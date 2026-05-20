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DEMITIDO

Detran-MS demite servidor investigado pela PF e envolvido em fraudes dos caminhões

Investigação da Justiça Federal aponta que, pelo menos, 75 veículos foram adulterados e tiveram a inclusão indevida em sistema de informação do 4º eixo autodirecional

João Pedro Flores

20/05/2026 - 10h30
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O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) demitiu o servidor Eder Ferreira Xavier, que ocupava o cargo efetivo de assistente de atividades de trânsito, na unidade de Campo Grande. De acordo com a publicação no Diário Oficial de MS, desta quarta-feira (20), o funcionário foi demitido pois usou o cargo público para ter proveito pessoal. Também foi considerado que ele recebeu pagamentos irregulares em razão de suas atribuições.

A decisão de demitir Eder Ferreira foi após o Detran-MS acolher o relatório final da Comissão Processante, que julgou o caso através de um processo administrativo disciplinar. Também levou em conta a decisão da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da autarquia.

Em investigação feita no ano de 2024, a Justiça Federal identificou que, pelo menos, 75 veículos foram adulterados e tiveram a inclusão indevida em sistema de informação o 4º eixo autodirecional. Acrescenta que a inserção das informações falsas se deu também no sistema nacional do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e a “operação foi realizada por meio de acesso permitido a servidores estaduais que alimentam a base de dados do referido sistema, ocasionando, a princípio, lesão aos interesses estaduais”.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ofereceu denúncia em desfavor de Eder Ferreira Xavier, por crime, em tese, cometido no exercício das funções e contra Genir Garcia Barbosa. O processo corre na 3ª Vara Criminal de Campo Grande. Além dos dois, também Talita Madelina Barbosa também aparece como ré no caso.

Operação da PF

Em julho de 2024, a Polícia Federal (PF) identificou um esquema de corrupção no Detran-MS, em que pelo menos 75 veículos foram adulterados por servidores do órgão, entre eles Eder Ferreira e Talita Madelina.

As investigações se deram a partir de denúncia anônima, encaminhada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para o Ministério de Infraestrutura (Minfra). Na época, foram relatadas supostas irregularidades na emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de um caminhão com 4º eixo instalado.

O documento encaminhado pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade (SCI) do Ministério à PF relata que o veículo no qual o 4º eixo foi instalado, não constava nenhum Certificado de Segurança Veicular (CSV) para a placa, e o número de CSV que tinha na documentação não seguia o padrão do Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias (SISCSV).

Na denúncia, a Senatran detectou que consta no campo de observações do certificado de registro do semirreboque a informação “3 eixos, inclui 4 eixo autodirecional”, no entanto, para essa alteração de característica é necessário autorização prévia e realização de inspeção veicular para a emissão do certificado.

Devido a falta de identificação do CSV no sistema, a secretaria solicitou, por meio de ofício, que o Detran/MS informasse o nome e CPF do servidor responsável pela inclusão do 4°eixo e encaminhasse toda a documentação do veículo.

Sendo assim, um servidor foi identificado, mas afirmou que outros funcionários utilizaram a sua senha para o procedimento. Em tese, esta é uma prática criminosa caracterizada pela inclusão de dados indevidos no sistema.

A partir do depoimento do servidor, de que seu cadastro havia sido usado por outros colaboradores, foi identificado que o Detran já havia recebido informações de que foram praticadas irregularidades em transações realizadas, e o nome de Talita Madelina Barbosa e Eder Ferreira Xavier, foram relatados como participantes do esquema.

No documento, foi destacado que Talita utilizou o sistema de informações do Detran para alterar indevidamente características de vários veículos, causando prejuízo financeiros à instituição e foi exonerada do cargo.

Já Eder, na época, disse que trabalhava no setor de vistorias e substituía servidores durante férias e afastamentos, e fez a baixa em restrições de veículos de 4° eixo, 3° eixo e troca de motor em automóveis que estavam com restrições e, de acordo com sua avaliação, estavam regulares.

O relatório da Corregedoria de Trânsito informa também que foram inseridas restrições administrativas pela Agência Regional de Trânsito de Campo Grande, nos referidos veículos adulterados, mas que, o servidor Eder Ferreira “passou a atuar de forma irregular no sistema SGI/Detran, fazendo exclusão das restrições realizadas pela Agência”.

Devido a estes fatos, foi feito um boletim de ocorrência com Talita e Eder como autores do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações e o Estado como vítima.

Nos autos da investigação, foi constatado que um dos casos, no qual o veículo foi apreendido em Rondonópolis (MT) por estar com licenciamento atrasado, também tinha o 4° eixo colocado de forma ilegal, e estava trafegando normalmente, mesmo com irregularidades.

A servidora Talita foi a responsável por inserir, de maneira ilegal, no sistema do Detran, o 4º eixo nesse veículo, que após ter sido constatada a irregularidade, teve restrição administrativa de tráfego expedida.

No entanto, eram nesses casos que atuava Éder Xavier, retirando essas restrições do sistema, como fez com o veículo que foi apreendido em Rondonópolis.

Outro servidor, Leandro dos Santos Facchin também foi mencionado no inquérito por inserção de dados irregulares no servidor e 4º eixo em veículos, e foi exonerado em agosto de 2021.

O despachante Fabrício Gomes dos Santos, também foi investigado por participação no esquema, mas em depoimento afirmou que não conhecia Leandro.

 

ACIDENTE

Caminhoneiro bêbado atropela mulher e arrasta moto por 3 km em rodovia de MS

O condutor relatou aos policiais que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h

20/05/2026 08h44

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Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão

Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão Crédito: Dourados News

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Na tarde desta terça-feira (19), uma mulher morreu após sua moto colidir com uma carreta e o veículo ser arrastado por três quilômetros, na rodovia MS-156, nas proximidades da Avenida Dom Redovino, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mitla Machado, de 38 anos, conduzia a motocicleta pela Rua Presidente Vargas, sentido Aldeia Indígena Jaguapiru, onde residia, e levava na garupa seu filho, Shayd Machado, de 21 anos. 

Nesse momento, o condutor da carreta, identificado como Anderson Chaves Bonza, 36 anos, não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente no Anel Viário e colidiu lateralmente com a motocicleta.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob a carreta, sendo arrastada por aproximadamente 3 km pelo Anel Viário. O condutor só parou a carreta após outros motoristas da via o avisarem que a motocicleta estava pegando fogo, perto do tanque de combustível. A moto ficou totalmente destruída.

Após a realização do teste de etilômetro no motorista da carreta, os policias militares constataram que o resultado foi de 0,85 mg/L, ou seja, ele estava sob efeito de álcool. Ainda conforme a PM, no interior da cabine do caminhão também foram encontradas 10 latas de cerveja vazias, armazenadas em um cooler.

Em entrevista informal aos policiais, Anderson alegou que não percebeu o momento da colisão, afirmando que trafegava com os vidros fechados. Ele relatou à equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h. Devido ao seu estado de embriaguez, o autor não conseguiu relatar com clareza a dinâmica do sinistro.

O autor foi detido no local, entregue à equipe da PMR e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Dourados. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Anderson também foi autuado pelo delito de lesão corporal culposa.

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SAÚDE

Drive-thru da gripe se aproxima de 4 mil doses aplicadas em Campo Grande

Estrutura montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros funciona em horário estendido até 24 de maio e atende motoristas e pedestres

20/05/2026 08h15

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Drive-thru da vacinação contra Influenza segue em funcionamento até 24 de maio em Campo Grande

Drive-thru da vacinação contra Influenza segue em funcionamento até 24 de maio em Campo Grande Divulgação

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A campanha de vacinação contra a influenza em sistema drive-thru já aplicou quase 4 mil doses em Campo Grande, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A estrutura, instalada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no Centro, segue em funcionamento até o dia 24 de maio. 

A ação foi criada como alternativa para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante, principalmente para pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial. O atendimento ocorre no período noturno durante os dias úteis e em horário ampliado aos fins de semana. 

Conforme a SES, a procurar aumentou nos últimos dias diante da queda das temperaturas e da maior circulação de vírus respiratórios. A vacinação é destinada a toda a população a partir dos seis meses de idade. 

Gerente de imunização da secretaria, Frederico Moraes afirmou que a estratégia busca tornar o processo mais rápido e acessível para os moradores da Capital. 

“O drive-thru foi pensado para facilitar o acesso da população à vacina, oferecendo mais agilidade e comodidade no atendimento”, destacou.

Além do sistema para veículos, a estrutura também atende pedestres. A expectativa da SES é aumentar a adesão à campanha e reforçar a prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre grupos mais vulneráveis.

A secretaria reforça que a vaina continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes causadas pela influenza.

Serviço

O drive-thru funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, na região central de Campo Grande.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre das 17h30 às 21h. Aos sábados e domingos, a vacinação é realizada das 7h às 19h.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de crianças, a recomendação é levar a caderneta de vacinação.

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