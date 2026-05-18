Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Vidas em Risco

Em 13 anos, acidentes com antas provocaram 48 mortes em rodovias de MS

Minissérie documental reúne relatos de sul-mato-grossenses impactados por acidentes com mamífero nas estradas do Mato Grosso do Sul

João Pedro Flores

18/05/2026 - 11h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Desde 2013, 48 pessoas morreram nas rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul, em decorrência de colisões veiculares com antas. Além disso, 100 animais desta espécie morrem anualmente nas rodovias do estado, de acordo com a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB) e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). 

Para retratar esse problema que agrava MS, a minissérie documental Vidas em Risco traz as histórias de pessoas que vivem ao longo dessas rodovias e foram impactadas pelos acidentes, seja por perdas de entes queridos, consequências físicas ou danos materiais. 

O projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) estreia nesta segunda-feira (18), e pode ser acessada no canal do YouTube da INCAB-IPÊ.

Rodovias perigosas

De acordo com a INCAB-IPÊ, as rodovias de MS com mais casos de colisões com antas são a MS-040, que liga Campo Grande à cidade de Santa Rita do Pardo, e o trecho da BR-267 entre Nova Alvorada do Sul e a divisa de estado com São Paulo.

Dividida em três episódios, de cerca de 10 minutos de duração, "Vidas em Risco" percorreu as rodovias BR-267, MS-040, MS-134, MS-145, MS-338 e MS-395 e ouviu os relatos de 17 pessoas afetadas por acidentes com estes animais. 

Um dos episódios traz os relatos de familiares das vítimas de um dos acidentes mais emblemáticos do Estado, ocorrido em setembro de 2015, na BR-267, quando oito pessoas que estavam em uma van morreram após colidir com uma anta.

"Pela primeira vez na história de nossa busca por soluções para as colisões veiculares com fauna no Mato Grosso do Sul, quem está falando sobre esse grave problema não somos nós, pesquisadores, mas sim quem sofreu e ainda sofre, na pele, a falta de ações efetivas dos gestores desses empreendimentos. Esperamos que a voz dessas pessoas possa chegar aos lugares aonde não fomos capazes de chegar, de forma que os órgãos competentes assumam urgentemente sua responsabilidade na implementação de rodovias seguras", declara Patrícia Medici, coordenadora da INCAB-IPÊ.

Uma década de luta

A INCAB-IPÊ atua há mais de 10 anos na temática de colisões veiculares com fauna no Mato Grosso do Sul e realizou, por sete anos, entre 2013 e 2020, um monitoramento sistemático de mais de 30 rodovias do Estado. 

Com base nos dados coletados durante o monitoramento, relatórios técnicos e Planos de Mitigação para as rodovias MS-040 e BR-267 foram elaborados e entregues aos órgãos competentes. Entretanto, nenhuma das medidas propostas foi implementada.

Em 2016, um inquérito civil foi aberto para a MS-040 e, posteriormente, em 2018, uma ação civil pública relacionada à mesma rodovia foi protocolada junto ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) contra a AGESUL (órgão gestor), IMASUL (licenciador) e empreiteiras, pela falta de medidas mitigatórias. 

Desde sua inauguração em 2015, oito pessoas morreram nesta rodovia em colisões com antas. Já na BR-267, desde 2013, 15 pessoas vieram à óbito em decorrência destes acidentes com os animais. 

Em 2018, um inquérito civil foi instaurado junto ao Ministério Público Federal (MPF) chamando a DNIT, responsável pela rodovia, e o IBAMA, órgão licenciador, para discutir estratégias mitigadoras. De acordo com o INCAB-IPÊ, ambos os processos legais seguem sem resolução, até hoje.

INCAB-IPÊ

O IPÊ é uma organização brasileira sem fins lucrativos que trabalha pela conservação da biodiversidade do país por meio da ciência, da educação e de negócios sustentáveis. Fundado em 1992, tem sede em Nazaré Paulista (São Paulo), onde também fica o seu centro de educação, a ESCAS – Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. 

A INCAB-IPÊ é uma iniciativa nacional de longo prazo focada na pesquisa e conservação da anta brasileira em cinco biomas brasileiros onde a espécie é encontrada – Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. 

Liderada pela conservacionista brasileira Dra. Patrícia Medici, a INCAB-IPÊ foi criada em 1996, na Mata Atlântica, e, nos anos seguintes, expandiu suas ações para o Pantanal (2008), Cerrado (2015), Amazônia (2021) e Caatinga (2023). 

Assine o Correio do Estado

Desligamento

Após prisões, Adriane nomeia novos fiscais do serviço de tapa-buracos

Os servidores Edivaldo Aquino Pereira e Mehdi Talayeh foram destituídos de suas funções na Sisep

18/05/2026 10h45

Compartilhar
Prefeitura anuncia novos nomes para substituir Edivaldo Aquino e Mehdi Talayeh

Prefeitura anuncia novos nomes para substituir Edivaldo Aquino e Mehdi Talayeh Marcelo Victor

Continue Lendo...

Presos desde a semana passada, os servidores municipais Edivaldo Aquino Pereira e Mehdi Talayeh foram afastados das funções de fiscais de contratos, conforme publicação desta segunda-feira (18) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). 

Edivaldo Aquino era um dos responsáveis por fiscalizas os serviços de tapa-buracos, que têm como propósito a manutenção de ruas por toda Campo Grande.

Ele atuava como Gestor de Projetos e também era responsável por fiscalizar e assinar as planilhas de realização dos serviços.

Já o engenheiro Mehdi Talayeh, atuava na Sisep, era tido como um homem de confiança. Seu nome também é vinculado em alguns contratos. 

De acordo com o Diogrande desta segunda-feira, Edivaldo estava responsável por sete contratos e foi destituído de todos eles.

 As assinaturas que estavam sob vigilância do até então Gestor de Projetos se tratava da manutenção de pavimentação asfáltica, visando o melhoramento das vias. A manutenção viária estava acontecendo em todas as regiões da capital.

Para substituir os nomes que foram destituídos de seus cargos, a prefeitura anunciou Débora dos Santos Barbosa, que assume no lugar de Edivaldo Aquino, enquanto Tiago Luander Ferreira, assume como suplente de Débora e será responsável por substituir a fiscal em caso de ausência. 

Relembre a Operação 

Na última terça-feira (12) promotores do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) encontraram R$ 429 mil em dinheiro em dois dos endereços nos quais cumpriram sete mandados de prisão e 10 mandados de busca  e apreensão em  Campo Grande.

A operação teve como alvo principal uma empresa que presta serviços de tapa-buracos que, de acordo com a nota oficial do MP, faturou entre 2018 e 2025, "contratos e aditivos que somam o montante de R$ 113.702.491,02".

Entre os sete presos na operação da última terça-feira (12) está o ex-secretário municipal de obras, Rudi Fiorese, que estava à frente da Agesul. 

Além dele também foi preso o engenheiro Edivaldo Pereira Aquino, coordenador do serviço de tapa-buracos. Parte do dinheiro apreendido na operação estava na casa dele. 

Outro detido que teve o nome divulgado foi o engenheiro Mehdi Talayeh, que ocupa cargo de chefia na secretaria de obras.

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Governo do Estado lança licitações de quase R$ 9 milhões para perfurar poços em aldeias

A epidemia de chikungunya nas aldeias de Dourados é um fator determinante que acelera a implantação do sistema de abastecimento de água

18/05/2026 10h00

Compartilhar
A região de Dourados sofre com a crise sanitária da Chikungunya, que tem como fator determinante a falta de água potável nas aldeias

A região de Dourados sofre com a crise sanitária da Chikungunya, que tem como fator determinante a falta de água potável nas aldeias Divulgação: Governo do Estado

Continue Lendo...

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou, por meio do Diário Oficial desta segunda-feira (18), que realizará a abertura de duas licitações para obras de implantação do sistema de abastecimento de água nas aldeias Bororó e Jaguapiru, localizadas no município de Dourados. 

Esta será a primeira etapa da perfuração dos poços. Somadas, as duas licitações atingem o valor total de R$ 8.993.645,86. A abertura da licitação será no dia 3 de junho, às 08h30, horário local. O Governo do Estado escolherá a proposta que apresentar o menor preço.

As aldeias de Dourados sofrem com a epidemia da Chikungunya. De acordo com o último boletim epidemiológio, divulgado pelo Governo do Estado, o município possui o maior número de casos prováveis (4801) e 2365 confirmados. São 11 óbitos na região, sendo nove na reserva indígena.

A última vítima entre a população indígena é um menino, que morava na aldeia Bororó e era recém nascido, tinha apenas 48 dias de vida. Ele estava internado no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) desde o dia 3 de maio.

As outras vítimas indígenas por chikungunya são:

  • mulher de 69 anos, que faleceu no dia 25 de fevereiro;
  • homem de 73 anos, que morreu no dia 9 de março;
  • bebê indígena de apenas 3 meses de vida que faleceu no dia 10 de março;
  • mulher de 60 anos que faleceu no 12 de março;
  • homem de 77 anos, que foi a óbito no dia 14 de março;
  • bebê indígena de apenas 1 mês de vida que foi a óbito no dia 24 de março;
  • homem de 55 anos que faleceu no dia 3 de abril;
  • homem de 29 anos de idade, faleceu dia 25 de abril

A epidemia de chikungunya nas aldeias de Dourados é um fator determinante que acelera a implantação deste sistema de abastecimento de água. Moradores e lideranças denunciaram interrupções frequentes no abastecimento e a necessidade de armazenar água em recipientes improvisados, o que contribuiu para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A reserva indígena da região abriga cerca de 20 mil pessoas. Com mais de 100 anos de criação, a Reserva indígena de Dourados enfrenta problemas extremamente básicos, como falta d'água. Milhares de famílias são obrigadas a pegar água em riachos, enquanto outras dependem de caminhão-pipa para abastecer caixas d'águas. 

A falta de água nas aldeias resultou também na abertura de uma investigação por parte do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Em abril do ano passado, a 10ª Promotoria de Justiça de Dourados iniciou uma investigação para apurar problemas no fornecimento de água e na entrega de cestas básicas nas aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó, após denúncia feita à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Moradores das comunidades relataram a grave situação de falta de água limpa e de saneamento básico, um cenário que coloca em risco a saúde e a qualidade de vida da população.

Contratos assinados

No dia 16 de janeiro deste ano, O Governo do Estado e a Sanesul assinaram um contrato para implantação dos sistemas de abastecimento de água nas aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó, em Dourados. Os investimentos somam R$ 48,7 milhões.

Segundo o Governo do Estado, até 2033, o sistema deve atender 14.179 habitantes na aldeia Bororó. A solução prevê a perfuração de um poço tubular profundo especial, com capacidade de 150 mil litros por hora, além de adutoras de água bruta e tratada, estação elevatória e sistema de cloração por cilindro gasoso.

A estrutura inclui dois reservatórios apoiados de 500 mil litros cada e um reservatório elevado de 50 mil litros, assegurando estabilidade no abastecimento. A rede de distribuição alcança 103,84 quilômetros, com 2.904 ligações domiciliares, levando água diretamente às residências.

Já na aldeia Jaguapiru, que concentrará 15.304 habitantes até 2033, o projeto também inclui um poço profundo especial, tratamento com cloração, estação elevatória e um conjunto de reservatórios com dois apoiados de 500 mil litros e um elevado de 50 mil litros. A rede de distribuição terá 80,9 quilômetros de extensão, com 3.087 ligações domiciliares.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária
ABANDONO

/ 2 dias

Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3009, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3009, sábado (16/05)

3

Resultado da Loteria Federal 06066-6 de hoje, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06066-6 de hoje, sábado (16/05)

4

Prefeitura compra usina por quase R$ 1 milhão, abandona e vende abaixo do preço de mercado
Interior de MS

/ 22 horas

Prefeitura compra usina por quase R$ 1 milhão, abandona e vende abaixo do preço de mercado

5

MS reabre licitação para 'bondinho' em parque natural do interior
INTERIOR

/ 1 dia

MS reabre licitação para 'bondinho' em parque natural do interior

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/05/2026

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas