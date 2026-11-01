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Eleição nos Estados Unidos define futuro de Trump nesta terça-feira

Votação de meio de mandato elege Câmara e 1/3 do Senado

Agência Brasil

01/11/2026 - 21h00
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Os cerca de 210 milhões de eleitores dos Estados Unidos (EUA) vão às urnas na próxima terça-feira (3) para eleger todos os 435 deputados da Câmara dos Representantes, além de 35 das 100 cadeiras do Senado. Os estadunidenses ainda devem escolher governadores em 36 dos 50 estados do país.

O resultado define o futuro do presidente Donald Trump na Casa Branca porque os democratas podem conquistar maioria no Congresso, o que teria repercussões políticas também para o Brasil.

Isso porque a oposição tem questionado a Casa Branca sobre supostas interferências de Trump no Brasil, como o financiamento dos EUA para campanhas contra o Supremo Tribunal Federal (STF).  

Atualmente, as duas casas legislativas contam com uma apertada maioria de republicanos, o que concede maior liberdade para Trump implementar suas políticas.

Pesquisas de opinião têm indicado uma vitória dos democratas devido, entre outros motivos, ao aumento do custo de vida da população. A guerra iniciada por Trump contra o Irã é apontada como uma das causas da inflação já que aumentou o preço dos combustíveis após as restrições a navegação no Estreito de Ormuz.

Ao longo dos últimos meses, a desaprovação do presidente dos EUA vem crescendo e alcançou 61%, contra 36% de aprovação, segundo uma média de pesquisas calculada pelo jornal The New York Times.

Nesse cenário desfavorável, Trump prometeu pagar US$ 5 mil para cada adulto do país caso os republicanos vençam as eleições da Câmara e do Senado e tem viajado o país nos últimos dias em campanha para os aliados.

Paulo Abraão é diretor-executivo da Brazil Office Alliance – organização que conecta pesquisadores brasileiros que atuam nos EUA – e avalia que o resultado da eleição vai definir o controle que o Legislativo terá sobre o presidente Trump.  

“Se a oposição conquistar uma das Casas, poderá ampliar investigações, exigir explicações do governo e dificultar sua agenda legislativa. O controle da Câmara é particularmente relevante para a fiscalização”, explicou à Agência Brasil.

Abraão acrescentou que o controle do Senado dá poder para confirmar ou rejeitar a nomeação de autoridades e juízes.

“Se os republicanos mantiverem as duas Casas, Trump terá condições políticas mais favoráveis para avançar sua agenda, embora isso não elimine divergências dentro do próprio partido”, completou o diretor da Brazil Office Alliance.

Sobre o processo eleitoral, Trump vem lançando uma série de dúvidas relacionadas à segurança do sistema nos EUA. Em 2020, ao perder para Joe Biden, Trump acusou a eleição de ter sido fraudada, mas não apresentou provas. Na última semana, quando questionado por jornalistas, Trump disse que respeitaria o resultado “se forem eleições honestas”.

Política externa

Há uma expectativa de que uma vitória democrata promova alguma mudança na política externa dos EUA, em especial, em relação à guerra no Irã. O especialista Paulo Abraão pondera que a Presidência dos EUA tem uma ampla margem de ação na política externa, ainda que sem maioria no Parlamento.

“Um Congresso mais independente pode aumentar os custos políticos, fiscalizar decisões e disputar recursos, sem comandar a diplomacia”, destacou.

Repercussão para o Brasil

O enfraquecimento político de Donald Trump, caso perca maioria em uma ou nas duas Casas do Congresso, deve repercutir também nas relações dos EUA com o Brasil, marcada pelo tarifaço e atritos com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Abraão avalia que os democratas podem ampliar a investigação sobre a atuação da família Bolsonaro nos EUA, expondo suas conexões com o governo Trump.

“Parlamentares democratas já vêm cobrando explicações [sobre supostas interferências de Trump no Brasil]. O ponto central seria esclarecer se instrumentos do Estado americano foram utilizados para favorecer um grupo político estrangeiro, por quais razões e sob quais fundamentos”, argumentou.

Ele aponta que uma investigação parlamentar poderia apurar a denúncia contra a Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, de favorecer o candidato Flávio Bolsonaro durante a eleição no Brasil.

A redução do alcance nas redes das contas ligadas ao candidato Lula foi justificada pela big tech como “problemas técnicos”.

"Uma mudança no controle do Congresso pode transformar cobranças, hoje expressas em cartas, em investigações com maior capacidade de produzir provas e exigir respostas. Isso não é automático, depende das prioridades da nova maioria e pode enfrentar resistência e disputas judiciais", finalizou o também professor de direito Paulo Abraão.

Nas últimas semanas, congressistas democratas têm questionado a Casa Branca, por meio de cartas, desde a ação da Meta nas eleições brasileiras, até a decisão de revogar o visto da embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Na última quinta-feira (30), os democratas cobraram explicações sobre o envolvimento da Casa Branca na fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, apesar da Justiça brasileira ter proibido a saída do parlamentar. Flávio responde processos por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. 

Cidades

Carreta da Justiça atenderá quatro municípios de MS entre novembro e dezembro

A unidade móvel faz atendimento jurídico gratuito, conversão de união estável em casamento, acordos de divórcio e de pensão alimentícia

01/11/2026 18h01

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Divulgação, TJMS

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Tacuru, Jateí, Aral Moreira e Antônio João vão receber os serviços da Carreta da Justiça entre novembro e dezembro. A unidade móvel do Poder Judiciário oferece atendimento jurídico gratuito, com serviços como esclarecimentos jurídicos, conversão de união estável em casamento, acordos de divórcio e de pensão alimentícia, entre outros.

Em Tacuru, os atendimentos serão realizados nos dias 9 e 10 de novembro. Jateí recebe a unidade nos dias 12 e 13 deste mês. Já em Aral Moreira, os serviços serão oferecidos em 30 de novembro e 1º de dezembro. Em Antônio João, o atendimento está previsto para os dias 3 e 4 de dezembro.

A Carreta da Justiça é a unidade móvel do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Em outubro, foram registradas 80 ações judiciais abertas e 509 pessoas atendidas nos municípios de Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Conduzidos pelo juiz designado Juliano Luiz Pereira, os trabalhos levaram serviços judiciais à população dos dois municípios, que não contam com fórum próprio, evitando a necessidade de deslocamento para outras cidades.

Para ter acesso aos serviços, é necessário fazer agendamento prévio pelo WhatsApp, no número (67) 98462-8249.

 

CAMPO GRANDE

Famílias antecipam homenagem aos parentes para evitar lotação de amanhã

Na segunda-feira, cemitérios terão programação especial para católicos e evangélicos desde às 07h, com previsão de terminar no final da tarde

01/11/2026 17h30

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Famílias no Cemitério Santo Amaro na tarde deste domingo (1º), em Campo Grande

Famílias no Cemitério Santo Amaro na tarde deste domingo (1º), em Campo Grande Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Muitas pessoas aproveitaram este domingo (1º) para realizar os últimos preparativos para o Dia de Finados, como limpar os túmulos, enquanto outras famílias querem evitar a lotação de amanhã e anteciparam as homenagens aos entes queridos.

Em uma época que carrega emoção e saudades daqueles que já partiram, milhares de campo-grandenses vão aos cemitérios com o propósito de orar e lembrar dos mortos que marcaram suas vidas. Mesmo que o dia oficial para a homenagem seja dia 2 de novembro, amanhã, muitos vão um dia antes.

No cemitério Santo Amaro, Adão Jesus Rodrigues Ferreira, de 48 anos, foi homenagear os avós da esposa, que faleceram há cerca de 10 anos. Ao lado dela, faz questão de lembrar deles com muito carinho e comenta o quão especial é esse dia.

“É um dia de muita saudade e lembrança do tempo que a gente conviveu junto. Lembro deles com bastante carinho. Eram pessoas bacanas, muito prestativas, dedicadas e também muito solidárias”, relembrou emocionado.

Fátima Aparecida, de 62 anos, foi ao Santo Amaro para homenagear os pais, a avó e o tio, e ela conta que prefere ir um dia antes justamente para evitar a lotação dos Finados. Além deles, ela conta que este ano a data é mais doída que as anteriores, já que perdeu o marido há pouco mais de 60 dias.

“A gente não gosta muito de vir amanhã porque é muito cheio. Então, a gente vem um dia antes. E tem também outras pessoas da família. Pra gente é muito doído, principalmente pra mim, que faz dois meses que eu perdi meu esposo, só que ele não tá sendo velado aqui, está no Memorial Parque, então pra mim ainda é mais doído ainda, muito recente pra mim. Mas o fim de todos nós é esse, descansar”, relata.

Crispiniano Marques, de 59 anos, foi com toda a família ao cemitério para realizar os últimos ajustes para amanhã. Há seis anos, o avô da sua esposa faleceu e foi velado junto com os outros entes da família que partiram, como os tios, a avó, o irmão e a mãe.

“É um dia muito triste. Muito triste a gente lembrar dos avós, das mães, dos irmãos. Mas a gente tem que vir. O carinho a gente nunca esquece também, está dentro do coração da gente, principalmente a nossa mãe”, disse.

Para facilitar a locomoção no feriado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estruturou um cronograma que começou hoje e também seguirá para esta segunda-feira.

O planejamento realizado inclui frotas de transporte coletivo para cemitérios, além de veículos reservas nos terminais e a tarifa reduzida, no valor de R$ 1,98 para passageiros que utilizam cartão eletrônico (Smart Card).

Mesmo sendo domingo, a linha especial 300/Cemitério Jardim da Paz operou para garantir acesso ao cemitério na saída para Sidrolândia. As outras linhas de ônibus funcionarão conforme a tabela habitual de domingos e feriados. Amanhã, tanto a linha especial 300 quanto a 400/Cemitério Santo Amaro estarão disponíveis.

FLORES

Dona de uma barraca que fica de frente com o cemitério, Eliane Pereira, de 55 anos, conta que está localizada naquele ponto há mais de quatro décadas, sendo um negócio de família que foi passado de geração para geração.

“Eu tinha uns 10 anos, quase 11 anos, e a minha mãe já trabalhava aqui no cemitério do Santo Amaro. Aqui é de geração para geração Nós somos moradores da região e aqui é entre família. É sobrinho, minha tia, meu tio e já veio da minha mãe, agora estou trazendo as filhas”, comenta.

Ela também fala que faz uns oito dias que a movimentação vem aumentando devido o Dia de Finados, mas que o grande dia é amanhã.

“Eles vem antecipando a semana inteira. Amanhã já faz oito dias que tem essa movimentação de familiares no cemitério, o pessoal vem mais pra limpar. Amanhã é o dia forte. Amanhã tem mais movimento, apesar de que desde ontem tá vindo muita gente visitar, Para evitar o fluxo, porque a expectativa é que amanhã lote”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO

Conforme a programação organizada pela Gerência de Cemitérios Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), os três principais cemitérios de Campo Grande terão ações especiais desde cedo.

A abertura dos portões está prevista para acontecer às 7h e a programação seguirá até o fim da tarde, com atividades religiosas para católicos e evangélicos em dois períodos, matutino e vespertino.

Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 7h30min será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.

Em seguida, acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana, previstas para três horários diferentes, apenas durante o período matutino; às 8h30min, no Cemitério Santo Antônio; às 9h15min, no Cemitério Santo Amaro; e às 10h, no Cemitério São Sebastião, o Cruzeiro.

No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para as 16h.

Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até as 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.

Vale destacar que a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida em razão da grande circulação de pessoas e movimentação durante o Dia de Finados.

Também é recomendado que idosos e pessoas com mobilidade reduzida considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.

MOVIMENTAÇÃO

Além da habitual movimentação nos cemitérios, o feriado também é uma boa oportunidade para aqueles que querem viajar, ainda mais em casos que o Dia do Servidor Público, geralmente celebrado no dia 28 de outubro, foi transferido para a última sexta-feira, tornando-se um feriadão prolongado de quatro dias.

Diante disso, o movimento promete ser intenso nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. De acordo com a Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, a expectativa é que aproximadamente 276 mil veículos trafeguem entre sexta-feira e hoje pelos 845,4 quilômetros da BR-163.

Ainda de acordo com a concessionária, o fluxo mais intenso estava previsto para sexta-feira, com 65,2 mil veículos. Hoje, quando os passageiros estiverem voltando para casa, são esperados 56,7 mil veículos.

Nos aeroportos do estado, o movimento também deve ser acima da média. De acordo com a Aena Brasil, que administra os espaços, a estimativa é que 24.364 passageiros embarquem, entre sexta-feira e terça-feira, sendo: 23.276 passageiros na Capital; 544 em Ponta Porã; e 544 em Corumbá.

Os destinos e conexões abrangem Guarulhos (SP), Campinas (SP), Congonhas (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Por fim, 21 mil passageiros são esperados na Rodoviária de Campo Grande neste feriado. Os destinos preferidos são Cuiabá (MT), São Paulo (SP), Corumbá (MS), Três Lagoas (MS), Ponta Porã (MS), Brasília e Rio de Janeiro (RJ).

PEÇA

O Dia de Finados é feriado nacional no Brasil desde 2002. Quem trabalha nesse dia tem direito a folga compensatória ou ao pagamento da diária em dobro, conforme as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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