Cidades

FINALMENTE

Depois de 2 anos, revitalização da Praça dos Imigrantes é retomada

Empresa campo-grandense H.G.W. Muhlen Ltda será responsável pela obra, que está desde agosto de 2023 abandonado

Felipe Machado

26/12/2025 - 09h30
Sob responsabilidade da empresa H.G.W. Muhlen Ltda, as obras da Praça dos Imigrantes, localizada na região central de Campo Grande, foram retomadas depois de dois anos paradas, sob valor de R$ 600 mil. De acordo com o contrato, a empresa terá 180 dias (6 meses) para realizar o serviço, que tem como objeto “execução da revitalização e construção”.

Conforme observou o Correio do Estado, o espaço conta com equipes da empresa responsável sob trabalho no local, o que não se via desde agosto de 2023.

A licitação foi aberta no dia 24 de julho deste ano, por intermédio da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc). Diante das propostas enviadas pelas empresas até o dia 8 de agosto, a H.G.W. Muhlen Ltda saiu vencedora do processo licitatório, com celebração do contrato na primeira semana de outubro.

Mesmo que a empresa terá até 180 dias para concluir o serviço, o contrato tem vigência até 4 de julho de 2026, de acordo com o portal da transparência da Prefeitura de Campo Grande. No acordo assinado há cerca de dois meses, o Executivo municipal deixa explícito que pode haver prorrogação do prazo estabelecido inicialmente.

"O prazo de execução total dos serviços será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução dos Serviços, podendo ser prorrogado conforme necessidade", esclarece.

Além da Praça dos Imigrantes, a H.G.W. Muhlen também está responsável pela revitalização da Praça Cidade Jardim, na Rua Petúnias com a Rua Centáurea, Rua dos Álamos e Rua Taioba, no Bairro Cidade Jardim, contrato que também foi assinado em outubro deste ano, sob valor de R$ 529 mil.

Novela

Localizada no quadrilátero entre a 26 de agosto, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço e rua Imigrantes, essa praça, no "coração" da Cidade Morena", recebeu sua última reforma há cerca de 25 anos, sendo que ainda em junho de 2022 um investimento de R$ 268 mil foi anunciado para revitalização do ponto

Já em 1º de agosto de 2023, em agenda na praça, a prefeita Adriane Lopes assinou nova ordem para execução das obras por parte da empresa Tascon Engenharia, que deveria ter entregue o espaço revitalizado em dezembro do ano passado.

Nesse evento, às vésperas do ano eleitoral, a chefe do Executivo chamou a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel, e o então responsável pela pasta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, para posarem na assinatura da ordem.

Com pompa e circunstância, uma orquestra foi colocada debaixo do sol para "celebrar" a assinatura e, em menos de um ano o espaço já estava esquecido, acumulando lixo e vandalismos.

Abandono

Longe de possuir uma piscina ou fonte em seu interior, como na Ary Coelho, a Praça dos Imigrantes têm se tornado um espaço de "banhistas", como flagrado pelo Correio do Estado em maio deste ano, já que as torneiras constantemente quebradas servem para que alguns moradores de rua realizarem sua higiene no local. 

Em visita in loco, a reportagem conversou com populares, que confirmaram que as raras visitas de agentes da Prefeitura acontecem de forma isolada, trazendo manutenções que não costumam durar.

Até meados de abril, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Praça dos Imigrantes havia recebido duas limpezas em 2025, a primeira em 30 de janeiro e a segunda no dia 15 do quarto mês deste ano.

Exatamente um mês após a dita limpeza da praça, no último dia 15 de maio o cenário do local já mostrava a destruição nos quiosques e um mesmo ponto de água desperdiçada - denunciada pelo Correio do Estado em fevereiro, que foi encontrado mais uma vez aberto e jorrando litros sem parar, como visualizado em uma gravação do local feita uma semana depois. 

Entre pedaços de forro; potes de xampu; garrafas pet; pacotes de sabonete; roupas, o espaço que já abrigou até mesmo um sarau, também servia como ponto de acúmulo de lixo e banheiro ao ar livre para usuários de substâncias entorpecentes que trafegam pelo centro da cidade.

Agora, com a retomada das obra, é esperado que a praça volte a ser um ponto de referência cultural na cidade.

História da Praça

A Praça dos Imigrantes é palco da história de Campo Grande desde 1888, quando um povoado sediava casamentos e desfiles. O local servia também de estacionamento para carros de boi.

Em 1912, o espaço público recebeu a denominação de Costa Marques, em homenagem ao governador do Estado que, pela primeira vez, visitava o povoado.

Com o passar dos anos, passou a ser conhecida como Praça dos Imigrantes, em homenagem à dedicação e à contribuição de pessoas de todas as partes do mundo que escolheram Campo Grande para viver.

Em 2000, a praça foi totalmente revitalizada para funcionar como a Feira dos Artesãos. No local, podem ser encontrados diversos tipos de artesanato e trabalhos manuais, tais como: cerâmica, couro, arte indígena, arte em mosaico, trabalhos em biscuit, madeira, tecelagem, bordados, pinturas diversas, bijuterias, licor de pequi, entre outros.

O espaço funcionava de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados até o meio-dia, onde continha lanchonete e estacionamento para ônibus de turismo. Todas as quintas-feiras, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promovia apresentações musicais e culturais no espaço.

*Colaborou Leo Ribeiro e Laura Brasil

Compartilhar
Compartilhar
