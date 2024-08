Mulheres protagonizam trabalho de combate ao fogo no Pantanal

Ocupando postos de trabalho predominante masculinos, 10 mulheres que atuam em áreas diversas estão combatendo o fogo no Pantanal neste ano. Dentre as profissionais estão: engenheira, mecânica de aeronaves, brigadistas e bombeiras. O combustível que leva essas pessoas a arriscarem a própria vida é o amor ao bioma. Esse é o caso da Tenente Letícia Solano, que é campo-grandense de nascimento, mas também corumbaense de coração.

“Sou de Campo Grande e por conta da minha profissão, engenheira ambiental, tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares, e um deles foi Corumbá. Morei lá de 2013 a 2018. Eu servia na Marinha como oficial temporário. E aí Corumbá já tem um lugarzinho especial no meu coração. Acredito que esse tempo que eu passei lá, já posso me considerar pantaneira”, conta.

Tenente Letícia Solano em pausa dos trabalhos de combate aos incêndios - Foto: CBMMS/arquivo pessoal

De acordo com o Governo do Estado, a frota de veículos conta com 18 aeronaves, sete caminhões de combate a incêndio, seis embarcações, 41 caminhonetes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e 14 caminhonetes da Força Nacional de Segurança Pública.

Desde abril, 1.170 homens e mulheres se dedicaram dia e noite para impedir o avanço das chamas. Desse efetivo, 714 são do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Letícia fez concurso para o Corpo de Bombeiros em 2018.

Era um certame específico para formados em Engenharia Ambiental, para preencher um quadro recém-criado de especialistas. Na ocasião, ela acreditava que trabalharia com projetos em vez de atuar diretamente em campo. O curso se encerrou em junho deste ano e no mês seguinte já estava combatendo incêndios florestais em um dos biomas mais importantes do mundo.

“Nosso curso começou em janeiro deste ano, se encerrou em junho e em julho eu ingressei na Diretoria de Proteção Ambiental. Uma semana depois eu estava lá, no Pantanal, então com zero experiência assim de combate a incêndio florestal. Só que também estava com uma equipe que é especialista no combate e aí foi muito desafiador e muito aprendizado”.

Depois de 15 dias de combate ininterrupto, a Tenente Letícia Solano afirma ter ficado impressionada com a força do fogo, mas que a determinação em acabar com o incêndio é ainda maior.

“Um dia a gente está protegendo uma área. Depois dorme e no dia seguinte aquela área é atingida (pelo incêndio) por conta que o solo lá no Pantanal é bem específico. A vegetação também. Aí o clima seco acaba sendo a cereja do bolo pra que nada dê certo (para o fogo). Só que tem uma vontade da equipe. Não teve um dia que eu vi que a equipe ficar desanimada. Todos os dias a gente estava lá tentando dar o nosso melhor e a gente conseguia, ao final do dia combater”.

Outra heroína do Pantanal é a Sargento Katiane Mercado Alves. Comandante de uma das guarnições, Katiane Alves é de Campo Grande, mas desde 2020 é voluntária para as missões no Pantanal. Ela conta que é o sentimento de amor a Mato Grosso do Sul e ao Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco que a motiva.

Sargento Katiane Alves - Foto: Saul Schramm

“Acho que a maior palavra que a gente tem é responsabilidade, principalmente porque eu nasci no Estado. Sou filha do Estado e a gente vê esses animais, a vegetação e tudo aquilo que toda na minha infância também via, que eu vinha para cá passear, e a gente vê queimando, a gente sofre por isso. Então, a necessidade de apagar aquilo o quanto antes, é o que move a gente”.

Katiane explica que, em relação aos incêndios de 2020, a diferença está na estrutura de combate aos incêndios. “Hoje a gente conta com mais material, veio também o pessoal da Força Nacional. O incêndio, a proporção dele é um pouco maior, só que a dinâmica de material e de pessoas é maior agora também. Então, o trabalho tem sido um pouco mais fácil por conta disso”, conta.

Pode parecer um paradoxo, mas a árdua tarefa de enfrentar as dificuldades do Pantanal e arriscar a própria vida, para ela, é a realização de um sonho.

“Eu tenho 14 anos de bombeiro. Eu entrei em 2010. E a ideia de entrar no bombeiro é que unia duas coisas do que eu gostava: a parte de aventura e de salvar vidas. Então, aquele sonho que geralmente é do homem, de ver a viatura, de brincar de carrinho com a viatura, também era meu. Eu queria dirigir aquelas viaturas, eu queria combater assim como os bombeiros fazem hoje, e eu faço hoje”, diz.

Quando a ajuda vem do céu na maior seca registrada nos últimos 70 anos no Pantanal, até meados da semana passada a única água que caía era a de aeronaves. A maior delas é a KC-390, da FAB (Força Aérea Brasileira), equipada com um sistema capaz de lançar até 12 mil litros de uma só vez.

E uma das responsáveis por fazer esse cargueiro multiuso alçar voo é a Sargento Monalisa Alves Tabaco, mecânica de voo. Parte integrante da tripulação, ela é responsável pela preparação técnica e monitoramento da aeronave. Ela fica no cockpit com os pilotos. Sem essa profissão, não seria possível o combate aéreo.

“A gente faz todo um pré-voo antes do outro voo em si. Verificamos as condições da aeronave no solo, administramos o combustível e todos os sistemas do avião, e quando estamos em condições de voar, os pilotos assumem as posições de 1P e 2P (1° e 2° pilotos) e eu fico monitorando durante o voo os sistemas do avião”, explica Monalisa.

Sargento Monalisa Alves Tabaco é mecânica de voo do KC-390 - Foto: Saul Schramm/Governo MS

Há dois anos e meio ela é a mecânica do KC-390. Filha de um militar da Aeronáutica, ela se formou eletricista de instrumentos, mas aproveitou uma oportunidade em Anápolis (GO) para ser aeronavegante. Monalisa já atuou no desastre natural em Canoas, no Rio Grande do Sul, e agora está em Corumbá (MS). “Os incêndios são um desastre natural que nós não gostaríamos que existissem, mas é muito gratificante poder ajudar no combate nesses períodos”, finaliza.

Com oito focos ativos de incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros continua a atuar no trabalho de rescaldo e monitoramento nas regiões de Miranda – próximo à área conhecida como Salobra, até a BR-262 –, da Serra do Amolar, do Paiaguás, do Passo do Lontra – na Estrada Parque –, do Forte Coimbra e do Posto da Manga, além de dois pontos na divisa com o estado do Mato Grosso.

"Os focos começaram novamente, por isso o combate continua. Ontem em Miranda as equipes fizeram rescaldo. Estava garoando e ainda haviam troncos em brasa", afirma a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros concentraram trabalho na margem direita da rodovia BR-262, sentido Miranda a Corumbá. Foram encontrados dois possíveis pontos de retorno do incêndio, um deles estava a 100m da ponte do lado direito descendo o rio.

Uma árvore estava próxima região não queimada e preciso ser cortada em pequenos pedaços. Os troncos foram lançados no rio por ter grande quantidade de matéria próximo ao ponto de calor.

Neste domingo (11), após quatro dias de chuvas que atingiram o Pantanal, a temperatura subiu para média de 22°C, as rajadas de ventos atingiram até 25 km/h, e a umidade relativa do ar ficou entre 30% e 70%. A situação climática manteve o ambiente favorável ao controle dos focos de calor e ao combate aos incêndios, contribuindo para mitigar os efeitos das chamas que atingiram a região nas últimas semanas.

Mesmo com registro de chuvas desde quinta-feira (8) em algumas regiões, que contribuiu para a redução dos focos, ainda não houve a extinção total dos incêndios. Nestes locais o combate e o trabalho de rescaldo são mantidos, voltado principalmente a neutralizar brasas para que não gerem novos incêndios.

*Com informações da assessoria

