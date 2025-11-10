Dez mil cartinhas podem ser adotadas na campanha "Papai Noel dos Correios"

Aproximadamente 10 mil cartinhas estarão disponíveis para adoção, neste fim de ano, durante a campanha “Papai Noel dos Correios 2025” em Mato Grosso do Sul.
A ação funciona da seguinte forma: crianças escrevem a carta e, em seguida, adultos adotam e compram o presente.
Crianças carentes de 0 a 10 anos – de escolas municipais, instituições sociais, abrigos ou Organizações Não Governamentais (ONGs) – podem escrever cartinhas, pedindo presentes de Natal para o Papai Noel, até 12 de dezembro. Mas, quanto antes a criançada escrever a carta, melhor.
Alguns dos pedidos dos pequeninos são roupas, brinquedos, bonecas, carrinhos, chocolate, ursos, jogos, bolas, roupas, sapatos, material escolar, maquiagens, bicicleta, videogames, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo da memória, tabuleiros, quebra-cabeça, peteca, ioiô, bambolê, chocalhos, massinha de modelar, instrumentos musicais infantis, de montar/desmontar, entre outros.
Os presentes devem ser novos e lacrados. Alguns dos pedidos inusitados, de ‘cortar o coração’, são alimentos, cama, itens de casa, dentadura para o avô, carne, ou até mesmo emprego para o pai ou para mãe. É proibido escrever endereço, número de telefone ou inserir foto da criança na carta.
Os interessados em fazer o Natal de uma criança mais feliz devem adotar as cartinhas até 12 de dezembro nas agências do Correios de qualquer município de MS ou pelo site.
Basta escolher um pedido, cadastrar o nome, comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro.
O objetivo é incentivar crianças a escrever para estimular sua capacidade cognitiva e emocional, incentivar a solidariedade entre adultos e fazer o Natal da molecada mais alegre.
O lançamento da campanha "Papai Noel dos Correios 2025" ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, localizada na rua Catiguá, número 694, Jardim Canguru, em Campo Grande.
Em 2024, mais de 11.564 cartinhas foram adotadas em Mato Grosso do Sul. O superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel, destacou a importância de enviar e adotar cartas durante a campanha.
“O projeto visa dar um presente para cada criança, passar para eles a capacidade de desenvolver intelectualmente e emocionalmente, através da escrita de cartas, difundir solidariedade entre as pessoas e doar um pouquinho do que a gente tem para quem tem menos.
Como enviar e adotar uma carta?
Se você é criança e deseja enviar:
- Pegar o modelo (papel) da carta em uma agência dos Correios ou site do Blog
- Escrever o bilhete, cujo objetivo é incentivar a criatividade e a redação, até 12 de dezembro
- Cartas devem ser entregues pessoalmente, em uma agência dos Correios, ou virtualmente, neste site. Para papéis enviados digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog
* É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel
Se você é adulto e deseja adotar:
- Adotar um pedido até 12 de dezembro, nas agências do Correios de qualquer município ou pelo site
- Comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro
* A partir de 15 de dezembro, os presentes serão entregues para as crianças