Diário da Justiça: site avisa por e-mail sobre processos

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Acompanhar processo pelo site do tribunal, um por um, todo dia, é trabalho de ninguém ter tempo para fazer. Foi para resolver esse problema que surgiu o Monitor do Diário da Justiça, ferramenta do Calcula Brasil que varre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a plataforma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que reúne publicações de tribunais de todo o país e avisa por e-mail quando sai algo novo.

Como funciona

O usuário cadastra o número da OAB de um advogado ou o número de um processo. Uma vez por dia, o sistema verifica o DJEN e, se encontrar publicação nova, envia e-mail com o tribunal, o número do processo, o tipo de ato e um trecho do conteúdo, com link para a íntegra. Quando a publicação é uma sentença, o alerta vem destacado.

Cadastrar pela OAB tem uma vantagem: todas as intimações daquele advogado passam a gerar aviso, sem precisar informar processo por processo.

Quem pode usar

O serviço mira principalmente advogados, mas também interessa a jornalistas que cobrem Judiciário e precisam saber rápido quando um caso teve movimentação. A ferramenta oferece um monitor grátis para teste. Para acompanhar até 20 processos ou advogados ao mesmo tempo, é preciso assinar o plano pago Jornalista Pro.

Os limites

Processos em segredo de justiça não aparecem, porque também não constam no DJEN público. E o alerta não é em tempo real: a checagem é diária, o que ainda assim antecipa a informação em relação a quem só confere manualmente de tempos em tempos.

O próprio serviço recomenda checar o teor completo na publicação oficial antes de usar a informação em qualquer matéria ou petição.

Outras ferramentas para quem cobre Judiciário

O monitor faz parte de um pacote maior de recursos com inteligência artificial voltado a redações, reunido na categoria Jornalista Pro do Calcula Brasil. Entre as ferramentas disponíveis estão o Leitor Inteligente de Diário Oficial, que extrai licitações, contratos e nomeações de um PDF e já sugere pauta; o Extrator de Informações de PDF, que puxa só o dado pedido valor, nome, data, cláusula sem inventar conteúdo; e o Extrator de Informações de Textos, que identifica pessoas, empresas, valores e contatos para agilizar a apuração.

Há também um bloco voltado à produção de texto: Corretor Ortográfico, Resumidor de Texto, Reescritor de Notícias e Conversor de Release em Notícia, este último pensado para transformar comunicados institucionais em matéria com lide e pirâmide invertida, sem o tom publicitário.

E há uma frente dedicada ao desempenho em buscas e redes sociais, com Gerador de Títulos, Redutor Inteligente de Títulos, Gerador de Linha Fina, Contador de Caracteres e Palavras e o Assistente Google Discover, que dá nota de 0 a 100 para o potencial de título e linha fina antes da publicação.

Fora da editoria de jornalismo, a plataforma soma mais de 140 calculadoras e simuladores em áreas como trabalho, finanças, veículos, construção e educação.