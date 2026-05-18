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Empreiteira capixaba eleva o tom para conseguir obra em MS

Ela foi desclassificada no tapetão na MS-134 e agora tenta excluir empreiteira de Mato Grosso em licitação de R$ 81,9 milhões na MS-040

Neri Kaspary

Neri Kaspary

18/05/2026 - 14h20
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Depois ser desclassificada por exigir valor muito baixo em uma licitação de R$ 101 milhões em Mato Grosso do Sul e após ser derrotada na fase de preços em outra disputa, esta de R$ 106 milhões,  a empreiteira capixaba Contek está recorrendo ao tapetão para tentar impedir que uma das concorrentes participe da licitação de R$ 81,9 milhões para a pavimentação de um segundo do trecho da MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia. 

A empreiteira do Espírito Santo entrou com recurso na Agesul exigindo que a MTSUL seja inabilitada na licitação que prevê o asfaltamento de 23,7 quilômetros da MS-040 porque, segundo ela, não conseguiu comprovar experiência técnica para este tipo de obra. 

O vencedor da licitação da primeira fase desta rodovia ainda não foi oficialmente declarado, mas a ata do certame aponta que a vencedora foi justamente a MTSUL, que ofereceu desconto de 5,6% sobre o valor máximo estipulado pela Agesul. 

O valor máximo para o asfaltamento de 25 quilômetros da primeira fase foi definido em R$ 106 milhões pela Agesul. Mas, após uma série de 26 lances envolvendo a Contek e a MTSUL, a empresa de Mato Grosso se ofereceu a fazer a obra por R$ 100,013 milhões. A empreiteira do Espírito Santo, por sua vez, parou  depois de dar como lance mínimo o valor de R$ 100,287 milhões. 

Mas, na disputa pelo novo lote desta mesma rodovia, a empresa capixaba alega que a MTSUL precisa ser excluída por não ter comprovado "qualificação técnico-operacional exigida, devendo ser declarada inabilitada".

Já na licitação do primeiro trecho desta mesma rodovia a Contek havia pedido explicações sobre o mesmo item à Agesul. Agora, com base na resposta que obteve no outro certame, está exigindo a desclassificação. 

Então, se conseguir comprovar agora que ela não tem experiência para este tipo de obra,  possivelmente a decisão terá repercussão na primeira licitação e a Agesul será forçada a convocar a segunda colocada, que é a própria Contek. 

Neste segundo certame, mesmo que a MTSUL seja inabilitada, não existe garantia de que a Contek vença a disputa, pois existem outras oito empreiteiras habilitadas para a mesma obra. Porém, em outras duas licitações realizadas na região, a maior parte destas nem mesmo chegou a aparecer na fase da disputa de preços. 

O recurso da Contek foi registrado na ata da licitação no último dia 6 de maio, mas no final de abril a empresa já havia deixado claro que entraria com recurso contra a MTSUL. "O fornecedor CONTEK ENGENHARIA S/A manifestou interesse de recurso para a fase de apuração da habilitação", escreveu o leiloeiro na ata da licitação no dia 29 de abril. 

Caso não seja atendida em seu recurso administrativo, a Contek ameaça acionar o Tribunal de Contas do Estado ou adotar "demais medidas cabíveis para resguardar a legalidade do certame", conforme documento da empreiteira entregue na Agesul.

Em outra liticação, relativa à pavimentação da MS-134, rodovia que liga a MS-040 à BR-267, a construtora capixaba ofereceu a menor proposta, mas acabou sendo excluída porque ofereceu descontos acima do máximo permitido em alguns dos itens utilizados na obra.

Por conta disso, a segunda colocaca, a goiana Caiapó, foi chamada pera assumir a obra, faltando somente a oficialização do resultado. A Caiapó é uma das integrantes do consórcio que desde o começo do ano administra 870 quilômetros de rodovias da chamada Rota da Celulose.

Além disso, é uma das responsáveis para construção dos 13 quilômetros de rodovia entre a BR-267 e a ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. O valor desta obra foi de R$ 472 milhões. A Caiapó também está concluíndo as obras da BR-419, na região de Aquidauana.

DESCONTOS ATÍPICOS

Nas licitações para novas pavimentações e para recapeamentos lançadas nos últimos dois anos, o deságio médio raramente superam 1% sobre o valor máximo estipulado no edital.  Uma delas, a pavimentação de 63 quilômetros da MS-320, entre Inocência e Três Lagoas, teve deságio zero, e foi contratada por  R$ 276.169.461,16. 

Em setembro do ano passado, em denúncia contra o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), e outros 25 supostos integrantes de um esquema de fraudes em licitações, o procurador-chefe do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Milhan Junior, cita que o normal em licitações públicas seria um deságio entre 15% e 37%. Ele se baseou em levantamentos do Tribunal e Contas da União (TCU).


 

Faltas

Abstenção cresce e salta para 20% em concurso para promotor de Justiça do MPMS

Apenas 1.091 dos 1364 candidatos finalizou as provas preambulares deste domingo (17)

18/05/2026 14h30

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Foto: Divulgação / MPMS

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O número de abstenções saltou de 16,7% para 20% na disputa por uma vaga para promotor de Justiça substituto no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). 

Com provas realizadas neste domingo (17), apenas 1.091 dos 1364 candidatos aptos realizou as provas do XXXI Concurso, número proporcionalmente superior às faltas em comparação ao concurso realizado no fim de 2025, onde apenas 1.623 dos 2003 inscritos participaram.  

De modo geral, a cada 10 participantes, dois sequer compareceram ao certame, o que na prática reduz a competitividade por uma das oito vagas no setor público. 

O gabarito preliminar será divulgado no dia 19 de maio. Do dia 20 até o dia 24, correrá o prazo para recursos.

Para as próximas fases, também haverá publicação específica informando datas e locais. O processo seletivo tem sete fases:  prova preambular, provas escritas, avaliação psicotécnica, investigação social, provas orais, prova de títulos e exame de sanidade física e mental.

A comissão do concurso é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior.

A sessão solene que nomeou os promotores de Justiça aprovados no XXX Concurso Público de Provas e Títulos ocorreu em novembro do ano passado. 

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça celebrou a conquista dos novos membros, agradecendo à comissão do concurso e reforçando o compromisso da administração superior. "Hoje é um dia de felicidade. Vocês assumem uma missão de vida. O MPMS é forte porque foi construído por pessoas comprometidas. Sejam bem-vindos e contem conosco", declarou.

Assumiram o posto: Alexandre Cassiano Dorácio Antunes; Bárbara Bittencourt De Freitas; Bruno Couto Pinto De Miranda; Bruno Maciel Ribeiro De Almeida; Dafne Prado Sabag; Francisco De Salles Bezerra Farias Neto; Gabriel Machado De Paula Lima; Leonardo Da Silva Oba e Luís Felipe Pantarotto Remelli. 

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BENEFÍCIO SOCIAL

Governo Federal investe R$ 4 milhões em gás para famílias carentes em MS

Ao todo, 37.340 famílias de baixa renda foram atendidas

18/05/2026 13h45

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Botijão de gás GLP 13 kg

Botijão de gás GLP 13 kg Gerson Oliveira

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Dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) apontam que R$ 4.059.231,40 foram investidos pelo Governo Federal, em gás de cozinha, para famílias de baixa renda, no mês de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 37.340 famílias, em situação de vulnerabilidade social, foram atendidas pelo programa Gás do Povo, no Estado.

Na região Centro-Oeste (MS, MT, GO e DF), 194,05 mil domicílios foram contemplados, com investimento de R$ 20,59 milhões.

No Brasil, 45,19 milhões de pessoas de 15,05 milhões de lares foram contempladas, em um investimento nacional de R$ 288.661.956,03. Além disso, 2.713.213 vales foram emitidos no País.

O pagamento do benefício ocorreu em 10 de maio.

Neste mês, 345,11 mil famílias beneficiárias entram no programa, recebendo o vale pela primeira vez.

GÁS DO POVO

O programa Gás do Povo garante botijões de gás (GLP 13kg) gratuitos para famílias de baixa renda. O vasilhame/botijão vazio não está incluso.

O benefício garante a recarga gratuita de um botijão de 13 kg diretamente nas revendas credenciadas, ao invés do depósito em dinheiro.

Têm direito famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo, ser beneficiário do Bolsa Família e ter uma família de no mínimo duas pessoas.

Famílias com 2 a 3 pessoas recebem até 4 recargas/ano e famílias com 4 ou mais pessoas recebem até 6 recargas/ano.

Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses. Famílias com quatro ou mais integrantes têm direito a um vale a cada dois meses.

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