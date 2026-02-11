Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Decisão judicial altera valor do IPTU de apenas 3% dos imóveis

Determinação atinge aproximadamente e suspende o pagamento do IPTU para 15 de 435 mil imóveis

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

11/02/2026 - 11h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através da Procuradoria Geral do Município (PGM) e das secretarias municipais da Fazenda e de Governo e Relações Institucionais (Sefaz e Segov), a prefeitura de Campo Grande confirmou na manhã de hoje (11) que a decisão que estabelece que o IPTU seja recalculado em alguns casos afeta pouco mais de 3% de imóveis, abrangendo apenas o chamado "Tarifaço dos Terrenos".

Em nota técnica lida pela Procuradora Geral de Campo Grande, Cecília Saad Cruz Riskallah, na manhã desta quarta-feira (11) no plenarinho da Prefeitura da Capital, fica claro que a determinação da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos afeta apenas os terrenos que, agora, têm essa cobrança suspensa "até que a Secretaria de Fazenda do município possa corrigir os valores". 

A Prefeitura tenta agora explicar em sete pontos da nota quaisquer dúvidas que possam ter surgido na mente do contribuinte depois de toda a polêmica no IPTU 2026, que envolveu desde a atualização conforme IPCA; a redução do desconto, de 20 para 10%; uma atualização no cálculo da taxa de lixo e, principalmente, a mudança na alíquota que ficou batizada de "tarifaço dos terrenos", fixada em 3,5%. Confira: 

NOTA TÉCNICA IPTUReprodução/Secom/CGNotícias

Ainda em meados de janeiro o Correio do Estado já tentava estimar com a Prefeitura esse total de afetados pelo "Tarifaço dos Terrenos", após o secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha detalhar a aplicação de 3,5% de alíquota para 2026, o máximo que estaria previsto no Código Tributário Nacional.  

Justamente esse "tarifaço sobre os terrenos baldios", como bem abordado no Correio do Estado, é o que ajuda a explicar a "chiadeira" sobre o IPTU neste começo de 2026.

Em outras palavras, até o ano passado os proprietários de boa parcela destes terrenos pagavam 1% de imposto, até essa mudança para 3,5% que sozinha já representa um aumento de 250% no valor do carnê e, se estes terrenos estão na lista dos 45% dos imóveis que sofreram majoração desta taxa por conta da reclassificação feita este ano, acabaram sofrendo tarifaço duplamente.

Como bem frisa o terceiro ponto da nota técnica, só foram suspensos através da decisão aqueles terrenos, os ditos "imóveis territoriais", que tiveram alíquota aumentada em 2026, sendo o único ponto abordado em decisão judicial. 

"Atinge 15 mil imóveis aproximadamente, de um total de 435 mil... que vão estão suspensos dentro do site de cobrança pois estamos refazendo os cálculos", cita o secretário Municipal da Fazenda, Isaac José Araújo, afirmando que ainda não é possível estipular uma data de até quando deve durar essa suspensão. 

Questionada acerca da incidência do IPTU sobre terrenos sem construção (os chamados imóveis territoriais), a Prefeitura de Campo Grande detalhou ao Correio do Estado em janeiro os dados oficiais extraídos do Cadastro Imobiliário Municipal, que apontam para um total de 82.589 imóveis classificados como "baldios". 

Em complemento, os números oficiais do Cadastro Imobiliário Municipal apontam que cerca de 48.138 imóveis estavam dentro da alíquota de 3,5%, com um total de 33.850 outros terrenos baldios nas classes mais baixas de cobrança, distribuídos até o último exercício da seguinte forma, conforme dados repassados pelo Executivo em 14 de janeiro: 

Aliquotas terrenos baldiosDados: Cadastro Imobiliário Municipal - Arquivo/Correio do Estado

Com exceção desses 15 mil terrenos baldios agora, qualquer um dos chamados imóveis prediais, as habitações, precisam atender o prazo que termina amanhã (12/02) para o pagamento à vista, já que esses não sofreram qualquer aumento acima do índice da inflação e não foram citados, ainda com o desconto de 10%, que por sua vez foi mantido em decisão judicial. 

Na ponta do lápis, esses 15 mil atingidos pela decisão, de um universo de 435 mil, representam apenas 3,44% dos imóveis totais. 

Os representantes do Executivo, como bem dito pela procuradora, a advogada Cecília Saad Riskallah, reforçam que, dada a determinação ontem, "o que está valendo é a decisão do doutor Ariovaldo [Nantes Corrêa]".

Com isso, as Pastas responsáveis pedem um prazo que pode ser de até 60 dias, para que esses cálculos consigam ser reprocessados e novas guias de pagamentos para os imóveis afetados possam ser emitidas.

O que fazer?

Importante reforçar que, o Executivo pede que a ida do contribuinte até a chamada Central do Cidadão seja reservada principalmente para pessoas idosas e aquelas que possuem dificuldade de acesso à internet, com todas as dúvidas podendo ser sanadas através dos canais oficiais: 

Vale destacar que, fica mantido para amanhã (12) o prazo para pagamento à vista (com 10% de desconto) do IPTU para os imóveis prediais, pois não sofreram aumento acima da inflação nem foram afetados pela decisão, assim como a taxa de lixo, que apesar do trabalho da Câmara Municipal ontem (10) na manutenção do veto da prefeita, segundo a prefeitura não foi objeto de discussão judicial na ação. 

Também fica mantido o pagamento normal do IPTU para aqueles terrenos que não tiveram alteração na alíquota, ou seja, que foram corrigidos conforme a variação da inflação no período. 

Além disso, o próprio corpo técnico da Prefeitura de Campo Grande salienta que, com exceção desses 15 mil terrenos baldios, não haverá uma prorrogação do prazo para pagamento do IPTU. 

Aqueles contribuintes que já pagaram o IPTU para os terrenos que estão sob suspensão, a partir dessa decisão estão agora com um "valor excedente", que será compensado nas próximas parcelas. 

Portanto, não há qualquer suspensão geral da cobrança e, para quem escolheu a opção do parcelamento, não haverá qualquer tipo de prorrogação que jogue as parcelas para o exercício do próximo ano. Ou seja, o pagamento total do IPTU de 2026 precisa ser feito até dezembro. 

Nesse caso, caso o contribuinte deixe de pagar seu Imposto Predial e Territorial Urbano com o prazo até amanhã, já a partir de sexta-feira (13 de fevereiro) passam a incidir multas sobre os pagamentos do IPTU. 

 

Assine o Correio do Estado

OPORTUNIDADE

Com salário de R$ 5,5 mil, Estado abre processo seletivo para psicólogos e assistentes sociais

Inscrições seguem até 18 de fevereiro e seleção terá três etapas

11/02/2026 11h46

Compartilhar
Inscrições seguem até 18 de fevereiro e seleção terá três etapas

Inscrições seguem até 18 de fevereiro e seleção terá três etapas Divulgação

Continue Lendo...

A Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (SAD), abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de 14 profissionais de nível superior para atuação em programas, projetos e unidades vinculadas à Pasta. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10).

As vagas são para os cargos de:

  • Analista de Ações Sociais - Psicólogo (10);
  • Analista de Ações Sociais – Assistente Social (3);
  • Analista de Ações Sociais – Psicopedagogo (1).

A remuneração bruta é de R$ 5.532,47, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais, conforme a função exercida.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 10 e 18 de fevereiro de 2026, por meio do site www.econcursoms.ms.gov.br.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, avaliação curricular e entrevista, todas de caráter eliminatório e classificatório.

O edital também prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras e indígenas, conforme a legislação estadual vigente. Segundo o governo, os profissionais selecionados atuarão no fortalecimento das políticas públicas de proteção, promoção e garantia de direitos, com foco em mulheres, crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstos para o dia 24 de março de 2026. O cronograma completo e as regras do certame estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico e no portal do E-Concurso MS.

Assine o Correio do estado

viagem

Carnaval vai movimentar 22 mil pessoas na rodoviária de Campo Grande

Dia mais movimentado será sexta-feira (13), com expectativa de três mil embarques

11/02/2026 11h28

Compartilhar
Feriadão de Carnaval promete ser movimentado na rodoviária

Feriadão de Carnaval promete ser movimentado na rodoviária Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Carnaval é comemorado nesta terça-feira (17) em todo o Brasil. Órgãos, repartições públicas e algumas empresas decretaram ponto facultativo e emendaram a folga de sábado (14) até 13h de quarta-feira (18).

Vale ressaltar que o Carnaval não é um feriado previsto no calendário nacional, estadual ou municipal, mas, estados e municípios têm autonomia para decretar pontos facultativos.
Quem tem oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade. Com isso, o movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande neste Carnaval.

De acordo com a concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 22 mil pessoas embarquem e desembarquem no local entre sexta-feira (13) e quarta-feira (18).
Entre sexta-feira (13) e sábado (14), cinco mil pessoas devem passar pelo terminal. O dia mais movimentado é sexta (13), com expectativa de três mil embarques.

Os destinos preferidos são Corumbá (MS), Dourados (MS), Três Lagoas (MS), Bonito (MS), Cuiabá (MT), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).

Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para suprir a demanda. Os dados são da concessionária que administra o Terminal Rodoviário da Capital, ADS/Socicam.

ORIENTAÇÕES

A empresa que administra a Rodoviária da Capital orienta que o passageiro:

  • Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;
  • Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
  • Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
  • Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
  • Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3610, terça-feira (10/02)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3610, terça-feira (10/02)

2

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco
Investimento

/ 2 dias

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco

3

Ministério Público faz devassa contra corrupção em mais duas prefeituras
rotina

/ 1 dia

Ministério Público faz devassa contra corrupção em mais duas prefeituras

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2971, terça-feira (10/02)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2971, terça-feira (10/02)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6949, segunda-feira (09/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6949, segunda-feira (09/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional