De MS, criança de 9 anos viraliza imitando Craque Neto

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nos últimos dias, uma criança viralizou na internet ao imitar o apresentador Craque Neto, vestindo até as mesmas roupas do ex-jogador. Pois bem, conheça Bernardo Manica, de 9 anos, campo-grandense e o novo sucesso mirim do Brasil, que conta com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações na sua página "Os Donos da Bolinha".

Júnior Manica, pai do “Mini Neto”, como é conhecido, conta que o menino sempre teve contato com a comunicação e a comédia, mas que tudo começou quando assistiam a um jogo do Corinthians na TV.

“Ele foi no quarto fazer alguma coisa, e ficou brincando, fazendo alguns sons com a voz. E aí ele voltou e falou ‘pai, olha o que eu sei fazer. Eu sei imitar o Neto’. Falei ‘não é possível, né?’. Ele imitou, eu filmei e postei no meu story (Instagram)”, afirmou.

Ele conta que mesmo com a reação positiva de seus seguidores ao vídeo postado, acabou “ficando por isso mesmo”. Um tempo depois, Júnior conta que Bernardo revelou o desejo de fazer vídeos no Tik Tok sobre notícias do mundo do futebol, mas logo foi barrado pela rede social por ter menos de 16 anos.

Então, o pai do Mini Neto o aconselhou a postar os vídeos no Instagram, onde não há idade mínima. Mesmo conseguindo a liberação para publicar o conteúdo, Júnior achava que Bernardo estava muito sério em seus vídeos.

“Falei ‘filho, faz uma coisa mais solta, mais engraçada. Usa o Neto que você imitou naquele dia, faz o Neto dando as notícias’. Quando eu estava na Rádio Hora [onde Júnior trabalha], ele criou o primeiro vídeo e postou. Eu já achei muito legal, muito engraçado, e compartilhei no meu Instagram porque o dele até então não tinha seguidores”, explicou Júnior.

Ainda, o pai conta que o ChatGPT é um dos maiores aliados de Bernardo neste começo. Ele disse que pediu para a inteligência artificial criar um cronograma para postagem de vídeos com base nas informações básicas de assunto e proposta do perfil.

O ChatGPT também faz as legendas dos vídeos do Mini Neto. Mas, salientou que o menino de 9 anos é responsável por gravar e editar, com apenas algumas dicas do pai.

A partir dos primeiros vídeos, Júnior conta que foi tudo muito rápido, e que quando perceberam, já tinham viralizado. Até por todo o hype gerado, a CazéTV entrou em contato com eles para irem no jogo entre Corinthians e Noroeste, mas Júnior conta que o convite foi recusado por não terem condições de pagarem a viagem.

“A gente não tinha condições, porque a nossa realidade, da nossa casa, hoje é muito inferior ao que as pessoas imaginam. A gente tava sem condições de ter um gás em casa, a luz cortada. Então, mandamos apenas um vídeo para CazéTV e eles passaram durante a transmissão”.

Porém, a emissora foi insistente e fez mais um convite, desta vez para irem no clássico Corinthians x Santos. Mesmo diante das dificuldades, a família aceitou e marcou presença na transmissão, mas contou com ajuda de parceiros de Campo Grande.

“Algumas marcas que nos apoiaram, alguns lojistas, alguns empresários aí da cidade, microempresários apoiaram a gente e fizeram alguns PIX pra gente. Cada um ajudou com ‘duzentão’ aqui e ‘trezentão’ ali pra gente poder ter condições de viajar”.

Depois da transmissão na CazéTV, foi só sucesso. Outros programas e canais também os convidaram para o Mini Neto “dar seu show”. Inclusive, o Camarote Fiel Torcedor, da Neo Química Arena, instaurou Bernardo como mini embaixador do espaço, ou seja, agora ele tem acesso livre ao estádio do clube.

Até que o grande convite chegou. A Bandeirantes (Band) viu os vídeos e chamou o Mini Neto para comparecer e conhecer o Craque Neto.

“Foi incrível porque a gente passava nos corredores, não era o Bernardo que pedia para tirar foto com as pessoas, era os funcionários da Band que pediam para tirar foto com ele. Os repórteres, os apresentadores, pessoas que a gente vê na TV”, disse Junior.

Como “cereja do bolo”, Bernardo abriu o programa Donos da Bola em rede nacional no dia 14 de fevereiro. Confira:

Posteriormente, participou da transmissão do jogo Corinthians 2 x 2 Portuguesa na Rádio Craque Neto, ao lado do ex-jogador.

Agora, Júnior disse que todos os vídeos postados viralizam e dão mais de 200 mil visualizações, no mínimo. Ainda, nesta semana, Bernardo deve estar presente no jogo de volta da Copa Libertadores e nas quartas de final do Campeonato Paulista, ambos na Neo Química Arena.

Assine o Correio do Estado