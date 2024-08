Fogo no Pantanal avança e ameaça moradores da comunidade de Salobra

Incêndio ameaça comunidade no Pantanal - Foto: Reprodução

A intensidade do fogo no Pantanal ganhou um novo patamar no começo da tarde desta terça-feira (6) e um incêndio na região de Miranda está ameaçando casas na comunidade de Salobra, que fica às margens de Br-262, perto do rio Miranda.

O perigo para a comunidade, onde há cerca de 300 casas, vinha sendo monitorado desde esta segunda-feira (5), quando linha de fogo na região do Passo do Lontra vinha avançando no sentido da comunidade.

A situação ficou crítica na terça-feira, com as chamas que pularam a margem esquerda da rodovia BR-262 (sentido Campo Grande-Corumbá).

Três guarnições dos Bombeiros já estão na comunidade e, por conta do agravamento da situação, mais duas equipes estão em deslocamento de Corumbá. Foi designado apoio aéreo também.

Vídeos que foram enviados para grupos do trade turístico de Mato Grosso do Sul mostraram a situação e a proximidade do fogo, bem como a altura da fumaça.

O vento sentido norte causou o avanço do fogo para cruzar a rodovia. Como existe a previsão de mudança de direção do vento para sul a partir de quinta-feira, a linha do fogo pode se voltar para a direção das residências dessa comunidade.

Desde segunda-feira, houve comunicado na região sobre a possibilidade de evacuação de algumas casas, por meio da presença de bombeiros. No final de semana, uma casa com duas mulheres e três crianças, uma delas de 2 meses, precisou ser evacuada por conta do fogo. Esse local fica a menos de 30 km de onde está o Salobra.

De acordo com o sistema Pantanal em Alerta, são mais de 5,3 mil focos de calor em todo o Pantanal nesta terça. A maioria desses focos estão entre Miranda e Aquidauana, com mais de 2,3 mil focos.

Já foram queimados mais de 8% do Pantanal nestes oito meses de 2024. Em cinco dias de agosto, mais de 397 mil hectares já foram atingidos pelos incêndios.