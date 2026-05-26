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Sheiks do petróleo estão em projeto da 2ª usina de etanol de milho em MS

A Atvos entrou com pedido de licença da usina em Costa Rica, mas informa que ainda estuda se vai fazer o investimento. Ela já anunciou R$ 1 bilhão para Nova Alvorada do Sul

Neri Kaspary

Neri Kaspary

26/05/2026 - 12h40
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Duas semanas depois de anunciar investimento da ordem de R$ 1 bilhão para produção de etanol de milho na usina de Nova Alvorada do Sul, a Atvos deixou claro nesta terça-feira (26) que prepara investimento semelhante na usina de Costa Rica. 

Extrato do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental  publicado no diário oficial do Governo do Estado  desta terça-feira (26)  prevê que a empresa repasse R$ 3.284.790,00 a título de compensação ambiental à secretaria estadual de meio ambiente por conta de um investimento que tem como valor de referência o montante de R$ 669 milhões na usina de Costa Rica, onde a empresa processa somente cana-de-açúcar atualmente. 

Mas, apesar deste pedido de licença ambiental entregue ao Governo do Estado, o comando da Atvos, empresa que tem como acionista de referência o fundo de investimentos Mubadala, que por sua vez é controlado pelos sheiks do petróleo do governo de Abu Dhabi, ainda não garantem que farão o investimento em uma segunda usina para produzir etanol a partir do milho em Mato Grosso do Sul.

Nota enviada ao Correio do Estado diz apenas que "a Atvos informa que avalia oportunidades relacionadas ao etanol de milho no Mato Grosso do Sul e, dentro desse processo, conduz estudos e avaliações regulatórias sobre o tema". 

Além disso, "neste momento, novos investimentos, além da planta já anunciada, bem como definições de capacidade produtiva ou cronogramas de início de operação, seguem em fase de estudos. Eventuais decisões considerarão critérios estratégicos e condições de mercado. A empresa manterá seus stakeholders informados sobre possíveis atualizações." (a tradução de stakeholders pode ser feita como "partes interessadas" ou "partes envolvidas" em determinado negócio)

No dia 14 de maio, publicação do diário oficial do Governo do Estado informou que o valor de referência na usina da Atvos em Nova Alvorada do Sul era R$ 669 milhões, mesmo valor de Costa Rica. O comando da empresa, porém, anunciou que o investimento seria da ordem de R$ 1 bilhão

A empresa conseguiu licença para a produção de até 800 mil metros cúbicos de etanol por ano, mas a previsão inicial da empresa é produzir bem menos, 273 mil metros cúblicos, ou 273 milhões de litros. Isso equivale ao volume transportado em cerca de 5,5 mil carretas.

Além das usinas de Nova Alvorada e Costa Rica, a Atvos controla uma usina em Rio Brilhante e outras cinco em São Paulo, Goiás e Mato Grosso. A unidade de Nova Alvorada do Sul, porém, será a primeira que produzirá etanol a partir de milho. 

OUTRAS USINAS

Em Mato Grosso do Sul já existem usinas de etanol de milho em Dourados, Maracaju e em Sidrolândia. Uma quarta está sendo instalada em Jaraguari, onde devem ser investidos em torno de R$ 300 milhões. 

Conforme anúncio feito dia 12 de maio pelo comando da Atvos, o investimento em Nova Alvorada fará integração entre as operações de cana e milho, permitindo à empresa alcançar produção contínua ao longo de todo o ano, com melhor aproveitamento de ativos e ganho de competitividade. Normalmente, as usinas de cana interrompem a produção entre novembro e abril.

A usina terá capacidade para processar 642 mil toneladas de milho por ano, o que equivale a cerca de 13 mil bi-trens. Alé de produzir 273 milhões de litros etanol, vai gera 183 mil toneladas de DDG (coproduto de alto valor proteico para nutrição animal) e 13 mil toneladas de óleo de milho.

A previsão é de que o empreendimento entre em operação em 2028 e gere cerca de 2.000 empregos durante a fase das obras. A usina está instalada próximo à BR-267, entre as cidades de Nova Alvorada do Sul e Bataguassu.

“Este investimento está alinhado à nossa visão de longo prazo e à estratégia de crescimento sustentável da Atvos. O etanol de milho amplia nossa capacidade produtiva e fortalece nossa atuação como plataforma integrada de biocombustíveis, contribuindo para a segurança energética do Brasil e para uma oferta mais robusta de energia renovável para o mundo”, afirma Bruno Serapião, CEO da Atvos. 

“Com uma base operacional e financeira sólida, também ganhamos previsibilidade para avançar nessa agenda mesmo em cenários globais mais desafiadores”, complementa. A atvos assumiu e reestruturou as três usinas que pertenciam à Odebrecht e estavam em recuperação judicial 

A empresa também afirma que o investimento “reforça a relevância do Mato Grosso do Sul como polo estratégico para a transição energética, em um ambiente de incentivo do governo estadual à atração de novos projetos voltados ao desenvolvimento do setor de bioenergia”.

Em setembro do ano passado o governador Eduardo Riedel chegou a informar que a empresa investiria em torno de R$ 2 bilhões no Estado para produzir etanol de milho nas unidades de Nova Alvorada do Sul e Costa Rica. Porém, o investimento em Costa Rica segue sob estudos. 

DINHEIRO DO PETRÓLEO

A Mubadala é um dos maiores fundos de investimentos soberanos do mundo, pertencente ao governo de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), com cerca de US$ 380 bilhões em ativos espalhados por praticamente todos os continentes. 

Fundado em 2002, o fundo tem como objetivo diversificar a economia de Abu Dhabi, gerando retornos financeiros sustentáveis através de investimentos globais. . O conglomerado soberano, famoso por sua vasta riqueza vinda do petróleo, é comandado pelo sheik Mohammad bin Zayed Al Nahyan, atual presidente dos Emirados Árabes Unidos. 

Foi o fundo comandado por este sheik que comprou, em 2021, a refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, e foi ele quem fez a doação das jóias que acabaram envolvendo a família Bolsonaro em escândalo pelo fato de o ex-presidente ter revendido os presentes em vez de inccorporá-los ao patrimônio público brasileiro. 

 

POLÍCIA

Condenado a 126 anos, Palermo vivia como 'próspero empresário do agro' na Bolívia

Pivô da "demissão" de desembargador, Geron Palermo foi recapturado pela Polícia Federal, Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (Felcn) e Interpol

26/05/2026 13h33

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megatraficante com ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), Gerson Palermo, estava refugiado e vivendo como um

megatraficante com ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), Gerson Palermo, estava refugiado e vivendo como um "próspero empresário do ramo agrícola" Reprodução/Felcn

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Capturado hoje (26) nas proximidades da cidade boliviana de Cotoca, o megatraficante com ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), Gerson Palermo, estava refugiado e vivendo como um "próspero empresário do ramo agrícola" no País vizinho. 

Preso após cerca de uma década fugido das autoridades brasileiras, o criminoso que estava vivendo em uma confortável casa boliviana, no momento em que foi surpreendido pelos agentes. Ele será entregue às forças de segurança pública do Brasil para o cumprimento de sua pena. 

A prisão foi confirmada pelas autoridades do País vizinho e pela Polícia Federal, que destacou que Palermo aparecia entre "alvos prioritários das forças de segurança brasileiras e permanecerá à disposição das autoridades competentes para os procedimentos cabíveis".

'Próspero empresário do agro'

Conforme repassado por um alto funcionário da Felcn, Gerson Palermo se instalou em uma propriedade em Cotoca e vivia escondido na Bolívia, como publicado pelo portal local El Deber, se fazendo passar por um "próspero empresário do agronegócio". 

"Nos últimos anos, ele conseguiu se instalar em uma propriedade perto de Cotoca , onde aparentemente se fazia passar por um próspero empresário do agronegócio", citam as autoridades bolivianas.

Agora, Palermo já está cumprindo os devidos processos para ser deportado, com a entrega marcada para acontecer de forma "discreta" e sob rígidas medidas de segurança, segundo confirma o comandante da polícia de Santa Cruz, David Gómez. 

Segundo informações bolivianas, a prisão aconteceu no contexto do "Plano Falcão" (em tradução livre), um planejamento estrutural que conta com instalação de dispositivos de controle estático. 

"Outro pilar fundamental deste Plano Halcón é o trabalho investigativo. Criamos equipes de investigação em todas as áreas para gerar e alcançar a prevenção de indivíduos envolvidos com o crime organizado. O resultado é este, com a prevenção da prisão repentina de um suspeito brasileiro com ligações com o PCC", completou.  

Palermo: o pivô

Pivô do afastamento do desembargador Divoncir Schreiner Maran de suas funções do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Gerson Palermo é conhecido para além de sua pena superior a um século de prisão, uma vez que já sequestrou avião e até comandou a considerada "maior rebelião em presídios da história do Estado", que acabou com sete mortes no presídio de Campo Grande. 

Durante o dia das mães de 2005, o presídio de Segurança Máxima da Capital viveu um motim, que levou sete presos à morte, além da destruição de diversas alas do complexo. 

Enquanto cumpria regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Campo Grande, foi preso pela Polícia Federal, em setembro de 2007, acusado de liderar quadrilha que estava com 1,5 tonelada de maconha.

Piloto de aeronaves, Gerson atuava no tráfico de drogas e sua última prisão havia sido registrada em 2017, figurando em noticiários policiais muito antes disso. 

Após a virada do milênio, em agosto de 2000, Gerson colaborou no sequestro de um Boeing que transportava R$5 milhões pertencentes ao Banco do Brasil.

Sendo mais um entre os homens da quadrilha de Marcelo Borelli, homem condenado a 177 anos de cadeia e morreu no presídio ainda em 2011, além do envolvimento neste caso, Palermo foi condenado principalmente por envolvimento com o narcotráfico, atuando principalmente como piloto de avião. 

Depois de uma série de prisões e fugas, ele cumpriu pelo menos 8 anos de prisão de um total de 59 anos das ações das quais não cabem mais recursos.  Porém, ele tem mais 67 anos de pena a pagar, que ainda não aparecem na lista de sua execução penal, porque ainda cabe algum tipo de recurso. 

 

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PREJUÍZOS

Governo reconhece situação de emergência no interior de MS

Baixas temperaturas e chuva de granizo causaram prejuízos em área urbana e rural do município do interior; Prefeitura decretou situação de emergência e Governo de MS reconheceu nessa terça-feira

26/05/2026 12h30

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Divulgação

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O Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu a situação de emergência no município de Deodapólis, após chuvas intensas que deixaram estragos por toda a cidade no último dia 16. Localizada a cerca de 264 quilômetros de Campo Grande, a cidade enfrentou chuva de granizo, que degradou casas, hospital e outros estabelecimentos.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, o prefeito de Deodápolis, Jean Gomes (MDB) havia decretado a situação de emergência no município por 180 dias, no dia 18 de maio, reconhecida hoje pelo Governo de MS.

O decreto foi feito após a cidade enfrentar um deslocamento de massa de ar que resultou em chuvas intensas e queda de granizo, causando estragos e destruição nas áreas rurais e urbanas, no final de semana do dia 16 de maio.

Conforme o documento, a intensidade da chuva quebrou telhas em casa e comércios durante 48h de precipitação. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) registrou cerca de 188 milímetros durante os dois dias. 

Árvores foram arrancadas com força de vento e intensidade das chuvas - Foto: Reprodução

O prejuízo na cidade contabiliza mais de 200 casas que foram destelhadas pela vetania e fortes chuvas. Além disso, o Hospital Municipal Cristo Rei ficou alagado e os atendimentos graves foram transferidos para Dourados, e os demais para o posto de saúde Santo Antônio.

A Prefeitura de Deodápolis divulgou durante a semana passada que realizou atendimentos e cadastros das famílias, além de vistorias nos locais afetados para quantificar os danos e reconstrução necessária na cidade.

Além dos danos na área urbana, de acordo com as informações divulgadas no último boletim semanal do projeto Siga-MS, da Aprosoja-MS a terceira semana de maio, em que o município registrou chuva de granizo, algumas lavouras tiveram danos significativos na produção, que seguem sendo monitoradas pelo projeto.

Com o reconhecimento e decreto do Governo Estadual foi autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

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