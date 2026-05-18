Em 13 anos, acidentes com antas provocaram 48 mortes em rodovias de MS

Anta encontrada morta no mês de junho na BR-262 com diversos ferimentos - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Desde 2013, 48 pessoas morreram nas rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul, em decorrência de colisões veiculares com antas. Além disso, 100 animais desta espécie morrem anualmente nas rodovias do estado, de acordo com a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB) e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ).

Para retratar esse problema que agrava MS, a minissérie documental Vidas em Risco traz as histórias de pessoas que vivem ao longo dessas rodovias e foram impactadas pelos acidentes, seja por perdas de entes queridos, consequências físicas ou danos materiais.

O projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) estreia nesta segunda-feira (18), e pode ser acessada no canal do YouTube da INCAB-IPÊ.

Rodovias perigosas

De acordo com a INCAB-IPÊ, as rodovias de MS com mais casos de colisões com antas são a MS-040, que liga Campo Grande à cidade de Santa Rita do Pardo, e o trecho da BR-267 entre Nova Alvorada do Sul e a divisa de estado com São Paulo.

Dividida em três episódios, de cerca de 10 minutos de duração, "Vidas em Risco" percorreu as rodovias BR-267, MS-040, MS-134, MS-145, MS-338 e MS-395 e ouviu os relatos de 17 pessoas afetadas por acidentes com estes animais.

Um dos episódios traz os relatos de familiares das vítimas de um dos acidentes mais emblemáticos do Estado, ocorrido em setembro de 2015, na BR-267, quando oito pessoas que estavam em uma van morreram após colidir com uma anta.

"Pela primeira vez na história de nossa busca por soluções para as colisões veiculares com fauna no Mato Grosso do Sul, quem está falando sobre esse grave problema não somos nós, pesquisadores, mas sim quem sofreu e ainda sofre, na pele, a falta de ações efetivas dos gestores desses empreendimentos. Esperamos que a voz dessas pessoas possa chegar aos lugares aonde não fomos capazes de chegar, de forma que os órgãos competentes assumam urgentemente sua responsabilidade na implementação de rodovias seguras", declara Patrícia Medici, coordenadora da INCAB-IPÊ.

Uma década de luta

A INCAB-IPÊ atua há mais de 10 anos na temática de colisões veiculares com fauna no Mato Grosso do Sul e realizou, por sete anos, entre 2013 e 2020, um monitoramento sistemático de mais de 30 rodovias do Estado.

Com base nos dados coletados durante o monitoramento, relatórios técnicos e Planos de Mitigação para as rodovias MS-040 e BR-267 foram elaborados e entregues aos órgãos competentes. Entretanto, nenhuma das medidas propostas foi implementada.

Em 2016, um inquérito civil foi aberto para a MS-040 e, posteriormente, em 2018, uma ação civil pública relacionada à mesma rodovia foi protocolada junto ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) contra a AGESUL (órgão gestor), IMASUL (licenciador) e empreiteiras, pela falta de medidas mitigatórias.

Desde sua inauguração em 2015, oito pessoas morreram nesta rodovia em colisões com antas. Já na BR-267, desde 2013, 15 pessoas vieram à óbito em decorrência destes acidentes com os animais.

Em 2018, um inquérito civil foi instaurado junto ao Ministério Público Federal (MPF) chamando a DNIT, responsável pela rodovia, e o IBAMA, órgão licenciador, para discutir estratégias mitigadoras. De acordo com o INCAB-IPÊ, ambos os processos legais seguem sem resolução, até hoje.

INCAB-IPÊ

O IPÊ é uma organização brasileira sem fins lucrativos que trabalha pela conservação da biodiversidade do país por meio da ciência, da educação e de negócios sustentáveis. Fundado em 1992, tem sede em Nazaré Paulista (São Paulo), onde também fica o seu centro de educação, a ESCAS – Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade.

A INCAB-IPÊ é uma iniciativa nacional de longo prazo focada na pesquisa e conservação da anta brasileira em cinco biomas brasileiros onde a espécie é encontrada – Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

Liderada pela conservacionista brasileira Dra. Patrícia Medici, a INCAB-IPÊ foi criada em 1996, na Mata Atlântica, e, nos anos seguintes, expandiu suas ações para o Pantanal (2008), Cerrado (2015), Amazônia (2021) e Caatinga (2023).

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