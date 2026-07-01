Detran adia prazo do licenciamento de veículos com placas finais 1, 2 e 3 para 17 de julho

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) prorrogou o prazo de pagamento do licenciamento anual de veículos com final de placa 1, 2 e 3 para 17 de julho. A mudança é devido a instabilidades no sistema durante o último dia previsto, que seria ontem (30).
Então, os proprietários de veículos que ainda não realizaram o pagamento possuem um novo prazo de duas semanas e meia.
Com a prorrogação, o valor de R$ 249,10 se mantém com o desconto de pontualidade calculado com base da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS) de junho, fixada em R$ 54,99.
A orientação do Detran é que o cidadão verifique o valor da guia antes de efetuar o pagamento, pois os veículos que possuem placa com final 1, 2 ou 3, devem ter a guia de pagamento no valor de R$ 249,10 até o dia 17 de julho.
Após essa data, o licenciamento será considerado em atraso e a cobrança atualizará, calculada com o valor da UFERMS do mês vigente em que for realizado o pagamento.
Os proprietários podem emitir a guia pelo Portal de Serviços Meu Detran, e também conseguem parcelar os débitos do veículo pelo aplicativo Meu Detran MS, ou pela assistente virtual Glória, disponível no WhatsApp, com antendimento 24h por dia, no número (67) 3368-0500.
Em caso de alterações no valor da guia dentro da prorrogação do prazo, o proprietário deve informar o Detran-MS pela Ouvidoria, no e-mail [email protected].
A taxa do licenciamento corresponde a 4,53 UFERMS para aqueles veículos que estão dentro do prazo e 5,88 UFERMS para veículos licenciados fora do prazo. Conforme resolução da Secretaria de Fazenda (Sefaz-MS), o valor de junho deste ano é de R$ 54,99 e a de julho será de R$ 55,47.
A prorrogação foi pensada para assegurar que os proprietários não sejam prejudicados pela instabilidade que ocorreu no sistema durante o último dia de regularização, disponibilizando um novo tempo hábil para realizar o serviço.
Placas finais 4, 5 e 6
O calendário para julho seguirá normalmente. A partir dessa quarta-feira, iniciou o prazo de licenciamento dos veículos com placas finais 4, 5 e 6, com valor da taxa calculado com base na UFERMS de julho, que é de R$ 55,47.
O período irá até 31 de julho, sexta-feira, mas o Detran orienta que os condutores não deixem para a última hora e emitam a guia antes do prazo final, para evitar imprevistos.
E novamente, é recomendado a verificação de dados e valor da guia antes do pagemento, além de certificar que o destinatário é o Detran-MS.
>> Serviço
Licenciamento de veículos com placa de final 1, 2 e 3
Valor da guia: R$ 249,10
Data final sem alteração no valor: 17 de julho
Onde emitir: Portal de Serviços Meu Detran
Onde pagar: bancos e aplicativos financeiros, casas lotéricas ou via Pix