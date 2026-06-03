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Programação de Corpus Christi tem confecção de tapetes, missa e show em Campo Grande

Tapetes começam a ser feitos pela manhã, enquanto missa será às 15h e cantor católico Thiago Brado fará o show de encerramento

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/06/2026 - 18h46
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A programação para o Corpus Christi deste ano, celebrado nesta quinta-feira (4), inclui a tradicional confecção de tapetes, missa campal e shos, em Campo Grande.

A programação do dia terá início às 5h30, com a confecção dos tapetes em vários trechos de ruas da região central, começando na Praça do Rádio, na Avenida Afonso Pena, seguindo para a rua 13 de Maio, finalizando na Avenida Fernando Correa da Costa.

Às 15h, será celebrada a Santa Missa campal, na Praça do Rádio. A expectativa é reunir milhares de fieis de todas as paróquias da Arquidiocese de Campo Grande.

Após a missa, a procissão seguirá por todo o trajeto dos tapetes, com benção do Santissímo Sacramento na Fernando Correa da Costa, onde será montado um palco.

O show de encerramento será com o cantor católico Thiago Brado.

Ainda segundo a Arquidiocese, bispos, sacerdotes e diáconos visitarão hospitais e locais de sofrimento com o Santíssimo Sacramento.

Celebração de Corpus Christi

Na religião católica, no dia de Corpus Christi é celebrado o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. A celebração é uma referência à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a Última Ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos.

Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

Em 2020 e 2021, a tradicional celebração do Corpus Christi foi adaptada, devido à pandemia de Covid-19.

Em 2020, não houve procissões e confecção de tapetes e as missas foram realizadas on-line, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Já em 2021, os tapetes foram confeccionados pelas pastorais, dentro do pátio das Igrejas e não nas ruas. As celebrações foram realizadas presencial e à distância e as procissões foram apenas em carreata.

A partir de 2022, a missa e a procissão voltaram às ruas, mas com mudança de local. Tradicionalmente, a missa era realizada na rua 14 de Julho, esquina com a Mato Grosso, e a procissão sobre os tapetes percorria a 14 de Julho até a Fernando Côrrea da Costa.

Com a revitalição da 14, a missa passou a ser realizada na Praça do Rádio Clube, com procissão percorrendo trecho da Afonso Pena e rua 13 de Junho, até a Fernando Côrrea da Costa, onde há benção e show.

Saúde

Novo PAC Saúde entrega 331 equipamentos para saúde de Campo Grande

Novos equipamentos serão utilizados em serviços de diagnóstico, vacinação, reabilitação e odontologia da rede municipal

03/06/2026 18h28

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Foto: Divulgação

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A rede municipal de saúde de Campo Grande começou a receber um reforço importante para ampliar a capacidade de atendimento e qualificar os serviços oferecidos à população.

Por meio do programa Novo PAC Saúde, do Governo Federal, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) recebeu 331 novos equipamentos que serão distribuídos entre as unidades da Atenção Primária, fortalecendo áreas como diagnóstico, vacinação, reabilitação, odontologia e atendimento de urgência.

A entrega oficial dos equipamentos destinados aos municípios contemplados em Mato Grosso do Sul foi realizada nesta terça-feira (3) pela Superintendência Regional do Ministério da Saúde.

A iniciativa integra os investimentos do Novo PAC Saúde, programa voltado à expansão e modernização da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

Entre os equipamentos recebidos estão câmaras frias para armazenamento de vacinas, eletrocardiógrafos, aparelhos de ultrassom portátil, retinógrafos, espirômetros digitais, dermatoscópios, otoscópios, dopplers vasculares, desfibriladores externos automáticos (DEA), eletrocautérios para pequenos procedimentos cirúrgicos, além de balanças profissionais portáteis, cadeiras de rodas e fotóforos utilizados em atendimentos clínicos.

A chegada dos novos aparelhos tem como objetivo ampliar a oferta de exames e avaliações realizadas diretamente nas unidades de saúde, reduzindo a necessidade de encaminhamentos e proporcionando diagnósticos mais rápidos para a população.

Um dos destaques do investimento é a renovação da estrutura utilizada para conservação de vacinas. Ao todo, 18 novas câmaras frias já começaram a ser instaladas gradativamente em diferentes pontos da rede municipal, reforçando a segurança no armazenamento dos imunizantes e garantindo melhores condições para manutenção da cadeia de frio.

Além da área de diagnóstico, os investimentos contemplam o fortalecimento dos serviços de reabilitação e fisioterapia.

A rede passará a contar com equipamentos como laser terapêutico, ultrassom para fisioterapia, aparelhos de eletroestimulação TENS/FENS, dinamômetros utilizados na avaliação de força muscular e tábuas de propriocepção voltadas aos exercícios de equilíbrio e fortalecimento físico.

A saúde bucal também foi beneficiada com a chegada de sete bombas a vácuo odontológicas, ampliando a capacidade de atendimento dos consultórios odontológicos da rede pública municipal.

Outro avanço proporcionado pelos novos equipamentos é o fortalecimento das ações de Telessaúde, permitindo que profissionais tenham mais recursos para avaliações clínicas e acompanhamento de pacientes, especialmente em casos que exigem suporte especializado.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, os investimentos representam um importante avanço para a Atenção Primária e para a qualidade dos serviços oferecidos à população.

“São equipamentos que fortalecem a Atenção Primária, ampliam a capacidade de diagnóstico das equipes e garantem mais eficiência e segurança nos atendimentos realizados nas unidades de saúde”, destacou.

Com a incorporação dos novos aparelhos, a expectativa da Sesau é ampliar a resolutividade dos atendimentos, reduzir o tempo de resposta em diagnósticos, qualificar os serviços de reabilitação e fortalecer a assistência prestada aos usuários do SUS em Campo Grande.

Investimentos em Mato Grosso do Sul

A saúde pública de Mato Grosso do Sul ganhou um reforço na infraestrutura de atendimento com a entrega de nove Unidades Odontológicas Móveis (UOM), 36 conjuntos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 106 equipamentos destinados à saúde bucal.

Os investimentos, que somam R$ 4,8 milhões por meio do Novo PAC Saúde, vão beneficiar 58 municípios e fortalecer a atenção primária em todo o Estado.

Durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (3), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, representantes do Ministério da Saúde destacaram que as novas estruturas ampliarão o acesso aos serviços do SUS, especialmente em áreas rurais, assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas.

Segundo o superintendente estadual do Ministério da Saúde, Ronaldo Costa, o Novo PAC Saúde já aprovou 517 propostas para Mato Grosso do Sul, com previsão de R$ 676 milhões em investimentos federais voltados à ampliação da infraestrutura e da capacidade de atendimento da rede pública.

 

Asfalto

Adriane anuncia pavimentação em mais dois bairros da Capital com licitação de R$ 5,2 milhões

As obras fazem parte do "pacotão do asfalto" de mais de R$ 540 milhões até 2028

03/06/2026 18h00

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Adriane pretende asfaltar 600 km da Capital até 2028

Adriane pretende asfaltar 600 km da Capital até 2028 FOTO: Valdenir Rezende/Arquivo Correio do Estado

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A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) anunciou nesta quarta-feira (3), véspera de feriado, que realizou a assinatura da homologação da licitação de obras de drenagem e pavimentação do Complexo Tiradentes A. 

A conclusão do processo licitatório foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na tarde desta quarta. A vencedora do certame foi a empresa Engenotec Construtora LTDA, com valor contratado de R$ 5,2 milhões, menor que o previsto no editl que era de R$ 6 milhões. 

"Os moradores têm nos cobrado, as lideranças comunitárias e vereadores têm nos cobrado essas melhorias. Hoje, nós damos mais um passo trazendo novas obras de infraestrutura para transformação da vida de todos os moradores desses parcelamentos", disse a prefeita. 

A obra no Complexo integra os bairros Jardim Jerusalém e Estrela Parque, na região leste da Capital, e inclui a execução ompoleta dos serviços de pavimentação asfáltiva, drenagem de águas da chuva e sinalização das vias dos dois bairros. 

O investimento faz parte de um pacote de mais de R$ 640 milhões destinados para a pavimentação e drenagem de mais de 600 quilômetros de Campo Grande até o ano de 2028. 

Segundo a prefeitura, a chegada do asfalto deve "reduzir problemas recorrentes de poeira em períodos de estiagem e acúmulo de água durante as chuvas, além de contribuir para a segurança viária e valorização do bairro". 

Recursos

Em novembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande anunciou um pacotão de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para, pelo menos, 33 bairros ao longo dos próximos dois anos. 

Esse investimento foi fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF), um programa do Governo Federal que permite que estados e municípios recebam valores para reorganização financeira. 

No final do mês de abril deste ano, Adriane anunciou um novo investimento de R$ 343 milhões para asfaltos novos em 36 bairros, sendo R$ 100 milhões da bancada federal de MS, R$ 143 milhões da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), e mais R$ 100 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul para frentes de serviço na Capital.  

A primeira fase de pavimentação abrange cerca de 78 quilômetros para 36 bairros. Confira a lista abaixo das localidades listadas no investimento de R$143 milhões do pacto firmado com o Governo Federal através do programa Avançar Cidades:

  • Vila Nª Sra. Aparecida
  • Vila Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste - Lote 3 
  • Jardim Mansur 
  • Jardim Auxiliadora - Etapa B
  • Jardim Itatiaia - Etapa C
  • Jardim Los Angeles
  • Porto Galo 
  • Parque Res. Lisboa 
  • Aero Rancho 
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá 
  • Guanandi II 
  • Jd. Tarumã 
  • Coophavila II 
  • Batistão
  • Jardim São Conrado 
  • Av. Conde de Boa Vista - Santa Emília 

Já com o aporte de R$100 milhões por parte da bancada federal, serão contemplados os seguintes bairros: 

  • Jd. Los Angeles - 2ª etapa
  • Vila Nogueira 
  • Vila Aimoré
  • Vila Amapá 
  • Jd. das Nações - 2ª Etapa 
  • Guanandi II - 2ª etapa 
  • Cophavila II 
  • Batistão - 2ª etapa 
  • Jd. Santa Emília
  • Residencial Aquarius I 
  • Residencial Aquarius I 
  • Jd. São Conrado 
  • Jd. Tijuca
  • Jd. Verdes Mares
  • Residencial Flores
  • Pq. Residencial União II
  • Residencial dos Girassóis 
  • Residencial Oliveira

Ainda segundo a prefeita, 100% de Campo Grande terá saneamento básico até 2028. Além disso, bairros asfaltados, mas com pavimentação "velha", serão recapeados. 

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