Criança de 3 anos morre e irmã fica ferida em explosão de churrasqueira

Criança de três anos morreu e a irmã de cinco anos ficou gravemente ferida, em uma explosão de churrasqueira, na noite de segunda-feira (27), na rua Anna Gisele Martins de Oliveira, região da Chácara Califórnia, em Dourados, município localizado a 216 quilômetros de Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, a família fazia churrasco e assava carne na varanda de casa, quando, o fogo diminuiu.
Em seguida, a mãe pegou um frasco de álcool e despejou de uma vez na churrasqueira, momento em que houve uma forte explosão.
Todos que estavam na varanda ficaram feridos:
- Criança de três anos, que morreu
- Irmã de cinco anos, que ficou em estado gravíssimo e foi encaminhada ao Hospital Universitário (HU-UFGD), mas, teve que ser transferida para Campo Grande, na ala de queimados da Santa Casa
- Mãe, de 21 anos, que foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
- Mulher, de 20 anos, que foi encaminhada para UPA
- Mulher, de 28 anos, que foi encaminhada para UPA
- Mulher, de 29 anos, que foi encaminhada para UPA
FOGO x ÁLCOOL
Misturar álcool e fogo na churrasqueira pode ser muito perigoso. Os principais riscos incluem:
- Explosão ou labareda repentina: Jogar álcool (líquido ou em gel) sobre brasas ou fogo pode fazer as chamas retornarem pelo frasco ou provocarem uma grande labareda, causando queimaduras graves.
- Queimaduras graves: Rosto, mãos e braços são as áreas mais atingidas quando há um retorno de chama.
- Incêndios: O fogo pode se espalhar para roupas, móveis, vegetação ou outros materiais inflamáveis próximos.
O que fazer em caso de explosão de churrasqueira:
- Afaste todos do local
- Acione o Corpo de Bombeiros Militar via 193
- Se alguém estiver com as roupas em chamas, peça para parar de correr, deitar no chão e rolar até apagar as chamas, ou cubra a pessoa com um cobertor grosso ou outro tecido que não seja sintético
- Em caso de queimaduras, resfrie a área imediatamente com água corrente fresca por cerca de 20 minutos. Não use gelo diretamente sobre a pele nem aplique manteiga, pasta de dente, café, pomadas ou outros produtos caseiros
- Retire anéis, relógios ou roupas apertadas próximos à queimadura, se não estiverem grudados na pele, pois pode ocorrer inchaço
- Procure atendimento médico
Veja como acender churrasqueira com segurança:
- Use acendedores próprios para churrasqueira, conforme as instruções do fabricante
- Nunca despeje álcool sobre uma churrasqueira acesa ou com brasas quentes
- Mantenha crianças e animais afastados da área
- Tenha um balde de areia ou um extintor adequado por perto, quando possível