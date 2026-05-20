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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Gêmeos têm overdose aos 9 anos após pai dar cocaína e antidepressivo

Moradores na cidade vizinha a Coronel Sapucaia, no lado paraguaio da fronteira, indivíduo de 32 anos pretendia, tirar a vida de ambas as crianças e em seguida cometer suicídio

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

20/05/2026 - 09h45
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Na cidade vizinha a Coronel Sapucaia, Capitán Bado, distante quase 400 quilômetros de Campo Grande, um casal de gêmeos de apenas nove anos entrou em estado de overdose após o pai intoxicar as crianças com cocaína e antidepressivos em tentativa de homicídio e em um caso claro de negligência na região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. 

Essas crianças foram inicialmente transferidas do Hospital de Capitán Bado para a unidade hospitalar regional Dr. Anibal Leôncio Medina Valiente, de Pedro Juan Caballero (PJC), cidade paraguaia essa também "gêmea" e separada por um atravessar de rua do município sul-mato-grossense de Ponta Porã, conforme divulgado ainda na noite de ontem (19) pelo portal paraguaio ABC Color. 

Com o menino e a menina transferidos inconscientes e hospitalizados até o momento no país vizinho, o pai pôde ser localizado, preso e deverá responder pelos atos de tentativa de homicídio e negligência, conforme repassado pelo promotor do caso à mídia local. 

Ambos foram submetidos a exames toxicológicos quando recuperaram a consciência, que indicaram resultados positivos para a presença de duas substâncias no sangue: cocaína e benzodiazepínicos.

Entenda

Quanto às substâncias, cabe esclarecer que esses ditos benzodiazepínicos (BZD) tratam-se de uma classe de medicamentos considerados psicotrópicos, que possuem a função de atuar no Sistema Nervoso Central como calmantes, sedativos e relaxantes musculares, conhecidos por serem de "tarja preta" e a exigência de uma receita médica controlada. 

Entre os mais receitados, por exemplo, aparecem: 

  1. Alprazolam (Frontal)
  2. Bromazepam (Lexotan)
  3. Clonazepam (de nome comercial Rivotril)
  4. Diazepam (Valium)

Como bem aponta o Ministério Público do Paraguai, através da promotora da cidade de Capitán Bado, Sarita Bonzi, a lei de proteção à criança e ao adolescente vigente no país vizinho, por motivos óbvios, omite o nome dos gêmeos vítimas dessas violências. 

Além disso, segundo apurações iniciais após a ordenação da prisão preventiva do pai, esse indivíduo de 32 anos pretendia, inclusive, tirar a vida de ambas as crianças e em seguida cometer suicídio. 

"Os gêmeos estão fora de perigo, mas permanecem hospitalizados. Provavelmente receberão alta nesta quarta-feira", indica o Ministério Público do Paraguai através de seus representantes.  

 

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ACIDENTE

Caminhoneiro bêbado atropela mulher e arrasta moto por 3 km em rodovia de MS

O condutor relatou aos policiais que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h

20/05/2026 08h44

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Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão

Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão Crédito: Dourados News

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Na tarde desta terça-feira (19), uma mulher morreu após sua moto colidir com uma carreta e o veículo ser arrastado por três quilômetros, na rodovia MS-156, nas proximidades da Avenida Dom Redovino, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mitla Machado, de 38 anos, conduzia a motocicleta pela Rua Presidente Vargas, sentido Aldeia Indígena Jaguapiru, onde residia, e levava na garupa seu filho, Shayd Machado, de 21 anos. 

Nesse momento, o condutor da carreta, identificado como Anderson Chaves Bonza, 36 anos, não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente no Anel Viário e colidiu lateralmente com a motocicleta.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob a carreta, sendo arrastada por aproximadamente 3 km pelo Anel Viário. O condutor só parou a carreta após outros motoristas da via o avisarem que a motocicleta estava pegando fogo, perto do tanque de combustível. A moto ficou totalmente destruída.

Após a realização do teste de etilômetro no motorista da carreta, os policias militares constataram que o resultado foi de 0,85 mg/L, ou seja, ele estava sob efeito de álcool. Ainda conforme a PM, no interior da cabine do caminhão também foram encontradas 10 latas de cerveja vazias, armazenadas em um cooler.

Em entrevista informal aos policiais, Anderson alegou que não percebeu o momento da colisão, afirmando que trafegava com os vidros fechados. Ele relatou à equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h. Devido ao seu estado de embriaguez, o autor não conseguiu relatar com clareza a dinâmica do sinistro.

O autor foi detido no local, entregue à equipe da PMR e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Dourados. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Anderson também foi autuado pelo delito de lesão corporal culposa.

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SAÚDE

Drive-thru da gripe se aproxima de 4 mil doses aplicadas em Campo Grande

Estrutura montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros funciona em horário estendido até 24 de maio e atende motoristas e pedestres

20/05/2026 08h15

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Drive-thru da vacinação contra Influenza segue em funcionamento até 24 de maio em Campo Grande

Drive-thru da vacinação contra Influenza segue em funcionamento até 24 de maio em Campo Grande Divulgação

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A campanha de vacinação contra a influenza em sistema drive-thru já aplicou quase 4 mil doses em Campo Grande, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A estrutura, instalada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, no Centro, segue em funcionamento até o dia 24 de maio. 

A ação foi criada como alternativa para ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao imunizante, principalmente para pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial. O atendimento ocorre no período noturno durante os dias úteis e em horário ampliado aos fins de semana. 

Conforme a SES, a procurar aumentou nos últimos dias diante da queda das temperaturas e da maior circulação de vírus respiratórios. A vacinação é destinada a toda a população a partir dos seis meses de idade. 

Gerente de imunização da secretaria, Frederico Moraes afirmou que a estratégia busca tornar o processo mais rápido e acessível para os moradores da Capital. 

“O drive-thru foi pensado para facilitar o acesso da população à vacina, oferecendo mais agilidade e comodidade no atendimento”, destacou.

Além do sistema para veículos, a estrutura também atende pedestres. A expectativa da SES é aumentar a adesão à campanha e reforçar a prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre grupos mais vulneráveis.

A secretaria reforça que a vaina continua sendo a principal forma de evitar casos graves, internações e mortes causadas pela influenza.

Serviço

O drive-thru funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.502, na região central de Campo Grande.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre das 17h30 às 21h. Aos sábados e domingos, a vacinação é realizada das 7h às 19h.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de crianças, a recomendação é levar a caderneta de vacinação.

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