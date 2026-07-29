MS: grupo usava empresas de engenharia para lavar dinheiro de bets

Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva nos municípios. - Divulgação: Polícia Federal

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Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Federal realiza, a Operação Conexão Rio Preto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada pela prática de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar. A ação ocorre em Campo Grande, São José do Rio Preto (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada para lavar o dinheiro, por meio de pessoas e operadores financeiros voltados à ocultação e à dissimulação de recursos ilícitos oriundos da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.

Segundo as apurações, um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto, utilizando empresas do ramo da construção civil para movimentação e para ocultação de recursos.

A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados, que somam o montante de R$ 2,09 bilhões, os quais incluem imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no curso das investigações.

Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva nos municípios.

As medidas foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP e a ação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São José do Rio Preto. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.