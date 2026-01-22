Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ÚLTIMO ADEUS

Dono da Luigi Salgados é enterrado em Campo Grande após tragédia

Com ocorrendo durante o período da manhã, sepultamento de André Luis Mitidiero está marcado para 15h

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

22/01/2026 - 11h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta manhã de quinta-feira (22) foi velado o corpo de André Luis Mitidiero, que aconteceu no cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Av. Tamandaré, 6856, com o sepultamento do empresário morto a facadas ontem (21) marcado para 15h. 

No local, o velório do corpo de André Mitidiero aconteceu na capela 1 do cemitério, reunindo amigos e familiares para um último adeus ao empresário. 

Além de suspender os atendimentos na quarta-feira (21), através das redes sociais a página da Luigi Pizzaria no instagram, um dos empreendimentos de Mitidiero, publicou uma nota de pesar também em despedida ao empresário. 

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de André Luis Mitidiero. Que as boas lembranças deixadas permaneçam vivas no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz. 

Relembre

Esse crime ocorreu em Campo Grande no início da tarde de quarta-feira (21), por volta de 13h30, com André Luis Mitidiero morto aos 46 anos pelo próprio funcionário, Eduardo Araújo, de 32, que tirou a própria vida em seguida em uma ação tida até o momento como "premeditada". 

In loco, a equipe do Correio do Estado apurou com o delegado da Polícia Civil, Camilo Kettenhuber Cavalheiro, que André levou ao menos dez golpes de faca, que atingiram a região do tórax, pescoço e antebraço. 

Gerente da parte alimentícia da Luigi Salgados, filial que fica na avenida Júlio de Castilho, local onde ocorreu o crime e de propriedade de Mitidiero, Eduardo Araújo chegou a dispensar os funcionários antes de matar o patrão. Em seguida, ele teria usado a mesma arma, apoiado contra uma pilastra e forçado o próprio corpo. 

Segundo o tenente Dermival Caldeira, André, que foi até o local junto do filho de apenas três anos para retirar uma entrega, já estava sem vida quando o socorro chegou. 

Eduardo chegou a receber manobras de reanimação, porém não resistiu aos ferimentos, em uma cena descrita como impactante pelos socorristas que atenderam a ocorrência e populares que rapidamente cercaram a loja. 

Sobre a motivação, segundo relatos recolhidos pela Polícia, é apontado que Eduardo não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque, com quem teve três filhos, e que também seria funcionária da salgaderia, trabalhando como controladora de caixa.

Sendo que a faca teria sido comprada especificamente para essa finalidade, a linha de investigação apura ainda a tese de premeditação do crime, já que Eduardo chegou a fazer postagens em redes sociais que reforçam o possível planejamento. 
**(Colaborou Alison Silva)

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Secom informa que Lula assinou MP com reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores

O cálculo previsto na medida provisória envolve a reposição da inflação e um porcentual a mais a partir da contribuição dos Estados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

21/01/2026 21h00

Compartilhar

Foto / Divulgação

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 21, a medida provisória que estabelece uma regra para o reajuste anual do piso salarial dos professores da rede pública. O cálculo previsto na medida provisória envolve a reposição da inflação e um porcentual a mais a partir da contribuição dos Estados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

A MP prevê um aumento de 5,4% do piso do magistério neste ano, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 com base no cálculo estabelecido no texto. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) após uma agenda interna do presidente para a assinatura da MP junto do ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo a Secom, a MP estabelece que o piso do magistério será reajustado a partir da soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e de 50% da média da variação porcentual da receita real, com base no INPC, relativa à contribuição de Estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), realizada nos cinco anos anteriores ao ano da atualização. O texto estabelece, ainda, que o porcentual nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior apurada pelo INPC.

FIM DO CONFLITO

Justiça homologa acordo entre União e comunidade da terra indígena Jarará

Em audiência no STJ, o Governo Federal concordou em pagar R$ 6 milhões aos integrantes da família Subtil

21/01/2026 19h45

Compartilhar
Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, com o acordo homologado em mãos

Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, com o acordo homologado em mãos Foto: Helder Rabelo / MPI

Continue Lendo...

Nesta quarta-feira (21), em audiência no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), conduzida pelo ministro Paulo Sérgio, a União e os integrantes da terra indígena (T.I) Jarará, localizada no município de Juti, homologaram o acordo, que pôs um ponto final na questão do domínio de T.I e a reparação de danos sobre a área, demarcada desde 1992.

O encontro contou com a participação de Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, além de representantes da Advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal e, de forma remota, os produtores rurais e seus advogados.

A área demarcada possui 479 hectares e perímetro de 10.429,12 metros.  A União pagará o valor de R$ 6 milhões aos integrantes da família Subtil, a título de indenização, pelas benfeitorias e terra-nua, como forma de encerrar o conflito entre ambas as partes.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) tem a responsabilidade por promover, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caarapó, todos os atos necessários para a efetiva transferência de domínio da área.

Para o cumprimento desta obrigação, a FUNAI deve requerer o registro da área em nome da União e, obrigatoriamente, a abertura de uma nova matrícula para o imóvel, que ficará desvinculado de seu registro original. 

A União tem até 31 de janeiro para requerer e adotar todas as providências processuais e administrativas necessárias, para que a expedição do precatório ocorra em tempo hábil para o seu protocolo junto ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região. Este procedimento assegura a inclusão da requisição na proposta orçamentária e seu efetivo pagamento no exercício de 2027.

Entenda o caso

Um acordo foi firmado no dia 16 de janeiro e encerrou uma guerra judicial envolvendo a Terra Indígena Jarará, no município de Juti, na região sul de Mato Grosso do Sul.

O Governo Federal concordou em repassar R$ 6 milhões, o equivalente a R$ 12,5 mil por hectare, por uma parcela da fazenda São Miguel Arcanjo, pertencente à família Subtil. Em troca, os fazendeiros abrem mão da disputa judicial pela posse de 479 hectares. 

A área, próximo da área urbana de Juti, foi declarada terra indígena em 1992 e no ano seguinte foi demarcada, mas até hoje havia disputa judicial pela posse. Atualmente, cerca de 50 famílias vivem na aldeia, que há mais de duas décadas tem escola, posto de saúde, casas construídas com recursos públicos e energia elétrica, entre outras benfeitorias.

Conforme o advogado Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, a comunidade recebeu, em dezembro de 2025, uma comitiva do ministério e da Funai para apresentar proposta para encerrar o litígio que se arrastava havia mais de três décadas.

Naquele primeiro encontro, porém, a comunidade solicitou maior prazo para deliberação interna quanto aos termos do acordo que estava sendo construído judicialmente junto ao STJ, já que reivindicavam parcela maior da fazenda.

Depois disso, nesta sexta-feira (16) uma nova comitiva, composta por membros do Ministério dos Povos Indígenas, da AGU e da FUNAI realizou nova rodada de diálogo com as famílias da aldeia Jarará e a comunidade aceitou os termos do acordo judicial.

Para Eloy, "isso representa, na prática, a garantia do direito territorial da comunidade que por tantos anos sofreu pela insegurança jurídica no território. A garantia do território é o ponto de partida para a construção e desenvolvimento de outros direitos. É uma medida efetiva para o povo e que sana uma demanda histórica por direitos", destaca o advogado sul-mato-grossense que ocupa o segundo posto mais importante do Ministério dos Povos Indígenas. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados
CAMPO GRANDE

/ 19 horas

Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

2

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS
Violência

/ 20 horas

Ciúme da ex leva funcionário a matar patrão e se matar em seguida em MS

3

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

4

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos
INTERIOR | MS

/ 1 dia

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

5

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados
Avenida Julio de Castilhos

/ 18 horas

Antes de matar o patrão, gerente dispensou funcionários em crime premeditado na Luigi Salgados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026