Distribuição da vacina contra a dengue começa na próxima semana

CAMPO GRANDE

São casos de desrespeito a grupos de atendimento preferencial e prioritário nas agências, venda casada de produtos e exigência de que o segurado abra uma conta corrente para recebimento do benefício

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Campo Grande, têm realizado denúncias junto à Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), sobre assédio e ligações abusivas de instituições financeiras que oferecem empréstimos.

Nesta quarta-feira (31), o Procon informou que um relatório com as denúncias e reclamações de consumidores sobre serviços financeiros foi entregue à gerência-executiva do INSS, a fim de corrigir distorções e resguardar os direitos do cidadão.

Elaborado a partir de dados de atendimento e fiscalização do Procon, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), o documento lista casos de desrespeito à legislação entre as instituições financeiras responsáveis pelo pagamento de benefícios do INSS, além da oferta de empréstimos consignados.

"Identificamos um movimento crescente no número de denúncias e reclamações relacionadas aos bancos que possuem contratos firmados com o INSS. São casos de desrespeito a grupos de atendimento preferencial e prioritário nas agências, venda casada de produtos e exigência de que o segurado abra uma conta corrente para recebimento do benefício", explica o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.

O Correio do Estado solicitou mais detalhes e o número de pessoas que foram lesadas, mas não houve retorno até o fechamento deste material.

Problema sério

As ligações abusivas para convencer aposentados a realizarem empréstimos não é uma prática recente.

Dados do Jusbrasil mostram que, no País, há milhares de processos mobilizados contra o assédio via telefone.

Desde 2020, esses tipos de ligações estão no topo do ranking de reclamações do Banco Central, principalmente com a oferta ou prestação de informações sobre crédito consignado. Os dados mostram que as chamadas abusivas aumentaram durante a pandemia.

Aposentados e funcionários públicos costumam ser os principais alvos de propostas de portabilidade de consignados, que, muitas vezes, escondem práticas fraudulentas.

Saiba mais

Segundo o Procon, os dados das reclamações da Capital foram entregues para providências em reunião com o gerente-executivo do INSS de Campo Grande, Raimundo Martin Pereira Ruiz, e com o chefe da seção de manutenção da gerência, João Paulo do Nascimento.

Por solicitação do gerente-executivo do INSS de Campo Grande, o Procon/MS encaminhará relatórios mensais sobre denúncias e reclamações relacionadas às instituições bancárias que atendem a autarquia federal.