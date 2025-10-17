Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Deputado diz que cirurgia para remoção de câncer na tireoide foi um sucesso

Por meio das redes sociais, nesta sexta-feira (17), o parlamentar Pedrossian Neto disse que passa bem

Laura Brasil

17/10/2025 - 13h06
O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto usou as redes sociais para informar que passou por uma cirurgia de remoção total da tireoide e adiantou que está se recuperando bem, além de afirmar que o procedimento foi um sucesso.

A publicação foi feita nesta sexta-feira (17), no Instagram do parlamentar. Pedrossian Neto relatou que passou por exames recentemente, os quais detectaram dois pequenos nódulos na tireoide.

Segundo relatou, o carcinoma de tireoide é congênito, isto é, a família tem predisposição para desenvolvê-lo por características genéticas.

“Já são nove casos conhecidos, todos com evolução positiva e cura completa”, explicou Pedrossian Neto e completou:

“Na próxima semana, retomo normalmente as atividades do mandato e sigo fazendo o que mais amo: lutar pelas causas em que acredito e pelo nosso Mato Grosso do Sul. Agradeço de coração a todos os amigos pelas orações, mensagens e pela energia positiva. Tenho muita fé em Deus e plena confiança na equipe médica que me acompanha.”

Deputada do PT também passou pelo procedimento

A deputada federal Camila Jara (PT-MS), passou por cirurgia para retirada da tireoide em decorrência de tumores cancerígenos, no dia 12 de maio, no Hospital Sirio Libanês - que possui uma unidade em São Paulo (SP) e Brasília (DF).

Camila passou por uma cirurgia de tireoidectomia total (remoção completa da glândula) que consiste a um esvaziamento cervical bilateral (procedimento para retirada de linfonodos na região do pescoço).

 Recomendado para o quadro clínico dela com o objetivo de eliminar o foco da doença e prevenir um possível retorno. O procedimento durou cerca de quatro horas e ocorreu sem intercorrências.

O pai de Camila, Gerson Jara, não confirmou qual unidade a deputada federal está internada.

“A tireoide foi retirada, os tumores suspeitos removidos e ela já está no quarto, em repouso”, informou Gerson Jara.

O que é câncer na tireoide?

O câncer da tireoide é o tumor endocrinológico mais comum e ocupa papel importante nos carcinomas de toda região da cabeça e pescoço e afeta cinco vezes mais as mulheres do que os homens. Pela mais recente estimativa brasileira (2023-2025), é o terceiro tumor mais frequente em mulheres na Região Sudeste e na Região Nordeste (sem considerar o câncer de pele não-melanoma).

Os carcinomas bem diferenciados são os tipos mais frequentes. Dentre eles estão o papilífero (entre 50% e 80% dos casos), o folicular (de 15% a 20% dos casos) e o de células de Hürthle. Existem ainda os carcinomas pouco diferenciados (cerca de 10% dos casos) e os indiferenciados (também cerca de 10%).

O que causa o câncer na tireoide?

  • História de irradiação (ter sido submetido à radioterapia) do pescoço, mesmo em baixas doses
  • História familiar de câncer da tireoide
  • Associação com dietas pobres em iodo

Sinais e sintomas?

A glândula tireoide localiza-se na parte anterior e mais baixa do pescoço e possui a forma de uma borboleta. A tireoide é composta por dois lobos (direito e esquerdo) unidos pelo istmo.

Pode apresentar duas alterações: a funcional que produz hormônios tireoidianos e que pode causar hiperitreoidesmo (excesso de hormônio) ou hipotireoidismo (falta de hormônio) e a anatômica que pode se apresentar com nódulos.

A presença de nódulos tireoidianos é muito frequente e cerca de 70 a 80% das pessoas tem e não sabem. Apesar disso, a chance de câncer é pequena (cerca de 12%).

Nem todo nódulo tireoidiano merece ser tratado ou retirado. No entanto, a presença de nódulos tireoidianos em pacientes que já foram submetidos à radioterapia durante a infância ou entre aqueles que possuem história familiar de câncer de tireoide, merecem a avaliação de um médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, pois tem maior risco de malignidade.

Nódulos na tireoide acompanhados de aumento dos gânglios do pescoço, rouquidão, falta de ar, aumento de tamanho dos nódulos num curto intervalo de tempo, dificuldade para engolir alimentos e massa visíveis no pescoço são sinais de alerta para malignidade e necessitam de avaliação médica.

Diagnóstico

O diagnóstico do câncer da tireoide começa com a história clínica e o exame físico. Grande parte das vezes, em tumores pequenos, os pacientes não possuem nenhum sintoma. O diagnóstico normalmente é feito após realização de ultrassonografia do pescoço em que é identificado um nódulo com características suspeitas.

O diagnóstico é confirmado com a análise do material colhido pela punção do nódulo através de uma agulha e caso haja suspeita ou confirmação de malignidade o paciente deverá ser submetido a uma cirurgia.

Importância do diagnóstico precoce

A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar o tumor numa fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento.

A detecção pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou com exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença.

Não há evidência científica de que o rastreamento do câncer de tireoide traga mais benefícios do que riscos e, portanto, até o momento, ele não é recomendado.

Já o diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados em seu tratamento e deve ser buscado, principalmente, com a investigação de algum nódulo inexplicado na tireoide.

A conduta diante dos nódulos tireoideanos está bem estabelecida e vai levar em consideração a idade, o sexo, a apresentação do nódulo e sua evolução, a realização da ultrassonografia e do exame de sangue.

Com essas informações, é avaliada a necessidade ou não da realização de punção aspirativa do nódulo para melhor definição de suspeita.

Na maior parte das vezes, a presença de um nódulo na tireoide não é câncer, mas é importante que ele seja investigado por um médico.

Tratamento

O tratamento do câncer da tireoide é cirúrgico. A retirada da glândula pode ser total ou parcial dependendo de cada caso. Nos casos em que há comprometimento dos gânglios do pescoço, pode haver necessidade de uma cirurgia que inclua a retirada desses linfonodos cervicais.

Em alguns casos, nos tumores mais comuns que são do tipo papilífero ou folicular, dependendo da agressividade do tumor, há necessidade de tratamento complementar com iodo radioativo.

Os carcinomas do tipo medular são menos comuns, porém mais agressivos, justificando a necessidade da retirada da glândula tireoide e dos gânglios do pescoço, mesmo quando diagnosticado em fases iniciais. O tratamento e acompanhamento dos pacientes com carcinomas medulares deve ser realizado por médico especialista e algumas vezes a família deverá ser investigada, pois muitos casos estão relacionados com alterações genéticas.

** Com informações do Ministério da Saúde

NOVA ELEIÇÃO

MPE recomenda nulidade e nova eleição em Instituto de Previdência de Dourados

Após encerrar as investigações que apontaram irregularidades na eleição em abril deste ano para o cargo de Diretor-Presidente, nova eleição deve ter obrigatoriamente lista tríplice

17/10/2025 12h30

MPE estipula prazo de 120 dias para nova eleição em PreviD

MPE estipula prazo de 120 dias para nova eleição em PreviD Divulgação

Continue Lendo...

Na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), foi divulgada a recomendação de uma nova eleição para o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, o PreviD.

O caso, já noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, encerra as investigações com a recomendação do MPE de nulidade da eleição ocorrida em abril deste ano, e que haja uma nova eleição, com o prazo de 120 dias para o novo período eleitoral.

Em documentos anteriores do inquérito, a Comissão Eleitoral em suas justificativas pelo descumprimento da lei, informou que não houve quórum para formar uma lista tríplice – motivo pelo qual o Ministério Público passou a investigar a eleição – e que devido à isso deu continuidade a eleição, mesmo sem seguir a lei que exige a existência da lista.

Agora, após conclusão das investigações, o MPE reafirmou no documento, que mesmo não existindo interessados, a justificativa não concorda com o que apresenta a legislação. “Se tratando de Administração Pública [...] só lhe é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza, em oposição à autonomia da vontade que rege as relações privadas”.

O texto ainda relembra a exigência de formação de lista tríplice. “Prevista em lei formal, [a lista tríplice] constitui um ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade administrativa que permita a sua supressão ou a sua substituição por procedimento diverso, ainda que sob o pretexto de celeridade ou de ausência de múltiplos candidatos”, destaca.

Para que a nova eleição ocorra, foi recomendado ao Prefeito de Dourados, Marçal Filho, que adote as providências administrativas necessárias, junto ao Conselho Curador da PreviD, no prazo estabelecido. Além de exigir a existência de uma lista tríplice, para o cargo indicado.

Ao Presidente da Comissão Eleitoral, recomenda-se que o então eleito ao cargo de Diretor-Presidente na eleição de abril, Theodoro Huber, tenha o cargo convertido à Diretor-Presidente Provisório. E reforça também a necessidade de averiguação rigorosa nos processos da eleição prevista na legislação, especialmente quanto a lista tríplice.

NOVAS RESPOSTAS

Para a Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, foi dado o prazo de 10 dias para responder à Promotoria de Justiça do estado quais providências serão tomadas a partir das recomendações feitas no documento.

Se a Comissão não aceitar a proposta feita pelo MPE de nova eleição, o caso que agora está em nível extrajudicial, pode ter novas medidas judiciais, e pode acarretar em responsabilização dos envolvidos por omissão e ilegalidade dentro da Administração Pública.

NOTA PREVID

Na manhã desta sexta-feira, o Conselho Curador da PreviD divulgou em nota, que levou para debater em reunião ordinária realizada na última quinta-feira, as recomendações feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Acatando as sugestões, o Conselho divulgou que será realizada uma nova eleição dentro do prazo de 120 dias e será rigorosamente cuidadoso quanto ao que os termos do novo processo eleitoral exigirá.

Para executar as deliberações, foi criado um Grupo de Trabalho Auxiliar que ficará responsável por:

  • Acompanhar a implementação das medidas solicitadas;
  • Organizar os procedimentos administrativos necessários, até que seja criado uma nova Comissão Eleitoral;
  • E elaborar a resposta formal ao Ministério Público, que deve ser encaminhada dentro do prazo dos 10 dias estipulados.
MPE estipula prazo de 120 dias para nova eleição em PreviD

INTERIOR

MP recomenda mais um rompimento com 'pivô' em esquema milionário de contratos

Engeluga Engenharia entre novamente na mira do Ministério Público, desta vez por contrato de R$840 mil com município longe cerca de 260 km de Campo Grande

17/10/2025 12h15

Para o MPMS, não haveria uma

Para o MPMS, não haveria uma "natureza singular" no serviço prestado a ponto de justificar a contratação, já que Glória de Dourados teria dois engenheiros servidores municipais que juntos são remunerados com quase R$ 10 mil ao mês Divulgação/Edemir Rodrigues/Divulgação

Continue Lendo...

Resultado de inquérito civil para apurar a  modalidade e necessidade de contratação da empresa Engeluga para serviços de engenharia e demais funções, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul recomendou ao município de Glória de Dourados a imediata rescisão do contrato, entre outras ações para evitar laços futuros. 

É importante explicar que as chamadas "recomendações" servem de instrumento para apontar "razões fáticas e jurídicas" para melhoria dos serviços públicos, portanto não possuem caráter decisório. 

Nesse caso, longe aproximadamente 260 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, a Engeluga foi contratada por R$840 mil pelo Executivo de Glória de Dourados com dispensa de licitação. 

Conforme apontado pelo Ministério Público, a empresa criada em 12 de março de 2015 em Campo Grande, teria sido contratada para realizar os mesmos serviços dos engenheiros que compõem o quadro de servidores municipais.

Ou seja, entre os serviços da contratada cabiam: elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana; de construção civil; supervisão de obras para atender, etc. 

Portanto, segundo o MPMS, não haveria uma "natureza singular" no serviço prestado a ponto de justificar a contratação, já que Glória de Dourados teria dois engenheiros servidores municipais que juntos são remunerados com quase R$ 10 mil ao mês. 

Além disso, o documento assinado pelo Promotor de Justiça Gilberto Carlos Altheman Júnior, faz um comparativo de licitações entre a inexigibilidade para contratação da Engeluga neste ano e a carta convite assinada com a HDO Engenharia e Consultoria em 2022. 

Sendo que ambas, enquanto especializadas de assessoria e consultoria de engenharia, apresentam praticamente o mesmo objeto, o MPMS ressalta a diferença nos valores de contratos que chega a passar de meio milhão. 

Comparados, os contratos apresentam uma diferença de R$533.118,00 entre o acordo firmado em 2022 para o de 2025, um montante 173,72% maior que o anotado há três anos. 

Diante de tudo, para assegurar a defesa do interesse público e a preservação do patrimônio público, o Ministério Público Estadual recomendou que o prefeito de Glória de Dourados,  Júlio Buguelo (PSD), assine imediatamente a rescisão do contrato com a Engeluga. 

Para além disso, fica sugerido na recomendação que o município impeça novas contratações de empresas para "serviços de caráter genérico ou cotidiano" que os engenheiros civis locais poderiam estar encarregados. 

Também é recomendada abstenção quanto à possíveis renovações desses contratos específicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Água (Seinfra), bem como é pedido que se evitem as chamadas dispensas de licitação para contratações emergenciais quando não justificadas. 

Figurinha carimbada

Criada em 12 de março de 2015 na Capital, desde 2016 a Engeluga aparece por diários oficiais vencendo licitações. Com capital social de R$200 mil (que atualmente já está em R$1,5 milhão) a empresa passou a levantar suspeitas de que estava sendo favorecida em licitações.

Consultas mostram que a Engeluga ainda em 2016 venceu uma licitação da então Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), com valor global de R$16.050,00.

Entre seus vínculos iniciais com municípios interioranos, um deles foi a prefeitura de Eldorado–MS, com a empresa contratada em 06 de abril de 2017, por R$149.400,00 para serviço de Assessoria/Consultoria para fiscalização, execução e elaboração de projeto civil e infraestrutura local. 

Esse contrato teve cinco termos aditivos totais, com a empresa voltando a pactuar serviços em 22 de junho de 2022. Além de Eldorado, a Engeluga firmou contratos com: 

  • Nova Alvorada do Sul 
  • Água Clara 
  • Itaporã 
  • Sidrolândia 
  • Porto Murtinho 
  • Ivinhema, entre outros 

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que o MPMS recomenda que executivos municipais coloquem um fim aos seus contratos com a Engeluga,

Foi o caso do contrato firmado em 12 de março deste ano entre a empresa campo-grandense e a prefeitura de Ladário, que fica a cerca de 426 quilômetros da Capital, seguindo os mesmos padrões de valores "embolsados" sem a devida licitação. 

Além disso, a Engeluga Engenharia apareceu como "pivô" no centro de um suposto esquema criminoso, em 08 de fevereiro de 2024, que levantou desconfianças de práticas de peculato, contratação e lavagem de dinheiro. 

Justamente a "inexigibilidade de contrato" de R$930 mil entre a Engeluga e o município de Selvíria levantaram suspeitas do MPMS e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), que nessa ocasião em fevereiro de 2024 colocou os agentes na rua para cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. 

Além desses 930 mil reais em contrato com Selvíria, o Dracco detalhou que os contratos administrativos com municípios sul-mato-grossenses já somavam pelo menos R$ 11.804.947,05, sendo que a Engeluga chegou até mesmo a assumir a reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Dourados, que também entrou na mira devido aos custos elevados e suspeitas de sobrepreço e superfaturamento na execução do projeto.

Escândalos e o que diz a empresa

Ao Correio do Estado, sobre o caso de Ladário, por exemplo, a Engeluga afirma que foi procurada pelo próprio município, que por sua vez teria solicitado orçamento referente aos serviços de assessoria em engenharia.

Para eles, a contratação  está amparada, também, pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas de MS, que reconheceria a possibilidade de contratação direta em hipóteses de inviabilidade de competição, quando presentes a singularidade do objeto e a notória especialização do prestador.
  
Em balanço sobre 2024, a Engeluga aponta ser responsável pela elaboração de mais de 400 projetos em Mato Grosso do Sul, totalizando R$695 milhões em investimentos viabilizados. 

Neste ano, até o momento, foram entregues 235 projetos em obras para diferentes municípios, que somam R$318 milhões, com uma atuação simultânea em 12 cidades sul-mato-grossenses atualmente. 

Com um capital social que saltou de R$200 mil para atuais R$1,5 milhão, a empresa passou a levantar suspeitas de que estava sendo favorecida em licitações, mas dizem que a "tradição e confiança" que marcam a história da empresa é que explicam a razão pela qual os gestores municipais acabam recorrendo aos serviços. 

"Em um cenário de crescente responsabilização pessoal, o prefeito, enquanto ordenador de despesas, busca segurança jurídica e técnica ao contratar, ciente de que seu próprio CPF se encontra no centro das análises de órgãos de controle", afirmam em nota. 

Essa mesma resposta discorre que a contratação da empresa acontece estritamente dentro da legalidade (conforme artigo 74 da Lei nº 14.133/2021), que trata das inexigibilidades de licitações para serviços técnicos especializados de natureza singular, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização

"É justamente esse o caso: não se trata de favorecimento ou de qualquer forma de facilitação, mas do cumprimento rigoroso do que prevê a legislação", completa.

A Engeluga Engenharia diz que nunca foi acusada ou condenada por superfaturamento, afirmando que seus projetos seguem  referenciais oficiais de preços utilizados por órgãos estaduais e federais, o que assegura transparência, legalidade e economicidade

Para eles, essa uma década consolida a empresa como referência em assessoria de engenharia em Mato Grosso do Sul, citando ainda alguns diferenciais que colaboram para a escolha da Engeluga por parte dos municípios. 

"A legislação atual de obras públicas passou a exigir a elaboração de projetos em metodologia BIM (Building Information Modeling), que demanda profissionais especializados, softwares licenciados e equipamentos de alto valor agregado. Nesse contexto, a Engeluga oferece suporte técnico qualificado, garantindo que os municípios consigam atender às exigências legais e avançar em seus projetos com segurança e eficiência".

Além desses 930 mil reais em contrato com Selvíria, o Dracco detalhou que os contratos administrativos com municípios sul-mato-grossenses já somavam pelo menos R$ 11.804.947,05, sendo que a Engeluga chegou até mesmo a assumir a reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Dourados, que também entrou na mira devido aos custos elevados e suspeitas de sobrepreço e superfaturamento na execução do projeto.

"Permanecemos à inteira disposição dos órgãos de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários, confiantes não apenas na legalidade da contratação, mas também no respaldo jurisprudencial e na solidez de nossa atuação, que asseguram ao gestor municipal tranquilidade quanto às suas escolhas e à população de Ladário a efetividade das obras e projetos que lhe são destinados", concluiu na ocasião. 

 

