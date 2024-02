Drive Thru da reciclagem chegará a sua 11ª edição em março

Com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação da água, descarte correto de resíduos e da adoção de práticas sustentáveis. O Drive Thru da reciclagem chegará a sua 11ª edição em Campo Grande no mês de março.

A ação será realizada do dia 14 a 16 de março as 9h às 18h no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Desde a primeira edição já foram coletados mais de 45 toneladas de materiais recicláveis e mais de 1,6 bilhões de litros de água preservados.

O drive thru é promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Agems) do Instituto de Meio Ambiente (Imasul), em parceria com a startup Du Bem Sustentáve.

Mais de 15 mil pessoas passaram pelas 10 edições do evento que, além de promover empreendorismo sustentável, nesta edição estará coletando papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônico, tecido, banner e lona, medicamento vencido, lâmpada, pilha, bateria, dentre outros.

A programação contará com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, ambiente da leitura, praça de alimentação e oferta de mudas de árvores frutíferas às pessoas que realizarem o descarte.

Além disso serão distribuídos outros brindes para quem praticar o descarte correto e consciente.

DOAÇÕES

O evento contará com o tradicional ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições.

O material arrecadado será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade. No evento também será possível doar ração, acessórios e medicamentos para pet.