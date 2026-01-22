Dono da Luigi Salgados é enterrado em Campo Grande após tragédia

sepultamento do empresário morto a facadas ontem (21) pelo próprio funcionário está marcado para 15h. - Marcelo Victor/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta manhã de quinta-feira (22) foi velado o corpo de André Luis Mitidiero, que aconteceu no cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Av. Tamandaré, 6856, com o sepultamento do empresário morto a facadas ontem (21) marcado para 15h.

No local, o velório do corpo de André Mitidiero aconteceu na capela 1 do cemitério, reunindo amigos e familiares para um último adeus ao empresário.

Além de suspender os atendimentos na quarta-feira (21), através das redes sociais a página da Luigi Pizzaria no instagram, um dos empreendimentos de Mitidiero, publicou uma nota de pesar também em despedida ao empresário.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de André Luis Mitidiero. Que as boas lembranças deixadas permaneçam vivas no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz.

Relembre

Esse crime ocorreu em Campo Grande no início da tarde de quarta-feira (21), por volta de 13h30, com André Luis Mitidiero morto aos 46 anos pelo próprio funcionário, Eduardo Araújo, de 32, que tirou a própria vida em seguida em uma ação tida até o momento como "premeditada".

In loco, a equipe do Correio do Estado apurou com o delegado da Polícia Civil, Camilo Kettenhuber Cavalheiro, que André levou ao menos dez golpes de faca, que atingiram a região do tórax, pescoço e antebraço.

Gerente da parte alimentícia da Luigi Salgados, filial que fica na avenida Júlio de Castilho, local onde ocorreu o crime e de propriedade de Mitidiero, Eduardo Araújo chegou a dispensar os funcionários antes de matar o patrão. Em seguida, ele teria usado a mesma arma, apoiado contra uma pilastra e forçado o próprio corpo.

Segundo o tenente Dermival Caldeira, André, que foi até o local junto do filho de apenas três anos para retirar uma entrega, já estava sem vida quando o socorro chegou.

Eduardo chegou a receber manobras de reanimação, porém não resistiu aos ferimentos, em uma cena descrita como impactante pelos socorristas que atenderam a ocorrência e populares que rapidamente cercaram a loja.

Sobre a motivação, segundo relatos recolhidos pela Polícia, é apontado que Eduardo não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque, com quem teve três filhos, e que também seria funcionária da salgaderia, trabalhando como controladora de caixa.

Sendo que a faca teria sido comprada especificamente para essa finalidade, a linha de investigação apura ainda a tese de premeditação do crime, já que Eduardo chegou a fazer postagens em redes sociais que reforçam o possível planejamento.

**(Colaborou Alison Silva)

Assine o Correio do Estado