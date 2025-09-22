Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MEIO AMBIENTE

Dados do Imasul comprovam que escassez de chuvas mantém rios baixos há 6 anos

O histórico do monitoramento revela que, após 2019, os rios vêm registrando cotas mais baixas para o mês de setembro

Tamires Santana

Tamires Santana

22/09/2025 - 09h30
De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), mostrou que, desde 2019, os rios do Estado vêm registrando cotas mais baixas para o mês de setembro. O histórico de monitoramento levou em consideração principalmente os pontos de Ladário e Porto Murtinho, no rio Paraguai.

Conforme o levantamento, o fenômeno está diretamente ligado à redução das chuvas nos últimos anos, que compromete a recuperação plena das bacias e a recarga subterrânea, essencial para alimentar os rios em períodos de estiagem. Veja:

Nesse sentido, o técnico do Imasul, Leandro Neri Bortoluzzi, explica que os dados reforçam a importância de manter o acompanhamento constante. “Temos observado que, desde 2019, tem sido frequente a redução das cotas nos pontos monitorados. Embora este ano a situação esteja menos crítica que em 2024, ainda precisamos de atenção, pois a recuperação depende de chuvas regulares e do equilíbrio do regime hidrológico”, pontua Bortoluzzi.

Cabe ressaltar que, o mês de setembro marca o final do período seco em Mato Grosso do Sul. Para que 2026 apresente uma situação mais favorável, é fundamental que as chuvas sejam regulares e constantes nos próximos meses.

De acordo com o Imasul, o monitoramento hidrológico é essencial para a segurança hídrica do estado e para a prevenção de desastres naturais decorrentes de eventos extremos. Por isso, a Sala de Situação do instituto oferece informações que orientam decisões de gestão e preservação dos recursos hídricos.

Além disso, a análise das cotas referentes ao dia 17 de setembro mostra que, em 2025, a condição dos rios é mais favorável em relação ao ano anterior. Neste ano, registram-se menos pontos em situação de estiagem, especialmente pelo maior volume de água presente no rio Paraguai.

Entretanto, a situação ainda requer atenção. Alguns afluentes do rio Paraguai permanecem em nível de estiagem, assim como rios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraná.

O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destaca que o trabalho diário da Sala de Situação é estratégico para o estado: “O monitoramento hidrológico é um instrumento essencial para que possamos planejar ações e tomar decisões de forma responsável. A informação gerada permite ao poder público agir na segurança hídrica e na prevenção de desastres, especialmente em um cenário de mudanças climáticas”, afirma Borges.

inclusão social

Liminar do TJ suspende concurso do Tribunal de Contas de MS

Desembargador acatou argumento de que o TCE precisa reservar 20% das vagas para negros e 3% para indígenas. Provas seriam dias 25 e 26 de outubro

22/09/2025 09h26

Tribunal de Contas alegou que a legislação de política de cotas raciais não se aplicava à instituição e por isso o MPE recorreu à Justiça

Tribunal de Contas alegou que a legislação de política de cotas raciais não se aplicava à instituição e por isso o MPE recorreu à Justiça

O desembargador Amaury da Silva Kuklinski, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, reverteu decisão judicial da primeira instância e concedeu liminar suspendendo o andamento de dois concursos que estavam em andamento Tribunal de Contas do Estado. 

A pedido da Ministério Público e da Defensoria Pública, o desembargador atendeu ao argumento de que 20% das vagas devem ser destinadas a negros e 3% para candidatos indígenas no cocurso que tem apenas seis vagas, mas também formará um cadastro reserva. 

Os concursos do TCE-MS foram lançados em 15 de julho, com vagas para analistas, auditores e conselheiro substituto, oferecendo salários que variam de R$ 10,3 mil a R$ 41,8 mil. As inscrições acabaram no dia 21 de agosto, mas agora todo o certame está suspenso até julgamento do mérito, determinou o desembargador. 

O concurso está dando polêmica desde o começo. Logo após a publicação do edital, a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos instaurou Procedimento Administrativo para que fosse republicado o edital e sanada a falha, orientação que não foi atendida.

Por conta disso, o caso foi levado ao Judiciário, através de uma ação civil pública com pedido de liminar.  Na  primeira instância o recurso foi negado. Por conta disso, ocorreu o recurso ao TJ, que na última sexta-feira (19) atendeu ao pedido.

"Recebo o presente recurso e deferindo a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos editais dos concursos públicos do TCE/MS, destinados ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Conselheiro Substituto, Auditor de Controle Externo e Analista de Controle Externo, publicados em 2025, até o julgamento do mérito recursal, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a 90 dias", escreveu o desembargador.
 
A Promotora de Justiça do Direitos Humanos, Paula Volpe, uma das autoras do pedido de liminar, pontua que a decisão reafirma que a política de cotas raciais não é uma mera faculdade administrativa, mas um dever jurídico amparado por normas constitucionais (artigo 5º da CF), a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) e a Convenção Interamericana contra o Racismo, que tem  aplicabilidade no Brasil.
 
Além disso, o STF, por meio da ADC nº 41, já reconheceu a constitucionalidade da reserva de vagas em concursos públicos, consolidando a obrigatoriedade das ações afirmativas em todas as esferas da Administração Pública, entendeu o desembargador em sua decisão. 
 
A liminar ressalta ainda o risco de prejuízo irreparável caso as provas, marcadas para 25 e 26 de outubro, fossem realizadas sem a necessária correção. Segundo os autores da ação e o Desembargador Relator, isso poderia levar à anulação integral do concurso, gerando perdas financeiras, logísticas e emocionais tanto para os candidatos quanto para a administração pública.

 "A reserva de vagas não é apenas simples medida administrativa, mas um instrumento indispensável para corrigir desigualdades históricas e assegurar que todos tenham condições reais de concorrer de forma justa e equitativa", destaca a Promotora de Justiça Paula Volpe, que instaurou o procedimento no âmbito do MPE e ajuizou a ação em conjunto com a DPMS.

O Tribunal de Contas alega "não haver norma legal específica que institua a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas nos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul". 

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, com somente uma vaga, a remuneração prevista é de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. A exigência é de que o candidato tenha formação de nível superior em qualquer área de conhecimento. Além disso, comprovação de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas: 

Vagas


Analista de Controle Externo- Área: Direito
Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.
 

ENSINO

MS é citado como referência nacional em Educação Básica

Criação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica foi apontada por especialistas e pesquisadores como um divisor de águas no Estado

22/09/2025 09h00

Educação Básica de Mato Grosso do Sul teve melhora nos últimos anos e pesquisadores veem potencial para salto ainda maior

Educação Básica de Mato Grosso do Sul teve melhora nos últimos anos e pesquisadores veem potencial para salto ainda maior Paulo Ribas

A criação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica (Fadeb) colocou Mato Grosso do Sul como referência da Educação Básica no País, principalmente em relação à matemática, segundo apontou Katia Stocco Smole, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (Ceesp).

“A Fadeb tem trabalhado para melhorar a educação matemática desde os primeiros anos de aprendizagem. É um projeto muito grande em colaboração com os municípios de Mato Grosso do Sul, e preocupação com a recomposição das aprendizagens dos alunos, além de parcerias para apoiar as escolas e professores na melhoria do ensino e aprendizagem da matemática”, disse Katia Smole. 

“Ainda não são resultados que trouxeram transformações grandes, mas, no médio prazo, o projeto vai virar o jogo do ensino e a aprendizagem de matemática no Estado, porque estimula os professores a fazerem com que todos aprendam matemática na idade certa”, completou a pesquisadora. 

A fala de Katia Smole foi acompanhada pela de Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, secretária de Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC), que destacou o papel fundamental de Mato Grosso do Sul no regime de colaboração entre União, Estado e municípios. 

Para ela, a discussão central do diálogo entre o governo federal e o estado de Mato Grosso do Sul foca na qualidade e no avanço da Educação Básica”.

“O secretário de Educação Hélio Daher, por ser um professor da rede, é muito sensível às necessidades que a gente tem para avançar e ter mais qualidade na Educação Básica, e ter uma aprendizagem mais significativa. Tem um foco muito para o Ensino Médio, por conta da pasta, mas tem sido um grande parceiro do MEC no fortalecimento do regime de colaboração no estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou. 

“Tivemos a mudança de vários secretários municipais no último pleito, e há um trabalho hoje muito colaborativo entre nós da União e o governo do Estado para mobilizar especialmente esses novos secretários, para garantir o direito das crianças não só da alfabetização na idade certa, na idade adequada, mas também para a recomposição das aprendizagens e também para a gente fortalecer essa política sistêmica da Educação Básica, olhando desde a Educação Infantil até o Ensino Médio”, continuou. 

A avaliação foi feita durante o 9º Congresso Internacional de Educação, realizado pela Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), em agosto, em São Paulo. 

O evento voltado à educação matemática, reuniu especialistas, pesquisadores, gestores públicos e representantes do MEC, em torno de debates sobre a recomposição das aprendizagens no pós-pandemia e a construção de uma educação mais equitativa e de qualidade em todo o País.

MATO GROSSO DO SUL

Na avaliação de Hélio Daher, a criação da Fadeb representa um marco institucional no Estado e a consolidação de um modelo de política pública voltado à equidade e à aprendizagem. 

“A Fadeb foi criada como um braço da Secretaria de Educação para articular o desenvolvimento da Educação Básica em Mato Grosso do Sul, que tem 80 redes públicas de educação: uma estadual e 79 municipais. A principal dificuldade sempre foi criar políticas públicas que abrangessem e agregassem todas essas redes”, falou ao Correio do Estado.

“O Estado adotou medidas de regime de colaboração, focadas em ações pedagógicas conjuntas e a Fadeb é a materialização institucional desse regime de colaboração. Sua função é fazer a articulação entre as redes e atrair investimentos do terceiro setor para políticas públicas”, completou Daher. 

O secretário destacou, ainda, que programas como a tutoria para matemática, mencionada por Katia Smole, o fortalecimento da Educação Infantil e o planejamento estratégico das redes municipais fazem parte dessa nova fase da educação pública no Estado. 

“Essas ações são consideradas importantes para criar uma política pública engajada e unificada para todo o território de Mato Grosso do Sul. Atingiu-se um nível de maturidade institucional, uma fundação dedicada ao monitoramento, avaliação e implementação de políticas públicas”, disse.

SAEB

No mesmo evento, Ernesto Martins Faria, fundador do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), chamou atenção para o papel das avaliações e dos estímulos pedagógicos calibrados, com especial atenção ao ensino da matemática. 

“O objetivo principal não é apenas alcançar a nota máxima no Sistema de Avaliação da Educação Básica [Saeb], mas sim garantir que os alunos aprendam o máximo possível para terem as melhores oportunidades na vida”, declarou. 

Martins lembrou que há preocupação com políticas como o Brasileirão Saeb, do estado de São Paulo, que, embora busque estimular, pode levar as escolas a focarem no “maior índice de acerto em cada simuladinho”. 

Abordagem, que segundo ele, gera uma “perdição ao erro” no processo de preparação dos alunos, em que se busca que eles não errem a cada semana. “Uma avaliação em que os alunos não estão errando não está sendo vigente de forma adequada”.

Faria alertou que a matemática precisa ser tratada com mais prioridade no Brasil. 

“Desde a década de 1990 e os anos 2000, por meio do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), a matemática nunca obteve desempenho superior ao das ciências e da língua portuguesa. Existe um problema estruturante na educação que exige atenção. É fundamental que todas as áreas (ciências, linguagens) se unam para atuarem conjuntamente e darem a devida importância a cada agenda, mas a matemática requer uma mobilização especial. É necessário exigir mais da matemática na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental para reverter esse quadro de longa data”, lembrou durante o evento.

A discussão se conecta diretamente à referência nacional de alfabetização divulgada em maio do ano passado pelo MEC e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que definiu 743 pontos na escala do Saeb, como a pontuação mínima para considerar uma criança alfabetizada no fim do 2º ano do Ensino Fundamental. 

A definição se baseia na pesquisa Alfabetiza Brasil, que envolveu professores, especialistas, formadores e representantes das 27 Unidades da Federação. Crianças que atingem esse patamar são capazes de realizar leitura e interpretação de textos simples, bem como escrever textos do cotidiano, como convites e lembretes, ainda com alguns desvios ortográficos.

Mato Grosso do Sul se mostrou alinhado a esse movimento, com programas estaduais de alfabetização realizados em regime de colaboração entre Estado e municípios, coordenados pela Secretaria de Estado de Educação e com apoio da Fadeb. 

Como resultado, o Estado foi o segundo que mais cresceu em alfabetização no Brasil. Em 2023, Mato Grosso do Sul registrou 47,4% de estudantes alfabetizados.

Em 2024, o porcentual saltou para 55,8% – três pontos acima da meta estabelecida para o mesmo ano (52,8%). O crescimento, de 17% ficou atrás somente de Minas Gerais, com 20% de aumento no mesmo período.

*SAIBA

A Fadeb conta com iniciativas como o programa Mentalidades Matemáticas e Matemática ProFuturo. Desenvolvidos em parceria com as secretarias municipais de educação, esses projetos já formaram mais de 500 professores e impactaram quase 8 mil alunos em 2024.

