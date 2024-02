Durante mobilização nacional, bairro com maior incidência de dengue terá ação em Campo Grande

O bairro que fica situado na região da Lagoa foi escolhido por registrar alta incidência de caso de pessoas com dengue - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Seguindo a mobilização nacional em combate ao mosquito-da-dengue, o município de Campo Grande, irá promover uma ação no bairro Parque Caiobá, região com maior incidência de casos de dengue da Capital.

O evento, denominado "dia D", será no próximo sábado (2) por iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com Estados e Municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), levará uma equipe com cerca de 80 agentes de endemia ao Portal Caiobá para promover visitas domiciliares, juntamente com orientações, reforçando o cuidado que a população deve ter. Também será feito o recolhimento de material, eliminação de depósitos e focos do mosquito.

O bairro que fica situado na região da Lagoa foi escolhido por registrar alta incidência de caso de pessoas com dengue. "A incidência é avaliada por 100 mil habitante. Que seria o número de casos a cada 100 mil habitantes. [No Portal Caiobá] está em torno de 250 casos por cada 100 mil habitantes", explicou a Sesau por meio de nota.

Dia D

A recomendação do Ministério da Saúde é que a participação envolva governadores, prefeitos, secretários, influenciadores, que possam somar no combate ao mosquito Aedes aegypti.

O alinhamento das ações ocorreu na quarta-feira (28), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), detalharam durante um evento em Brasília ações para o Dia D.

A ministra fez o apelo para que o poder público sem distinção se unam pela iniciativa avaliada pela pasta como determinante no controle da dengue no Brasil.

“O Dia D é fundamental para essa unidade que construímos aqui. Eu acho que nenhum estado poderá estar fora desse esforço. Se há uma coisa que deve nos unir no Brasil, e isso, na minha visão, é política com P maiúsculo, é mostrarmos essa unidade para a população, que Governo Federal, governos estaduais, prefeituras podem e devem trabalhar juntos nessa ação. Vamos estar, de fato, unidos contra a dengue”, frisou.

Nas semanas anteriores a pasta promoveu o "10 minutos contra a dengue" uma ação de comunicação com informações essenciais orientando sobre como a população pode auxiliar no trabalho do combate ao mosquito.

Como evitar focos de dengue

Verificar calhas e realizar a limpeza;

Virar garrafas ou outros potes que possam acumular água parada;

Colocar areia no pote de plantinhas

Checar se a caixa d'água está tapada corretamente

Amarrar o lixo;

Fazer um rastreio no quintal;

Trocar com frequência a água dos pets;

Residências

Dados demonstram que 75% dos criadouros dos mosquitos estão em domicílios. Os números são do 3º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). Os pontos de maior incidência continuam sendo os mesmos dos anos anteriores: vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos e outros).

Durante o Dia D, a ideia é cair em campo, reforçando com a população o compromisso para que os agentes possam realizar as visitas nos domicílios.“Nós precisamos que os agentes sejam os protagonistas desse dia. Os agentes são aqueles que vão entrar na casa das pessoas e têm um vínculo já bastante importante nesses territórios”, afirmou Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

No Brasil são 973.347 casos prováveis de dengue, com 195 óbitos confirmados e 672 em investigação. O número foi atualizado na última terça-feira (27). Já em Mato Grosso do Sul, na última semana foram confirmados 561 novos casos de dengue e mais 1.460 casos prováveis.

Desde o início do ano, o Estado já registrou três óbitos, 1.602 casos confirmados e 4.667 casos prováveis da doença. E mais dois óbitos de idosos, de 81 e 73 anos, que residiam em Chapadão do Sul e Coronel Sapucaia, dois dos vinte municípios do Estado com alta incidência da doença.

A primeira vítima da dengue foi uma bebê que residia em Maracaju, os primeiros sintomas começaram no dia 31 de janeiro e o óbito no dia 5 de fevereiro.

** Colaborou Alanis Netto e Glaucea Vaccari

