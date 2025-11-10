Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TIRE UM SONHO DO PAPEL!

Dez mil cartinhas podem ser adotadas na campanha "Papai Noel dos Correios"

Adultos podem adotar uma cartinha até 12 de dezembro e entregar o presente até 15 de dezembro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

10/11/2025 - 11h45
Aproximadamente 10 mil cartinhas estarão disponíveis para adoção, neste fim de ano, durante a campanha “Papai Noel dos Correios 2025” em Mato Grosso do Sul.
A ação funciona da seguinte forma: crianças escrevem a carta e, em seguida, adultos adotam e compram o presente.

Crianças carentes de 0 a 10 anos – de escolas municipais, instituições sociais, abrigos ou Organizações Não Governamentais (ONGs) – podem escrever cartinhas, pedindo presentes de Natal para o Papai Noel, até 12 de dezembro. Mas, quanto antes a criançada escrever a carta, melhor.

Alguns dos pedidos dos pequeninos são roupas, brinquedos, bonecas, carrinhos, chocolate, ursos, jogos, bolas, roupas, sapatos, material escolar, maquiagens, bicicleta, videogames, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo da memória, tabuleiros, quebra-cabeça, peteca, ioiô, bambolê, chocalhos, massinha de modelar, instrumentos musicais infantis, de montar/desmontar, entre outros.

Crianhas na Abertura da campanha "Papai Noel dos Correios 2025". Foto: Marcelo Victor

Os presentes devem ser novos e lacrados. Alguns dos pedidos inusitados, de ‘cortar o coração’, são alimentos, cama, itens de casa, dentadura para o avô, carne, ou até mesmo emprego para o pai ou para mãe. É proibido escrever endereço, número de telefone ou inserir foto da criança na carta.

Os interessados em fazer o Natal de uma criança mais feliz devem adotar as cartinhas até 12 de dezembro nas agências do Correios de qualquer município de MS ou pelo site.

Basta escolher um pedido, cadastrar o nome, comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro.

O objetivo é incentivar crianças a escrever para estimular sua capacidade cognitiva e emocional, incentivar a solidariedade entre adultos e fazer o Natal da molecada mais alegre.

O lançamento da campanha "Papai Noel dos Correios 2025" ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, localizada na rua Catiguá, número 694, Jardim Canguru, em Campo Grande.

Em 2024, mais de 11.564 cartinhas foram adotadas em Mato Grosso do Sul. O superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel, destacou a importância de enviar e adotar cartas durante a campanha.

“O projeto visa dar um presente para cada criança, passar para eles a capacidade de desenvolver intelectualmente e emocionalmente, através da escrita de cartas, difundir solidariedade entre as pessoas e doar um pouquinho do que a gente tem para quem tem menos.

Como enviar e adotar uma carta?

Se você é criança e deseja enviar:

  1. Pegar o modelo (papel) da carta em uma agência dos Correios ou site do Blog
  2. Escrever o bilhete, cujo objetivo é incentivar a criatividade e a redação, até 12 de dezembro
  3. Cartas devem ser entregues pessoalmente, em uma agência dos Correios, ou virtualmente, neste site. Para papéis enviados digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog

* É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel

Se você é adulto e deseja adotar:

  1. Adotar um pedido até 12 de dezembro, nas agências do Correios de qualquer município ou pelo site
  2. Comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro

* A partir de 15 de dezembro, os presentes serão entregues para as crianças 

CAOS NA SAÚDE

Prefeitura nega redução no valor de plantões da Saúde

Inicialmente, a interpretação do texto apontava para uma redução em 10% no valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área

10/11/2025 12h12

Medida

Medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano, Reprodução

Em um novo episódio da novela envolvendo o "fantasma da redução de salários" dos profissionais da saúde, a Prefeitura da Capital negou tal ponto e esclareceu as publicações feitas no Diário Oficial de Campo Grande que levantavam o medo de o valor dos plantões desses profissionais caísse pela metade. 

Conforme o Executivo em nota, as publicações feitas na última sexta-feira "não alteram nem reduzem o valor dos plantões", nem sequer modificam quaisquer adicionais ou verbas legais asseguradas aos servidores.

"A atualização refere-se exclusivamente a gratificações eventuais, concedidas como acréscimo por plantões diurnos realizados aos fins de semana e em feriados, como o Natal", complementa. 

Segundo a Prefeitura, como essas gratificações tratam-se de valores variáveis e condicionados à escala de serviço, elas "não constituem direito adquirido". 

"Elas não serão cortadas, mas adequadas a um novo parâmetro técnico de cálculo, mantendo a regularidade dos pagamentos", completa a nota do Executivo. 

Além disso, essa medida dá sequência ao processo de reestruturação da rede municipal desse setor, ou seja, uma forma de tentar equilibrar as finanças da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

"Garantindo a sustentabilidade dos serviços e ampliando os investimentos na assistência à população. A Sesau reforça que todas as verbas e adicionais legais permanecem assegurados e que não haverá qualquer prejuízo à assistência prestada à comunidade", conclui. 

Relembre

Após os decretos municipais, nº 14.349 e nº 16.440, alterarem dispositivos relativos à remuneração de produtividade e aos plantões eventuais no âmbito da Sesau, houve uma notória insatisfação do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande, que passou a exigir a revogação dos textos. 

Inicialmente, a interpretação do texto apontava para uma redução em 10% no valor pago aos médicos, odontólogos, veterinários, técnicos, enfermeiros e demais servidores na área da saúde no regime de escala em plantão nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. 

Além disso, a medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano, que supostamente teria uma redução do adicional de 100% para 50% sobre o valor pago aos profissionais que trabalharem nos dias 25 de dezembro de 01 de janeiro. 

Diante da repercussão, o Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande protocolou um ofício direcionado para a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a revogação do Decreto para não causar prejuízos à prestação de serviços de saúde na Capital.

O requerimento acrescenta que a medida vai contra o art. 1º, §2º, da Lei Federal nº 8.142/1990, que diz:

"Confere aos Conselhos de Saúde caráter deliberativo sobre matérias financeiras e operacionais da política municipal de saúde, bem como os princípios da gestão participativa e do controle social previstos na legislação do Sistema Único de Saúde".

De acordo com o decreto de junho de 2024, os profissionais podem trabalhar em escala de plantão de 4 horas, 6 horas ou 12 horas. De segunda a sexta-feira, no período diurno, o valor pago mantém sem alteração, passando a ter acréscimo de 10% nos plantões noturnos e de 20% nos plantões de finais de semana e de feriados e pontos facultativos, como mostra a tabela. 

Medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano,Diogrande nº 7.524 de 04 de junho de 2024 - Edição Extra

Com a alteração do decreto divulgado, o valor acrescido aos plantões de finais de semana, feriados e pontos facultativos seria de apenas 10%, metade do valor, como se pode ver abaixo. 

Medida "chamou os olhos" da categoria para o ponto que dizia alterar a bonificação de plantões no final do ano,Diogrande nº 8.119 de 07 de novembro de 2025 - Edição Extra

 Abaixo, você confere na íntegra o esclarecimento da Prefeitura de Campo Grande: 

"A Prefeitura de Campo Grande esclarece que as medidas publicadas em edição extra do Diogrande nesta sexta-feira não alteram nem reduzem o valor dos plantões, tampouco modificam quaisquer adicionais ou verbas legais asseguradas aos servidores.

A atualização refere-se exclusivamente a gratificações eventuais, concedidas como acréscimo por plantões diurnos realizados aos fins de semana e em feriados, como o Natal.

Essas gratificações não constituem direito adquirido, por se tratarem de valores variáveis e condicionados à escala de serviço.

Elas não serão cortadas, mas adequadas a um novo parâmetro técnico de cálculo, mantendo a regularidade dos pagamentos.

A medida dá continuidade ao processo de reestruturação da rede municipal de saúde, que busca ajustar e equilibrar as finanças da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), garantindo a sustentabilidade dos serviços e ampliando os investimentos na assistência à população.

A Sesau reforça que todas as verbas e adicionais legais permanecem assegurados e que não haverá qualquer prejuízo à assistência prestada à comunidade".

terceirização

ONG da saúde obtém reajuste extra em contrato de R$ 540 milhões

Reequilíbrio financeiro eleva em R$ 229 mil mensais o valor que o Estado repassa ao Instituto Acqua pela gestão do hospital regional de Três Lagoas

10/11/2025 11h12

Hospital de Três Lagoas tem capacidade para até 186 leitos e desde abril de 2022 é administrado pelo Instituto Acqua

Hospital de Três Lagoas tem capacidade para até 186 leitos e desde abril de 2022 é administrado pelo Instituto Acqua

Em meio aos constantes pedidos de socorro financeiro e até suspensão de atendimentos na Santa Casa de Campo Grande, o Instituto Acqua, uma Organização Social supostamente sem fins lucrativos, conseguiu um acréscimo mensal de R$ 229.628,61 para administrar o Hospital Regional Magid Thomé, de Três Lagoas. 

Os repasses são feitos pela Secretaria de Estado de Saúde, que em abril de 2022 contratou a ONG para administrar o hospital por um período de cinco anos. E, conforme publicação do diário oficial desta segunda-feira, o reajuste extra, enquadrado como reequilíbrio financeiro, é retroativo a agosto.

Desta forma, segundo a publicação do diário oficial, a estimativa de valor do  contrato passa dos R$ 539,97 milhões previstos para R$ 544,79 milhões. Esses montantes, porém, não incluem os repasses extras, como ocorreu em maio deste ano, quando o Estado fez repasse extra de R$ 3,8 milhões para contratação extra de leitos de UTI pediátrica durante quatro meses. 

SOB SUSPEITA

Entre fevereiro de 2020 e o começo de agosto deste ano o mesmo instituto também administrou o Hospital Regional de Ponta Porã, o que lhe garantiu faturamento superior a meio bilhão de reais. 

O contrato inicial previa que ele poderia ser renovado pelo menos mais três vezes, o que elevaria o período para até 20 anos. Porém, depois de cinco anos o Estado rescindiu com o Acqua sob a alegação de que o Tribunal de Contas da Paraíba havia reprovado uma série de prestações de contas naquela unidade da federação. 

E, conforme a legislação local, o fato de ter tido as contas reprovadas em qualquer outro estado impede que a administração faça contratos com a instituição, justificou a Secretaria de Estado de Saúde. 

Sendo assim, se estas supostas irregularidade impediram a renovação em Ponta Porã, automaticamente vão impedir a renovação em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027. A não ser que até lá o Ácqua limpe sua ficha e assim poderia continuar administrando o hospital Magid Thomé, que começou a operar com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

Antes do rompimento do contrato relativo a Ponta Porã, a direção do Acqua disse  “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar. Em documentos entregues ao Ministério Público, disse ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alegou o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. 

As impugnações no estado nordestino são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.

Depois de romper com o Acqua, a Secretaria de Saúde contratou, sem licitação, o Instituto Social Mais Saúde, que já administrava um hospital estadual em Dourados. 

Conforme compromisso assumido com o Ministério Público, o Governo do Estado precisa fazer, até meados de janeiro do próximo ano, um novo chamamento público (licitação) para administração do hospital de Ponta Porã. 

O Instituto Social Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por seis meses o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto. Isso equivale a R$ 7,88 milhões por mês.

