Cidades

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Dono de conveniência é baleado na virada do ano em Dourados

Uma segunda vítima, identificado como Marcos Martins, foi ferido gravemente e internado na ala vermelha do Hospital da Vida

João Pedro Flores

02/01/2026 - 10h30
Dois homens, identificados como  Marcos Martins da Silva e Leandro Batista Dias da Silva, ambos de 35 anos, foram feridos por disparo de arma de fogo durante a virada de ano, em uma conveniência, localizada na Rua General Osório, na região central de Dourados.

Leandro, que é dono da conveniência, foi atingido nas costas enquanto organizava a fila para os clientes entrarem no local. Marcos, que teve ferimento mais grave, foi alvejado no peito. Os dois foram encaminhados para o Hospital da Vida por terceiros.

Marcos foi internado na área vermelha da unidade hospitalar. Já Leandro foi atendido e, posteriormente, teve alta. Ele postou um vídeo no Instagram da conveniência, relatando que o tiro o atingiu pelas costas e atravessou a lateral do peito, mas estava bem.

Leandro mostra onde foi atingido e informa que está bem

 

Referente a autoria, o proprietário informou as autoridades que teria as imagens e apresentaria para ajudar nas investigações.

Em entrevista com populares que se encontravam nas redondezas, estes afirmaram que não sabem de onde o tiro teria partido, em razão dos barulhos de fogos de artifício.

De acordo com a Polícia Civil, em análise as imagens de monitoramento da conveniência, foi possível perceber que possivelmente os disparos vieram de um veículo que passava do outro lado da rua. Em vídeo noticiado pelo portal Vale do Ivinhema, o carro preto suspeito anda devagar e logo após Leandro (de camiseta branca na entrada da conveniência) ser atingido, vai embora.

Populares informaram que na respectiva conveniência funcionários teriam lavado local para tirar as marcas de sangue. Após o ocorrido, a conveniência permaneceu com atendimento ao público.

A equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados compareceu ao local dos fatos para realizar a perícia. No local, encontraram um dos projetis, que alvejou a parede e ficou no chão.

ATENDIMENTO

Prefeitura promete recompor estoque de medicamentos

Após MPMS ameaçar possível intervenção na Saúde de Campo Grande, a gestão afirma que realizou a compra de 32 milhões de unidades de remédios

02/01/2026 08h40

Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Prefeitura Municipal de Campo Grande afirmou que realizou, nos últimos dias, uma grande compra de medicamentos que promete recompor os estoques de remédios nas unidades de saúde da Capital. A medida era uma das determinações impostas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para evitar que houvesse um pedido judicial de intervenção na saúde pública da cidade.

Ao Correio do Estado, a Prefeitura informou que adquiriu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), “cerca de 32 milhões de unidades –entre comprimidos, ampolas e frascos – com chegada prevista para os próximos dias, garantindo o atendimento da Rede Municipal de Saúde”.

“No que se refere ao abastecimento de insumos e medicamentos, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a regularização está em fase final. As entregas por parte dos fornecedores já estão em curso, com programação para atingir cerca de 90% de cobertura. Nos últimos dias, após a conclusão de etapas administrativas, licitatórias, orçamentárias e financeiras, foram emitidos aproximadamente 60 empenhos de medicamentos”, disse a prefeitura, em nota.

“O acompanhamento dos estoques é permanente, com medidas contínuas para evitar desabastecimentos, como aceleração de processos licitatórios, reprogramação de itens que não obtiveram êxito em certames anteriores e fiscalização rigorosa dos prazos de entrega”, completou a Prefeitura.

A resposta veio após uma reportagem do Correio do Estado mostrar que o Ministério Público não descartava a possibilidade de entrar na justiça para pedir a intervenção do Estado na saúde pública do município em razão das constantes faltas de medicamentos, falta de vagas e demora em atendimentos em geral.

“A Prefeitura informa que a saúde pública do município segue em processo contínuo de reorganização e fortalecimento, com ações estruturantes já em execução e resultados concretos em andamento”, disse ainda a nota.

No dia 19 de dezembro de 2025 o Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Romão Avila Milhan Júnior, afirmou, durante encontro com a imprensa, que o órgão poderia recorrer a essa medida extrema caso a prefeitura não conseguisse resolver problemas apontados pelas promotorias ligadas à saúde pública.

Segundo Milhan Júnior, a princípio, a esperança era de que esses problemas fossem resolvidos em consenso entre o MPMS, a Prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado. No entanto, caso isso não seja possível, o órgão pode entrar com pedido na Justiça para ações mais drásticas.

“Nós recebemos e já vinha uma linha de representações para eventual intervenção do Estado na Saúde do Município de Campo Grande. Isso está sendo colocada à mesa, o próprio Município busca fazer um trabalho para que não chegue a essa medida, que compete ao procurador-geral, lógico, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça. Mas a busca é por soluções consensuais, porque não adianta nada jogar os problemas no colo do Poder Judiciário”, declarou procurador-geral de Justiça.

“Mas o problema está na mesa, é de conhecimento do Ministério Público, é de cobrança diária e permanente dos colegas que atuam na Saúde, com um trabalho muito próximo com o secretário de Saúde do Estado. Tem no âmbito do Município o comitê gestor, que esteve hoje presente aqui e também por uma necessidade de ter um gestor único”, completou Milhan Júnior, lembrando que, até aquele momento, a Saúde de Campo Grande era regida não pela figura de um secretário, mas de um comitê.

Segundo investigação do Ministério Público de MS, até Dipirona estava em falta em unidades de saúde - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

NOVO SECRETÁRIO

Outro ponto que foi atendido pela Prefeitura após a divulgação da reportagem foi o anúncio de um secretário de saúde.

Na terça-feira, a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou em suas redes sociais, ato oficializado horas depois em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação de Marcelo Luiz Brandão Vilela para o cargo de secretário de Saúde.

Desde o início de setembro do ano passado, a Pasta vinha sendo administrada por um comitê gestor, criado após a exoneração de Rosana Leite do cargo. À época, a mudança ocorreu em meio a uma série de reclamações da população sobre a prestação dos serviços de saúde na Capital.

O comitê passou a ser coordenado por Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, ex-secretária de Saúde de Iguatemi, e tinha como missão diagnosticar falhas do sistema e promover uma reestruturação emergencial da Pasta. O grupo, formado ainda por outros cinco gestores, assumiu com previsão inicial de seis meses de duração.

Quando a Pasta da Saúde ainda era comandada pelo Comitê, a prefeitura informou que o grupo havia promovido “ajustes importantes na gestão, incluindo revisão de contratos, reorganização de fluxos e equipes, visitas técnicas às unidades e implantação de sistemas modernos, como o e-SUS Farmácia, que amplia a eficiência e a transparência da assistência farmacêutica”.

Apesar de novo na gestão de Adriane, não é a primeira vez que Marcelo Vilela assume a Sesau. Ele já foi secretário municipal de Saúde de Campo Grande entre janeiro de 2017 e março de 2019, além de ter atuado em cargos de direção clínica hospitalar e coordenação de programas de residência médica.

*Saiba

Além dos problemas de falta de medicamentos e demora em atendimentos, outro problema apontado pelo MPMS era a situação da Santa Casa de Campo Grande, que também teve um desfecho após acordo milionário.

CRIME

Policial do Choque salva corredora de tentativa de estupro em Campo Grande

Ciente de sua conduta ilícita, o criminoso saiu de sua casa, onde deixou sua esposa grávida e um filho, com o intuito de manter relação sexual com alguma mulher

02/01/2026 08h15

Faca usada pelo criminoso para abordar a jovem de 19 anos

Faca usada pelo criminoso para abordar a jovem de 19 anos Divulgação / Polícia Militar

Continue Lendo...

Uma mulher, de 42 anos, foi vítima de tentativa de estupro na Avenida Rita Vieira de Andrade, no bairro Universitário, durante a tarde desta quinta-feira (1). Enquanto corria pelo local, a moça foi abordada por um homem, corumbaense de 24 anos, que portava uma faca de cozinha, anunciando rendição e ordenando que ela obedecesse às suas determinações.

Segundo o relato da vítima, ela tentou entregar seu aparelho celular, acreditando se tratar de um roubo, porém, foi surpreendida pela abordagem do autor, o qual afirmou não querer o telefone, mas sim que ela o acompanhasse até o mato. Em seguida, o agressor, tentou conduzi-la até um terreno baldio, sob grave ameaça, exercida com o uso da faca. 

Nesse momento, um policial militar do Batalhão de Choque, que estava à paisana e acompanhado de seus familiares, interferiu e salvou a mulher de uma tentativa de estupro.

O policial rendeu o agressor após o mesmo tentar fugir a pé, sendo alcançado e detido pelo militar, com o auxílio de populares, os quais fizeram uso de força física para conter o criminoso. A equipe do Batalhão de Choque foi acionada para prestar apoio.

A vítima, bastante abalada em razão da grave ameaça sofrida, foi orientada a deslocar-se até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para os procedimentos legais cabíveis.

O criminoso carregava no bolso de sua camisa um gel lubrificante para relações sexuais. Também foi apreendida uma motocicleta Honda Fan, usada pelo autor.

De acordo com o Batalhão de Choque, o homem não utilizava roupa íntima, não portava documentos pessoais, não apresentava odor etílico, tampouco sinais de uso de substância alcoólica, demonstrando-se consciente, orientado e com fala clara.

O homem relatou que saiu de sua residência, onde deixou sua esposa grávida e um filho, com o intuito de manter relação sexual com alguma mulher que considerasse interessante durante seu percurso, afirmando reiteradamente que tinha plena ciência de que sua conduta era ilícita.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com a faca e o gel lubrificante apreendidos. A motocicleta foi encaminhada ao pátio do DETRAN-MS, conforme auto de infração lavrado.

