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Diário da Justiça: site avisa por e-mail sobre processos

Ferramenta gratuita rastreia o Diário de Justiça Eletrônico Nacional e dispara alerta assim que sai publicação nova sobre um processo ou advogado cadastrado

Denis Felipe

Denis Felipe

29/07/2026 - 08h40
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Acompanhar processo pelo site do tribunal, um por um, todo dia, é trabalho de ninguém ter tempo para fazer. Foi para resolver esse problema que surgiu o Monitor do Diário da Justiça, ferramenta do Calcula Brasil que varre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)  a plataforma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que reúne publicações de tribunais de todo o país  e avisa por e-mail quando sai algo novo.

Como funciona

O usuário cadastra o número da OAB de um advogado ou o número de um processo. Uma vez por dia, o sistema verifica o DJEN e, se encontrar publicação nova, envia e-mail com o tribunal, o número do processo, o tipo de ato e um trecho do conteúdo, com link para a íntegra. Quando a publicação é uma sentença, o alerta vem destacado.

Cadastrar pela OAB tem uma vantagem: todas as intimações daquele advogado passam a gerar aviso, sem precisar informar processo por processo.

Quem pode usar

O serviço mira principalmente advogados, mas também interessa a jornalistas que cobrem Judiciário e precisam saber rápido quando um caso teve movimentação. A ferramenta oferece um monitor grátis para teste. Para acompanhar até 20 processos ou advogados ao mesmo tempo, é preciso assinar o plano pago Jornalista Pro.

Os limites

Processos em segredo de justiça não aparecem, porque também não constam no DJEN público. E o alerta não é em tempo real: a checagem é diária, o que ainda assim antecipa a informação em relação a quem só confere manualmente de tempos em tempos.

O próprio serviço recomenda checar o teor completo na publicação oficial antes de usar a informação em qualquer matéria ou petição.

Outras ferramentas para quem cobre Judiciário

O monitor faz parte de um pacote maior de recursos com inteligência artificial voltado a redações, reunido na categoria Jornalista Pro do Calcula Brasil. Entre as ferramentas disponíveis estão o Leitor Inteligente de Diário Oficial, que extrai licitações, contratos e nomeações de um PDF e já sugere pauta; o Extrator de Informações de PDF, que puxa só o dado pedido valor, nome, data, cláusula  sem inventar conteúdo; e o Extrator de Informações de Textos, que identifica pessoas, empresas, valores e contatos para agilizar a apuração.

Há também um bloco voltado à produção de texto: Corretor Ortográfico, Resumidor de Texto, Reescritor de Notícias e Conversor de Release em Notícia, este último pensado para transformar comunicados institucionais em matéria com lide e pirâmide invertida, sem o tom publicitário.

E há uma frente dedicada ao desempenho em buscas e redes sociais, com Gerador de Títulos, Redutor Inteligente de Títulos, Gerador de Linha Fina, Contador de Caracteres e Palavras e o Assistente Google Discover, que dá nota de 0 a 100 para o potencial de título e linha fina antes da publicação.

Fora da editoria de jornalismo, a plataforma soma mais de 140 calculadoras e simuladores em áreas como trabalho, finanças, veículos, construção e educação.

OPORTUNIDADE

UFMS abre 2,8 mil vagas para idosos em mais de 100 atividades gratuitas

Atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais

29/07/2026 10h05

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Aula de violão para idosos na UFMS

Aula de violão para idosos na UFMS Fotos: Arquivo Agecom

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 2.864 vagas para idosos em 98 atividades (extensão, cultura e esporte) e 37 disciplinas (cursos de graduação), para ingresso no segundo semestre de 2026.

As atividades contemplam as áreas de cultura, esporte, lazer, saúde, tecnologia, artes, idiomas, meio ambiente, formação continuada e conhecimentos gerais. Cada participante poderá se inscrever em até cinco atividades e em até duas disciplinas de graduação.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal (Corumbá).

O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

Podem se inscrever pessoas com 60 anos ou mais, completos ou a completar até 31 de dezembro de 2026.

Em Campo Grande, as inscrições vão de 27 a 31 de julho de 2026 e podem ser feitas presencialmente na Secretaria da Unapi ou virtualmente neste site. Nos demais municípios, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, nos locais e períodos previstos no edital.

As atividades terão início entre 3 e 20 de agosto, conforme o calendário de cada unidade.

Os participantes que obtiverem frequência mínima de 75% da carga horária terão direito à certificação no final do semestre letivo.

O objetivo é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com 60 anos ou mais no ambiente universitário, através de oficinas educativas, de modo a proporcionar aprendizagem, habilidades, autonomia, independência e cidadania.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi).

MATO GROSSO DO SUL

Justiça condena empresários por fraude na venda de máscaras ao Estado durante pandemia

Justiça reconhece irregularidades em contratação emergencial, entrega de máscaras e determina ressarcimento de quase R$ 600 mil, além de multas que somam R$ 1,2 milhão.

29/07/2026 10h00

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Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos.

Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos. Divulgação - MPMS

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A Justiça de Mato Grosso do Sul voltou a condenar empresários investigados por irregularidades em contratos firmas durante a pandemia da Covid-19. Em nova decisão, a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande responsabilizou quatro empresários por fraude em uma contratação emergencial para fornecimento de máscaras hospitalares ao Estado. 

A sentença acolheu, em grande parte, a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). Os envolvidos já haviam sido condenados criminalmente pelos mesmos fatos. 

De acordo com a decisão, o grupo atuou para beneficiar empresas ligadas aos investigados durante o processo de aquisição, realizado em 2020, de 20 mil máscaras do tipo PFF2 (N95). A Justiça concluiu que houve combinação prévia entre as propostas apresentadas, o que comprometeu a concorrência e aumentou o valor da contratação. 

Segundo os documentos, na época, o Estado investiu R$ 29,99 em cada unidade das máscaras, enquanto dados apresentados apontaram que o preço médio de mercado para produtos semelhantes, na mesma época, era de R$ 2,92.

Além do superfaturamento, as investigações apontaram que parte das máscaras entregues era atribuída a um fabricante considerado inexistente pelos órgãos de controle e sem registro regular para comercialização. 

Relatórios técnicos e auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) concluíram que os equipamentos não atendiam às especificações previstas no contrato e não ofereciam a proteção necessária aos profissionais de saúde que atuavam no enfrentamento da Covid-19, expondo-os ao risco de contaminação.

A Justiça determinou que os condenados ressarçam R$ 599,9 mil aos cofres públicos estaduais. Também foram aplicadas multas civis que, juntas, totalizam R$ 1.199.800.

Com isso, as condenações financeiras chegam a R$ 1.799.700, valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados ao erário e às penalidades impostas pela prática de atos de improbidade administrativa.

O caso integra um dos desdobramentos da Operação Parasita, deflagrada pelo Gecoc em conjunto com a 29ª Promotoria de Justiça da Capital para investigar fraudes em compras destinadas ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

As apurações envolvem suspeitas de simulação de fornecimento de produtos, emissão de documentos falsos, pagamento de propina e desvio de recursos públicos destinados à saúde.

Quando a operação foi deflagrada, em dezembro de 2022, o Ministério Público informou que o prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassava R$ 14 milhões.
 

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