele nem aplique manteiga, pasta de dente, café, pomadas ou outros produtos caseiros
  • Retire anéis, relógios ou roupas apertadas próximos à queimadura, se não estiverem grudados na pele, pois pode ocorrer inchaço
  • Procure atendimento médico

Veja como acender churrasqueira com segurança:

  • Use acendedores próprios para churrasqueira, conforme as instruções do fabricante
  • Nunca despeje álcool sobre uma churrasqueira acesa ou com brasas quentes
  • Mantenha crianças e animais afastados da área
  • Tenha um balde de areia ou um extintor adequado por perto, quando possível
 

OPORTUNIDADE

UFMS abre 2,8 mil vagas para idosos em mais de 100 atividades gratuitas

Atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais

29/07/2026 10h05

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Aula de violão para idosos na UFMS

Aula de violão para idosos na UFMS Fotos: Arquivo Agecom

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 2.864 vagas para idosos em 98 atividades (extensão, cultura e esporte) e 37 disciplinas (cursos de graduação), para ingresso no segundo semestre de 2026.

As atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais. Cada participante poderá se inscrever em até cinco atividades e em até duas disciplinas de graduação.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal (Corumbá).

O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, completos ou a completar até 31 de dezembro de 2026.

Em Campo Grande, as inscrições vão de 27 a 31 de julho de 2026 e podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Unapi ou virtualmente neste site. Nos demais municípios, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos locais e períodos previstos no edital.

As atividades terão início entre 3 e 20 de agosto, conforme o calendário de cada unidade.

Os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% da carga horária terão direito à certificação no final do semestre letivo.

O objetivo é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com 60 anos ou mais no ambiente universitário, através de oficinas educativas, de modo a proporcionar aprendizagem, habilidades, autonomia, independência e cidadania.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi).

MATO GROSSO DO SUL

Justiça condena empresários por fraude na venda de máscaras ao Estado durante pandemia

Justiça reconhece irregularidades em contratação emergencial, entrega de máscaras e determina ressarcimento de quase R$ 600 mil, além de multas que somam R$ 1,2 milhão.

29/07/2026 10h00

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Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos.

Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos. Divulgação - MPMS

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A Justiça de Mato Grosso do Sul voltou a condenar empresários investigados por irregularidades em contratos firmas durante a pandemia da Covid-19. Em nova decisão, a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande responsabilizou quatro empresários por fraude em uma contratação emergencial para fornecimento de máscaras hospitalares ao Estado. 

A sentença acolheu, em grande parte, a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). Os envolvidos já haviam sido condenados criminalmente pelos mesmos fatos. 

De acordo com a decisão, o grupo atuou para beneficiar empresas ligadas aos investigados durante o processo de aquisição, realizado em 2020, de 20 mil máscaras do tipo PFF2 (N95). A Justiça concluiu que houve combinação prévia entre as propostas apresentadas, o que comprometeu a concorrência e aumentou o valor da contratação. 

Segundo os documentos, na época, o Estado investiu R$ 29,99 em cada unidade das máscaras, enquanto dados apresentados apontaram que o preço médio de mercado para produtos semelhantes, na mesma época, era de R$ 2,92.

Além do superfaturamento, as investigações apontaram que parte das máscaras entregues era atribuída a um fabricante considerado inexistente pelos órgãos de controle e sem registro regular para comercialização. 

Relatórios técnicos e auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) concluíram que os equipamentos não atendiam às especificações previstas no contrato e não ofereciam a proteção necessária aos profissionais de saúde que atuavam no enfrentamento da Covid-19, expondo-os ao risco de contaminação.

A Justiça determinou que os condenados ressarçam R$ 599,9 mil aos cofres públicos estaduais. Também foram aplicadas multas civis que, juntas, totalizam R$ 1.199.800.

Com isso, as condenações financeiras chegam a R$ 1.799.700, valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados ao erário e às penalidades impostas pela prática de atos de improbidade administrativa.

O caso integra um dos desdobramentos da Operação Parasita, deflagrada pelo Gecoc em conjunto com a 29ª Promotoria de Justiça da Capital para investigar fraudes em compras destinadas ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

As apurações envolvem suspeitas de simulação de fornecimento de produtos, emissão de documentos falsos, pagamento de propina e desvio de recursos públicos destinados à saúde.

Quando a operação foi deflagrada, em dezembro de 2022, o Ministério Público informou que o prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassava R$ 14 milhões.
 

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