jogatina

Lotesul: Empresa do Paraná é convocada para etapa que reprovou a primeira colocada

Prova de conceito é a segunda etapa da licitação para assumir a loteria estadual de MS e será realizada no dia 4 de março

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/02/2026 - 16h30
A Prohards Comércio, Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação, que foi a segunda colocada na licitação para assumir a Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul), mas se classificou após a primeira não cumprir exigências do edital, foi convocada pelo Governo do Estado para realização de prova de conceito dos serviços ofertados.

O ato convocatório foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (18).

Conforme a publicação, a prova será no dia 4 de março, com início às 8h, na Secretaria-Executiva de Transformação Digital (SETDIG), em Campo Grande.

A prova de conceito foi a etapa onde a primeira empresa, a Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA., foi desclassificada.

A Prova de Conceito em licitação é uma etapa técnica, onde o licitante mais bem classificado demonstra, na prática, que seu produto ou serviço atende aos requisitos funcionais do edital. A prova de conceito valida a viabilidade técnica e a qualidade da solução antes da contratação final, sendo comum em Tecnologia da Informação (TI) e serviços complexos para evitar riscos.

Prohards

Conforme reportagem do Correio do Estado, a Prohards é responsável pela parte da loteria instantânea no Paraná, ou seja, a raspadinha.

Ela ofereceu repasse de 36,11% ao governo do Estado, o mínimo era de 16,17%, na segunda rodada da licitação referente ao pregão da Lotesul. Ela teve prioridade por ter feito a segunda melhor oferta no primeiro leilão.

A Prohards é uma empresa paulista, com sede em Rio Claro (SP), fundada em maio de 2006 e consolidada no mercado de “jogatinas”.

Aempresa integra a World Lottery Consortium, maior associação de loterias do mundo, que reúne mais de 150 loterias de estados espalhadas por 80 países de cinco continentes. 

Entre as marcas da Prohards está a Esportes da Sorte, empresa ligada as bets esportivas e que chegou a ser investigada pela Polícia Civil de Pernambuco, por suspeita de lavagem de dinheiro.

Em março de 2024 a empresa venceu licitação para comandar a loteria instantânea no Estado do Paraná. Segundo o governo daquele estado, esta é uma modalidade de jogo na qual o resultado é imediato.

Este é apenas um dos estilos de loteria adotados no Paraná. No estilo do certame proposto em Mato Grosso do Sul, que se trata da implantação e operação da plataforma, a vencedora foi o Consórcio PayBrokers, que também tinha demonstrado interesse pelo Estado.

No caso da Prohards, ela também opera a loteria da prefeitura de Cuiabá (MT). O início do contrato foi em 2023 e tinha prazo de 5 anos.

Leilão

A Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA. havia ganhado o primeiro leilão em 23 de janeiro, mas, foi reprovada na prova de conceito por falta de cofre de regulação (eletrônico), o que é uma exigência do edital feito pelo governo de Mato Grosso do Sul para a Lotesul.

O governo do Estado está em busca de uma empresa especializada para implantação e operação de solução tecnológica (plataforma) que controle as atividades lotéricas, integrada com meios de pagamentos, para gerenciar e controlar as atividades e fluxo financeiro dos operadores lotéricos da loteria de MS, incluindo manutenção, customização e atualizações que se fizerem necessárias durante a vigência contratual, com entrega total do código-fonte e banco de dados ao final do contrato.

A licitação foi suspensa duas vezes no ano passado e sofreu alterações no edital em comparação com quando foi lançado. Porém, pelo seu potencial de arrecadação ser na casa dos bilhões de reais, segue atraindo atenção das empresas de loterias espalhadas pelo País.

A primeira disputa pela Lotesul em março do ano passado, mas foi paralisada logo no início do certame, para, supostamente responder a uma dúvida de interessados.

A empresa que vencer a licitação para comandar a Lotesul poderá ter um faturamento anual bilionário, segundo estimativa macro feito pelo governo do Estado.

Apesar de no edital de licitação constar que a “estimativa da receita média anual de remuneração da plataforma é de R$ 51.474.339,31”, no termo de referência feito pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), organizadora do certame, o valor que a ferramenta pode chegar é muito maior.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$ 166,8 bilhões. A fatia de 0,85%, portanto, significa uma receita de R$ 1,417 bilhão.

Na última divulgação feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Produto Interno Bruto (PIB) foi de R$ 184,4 bilhões. A estimativa para 2025 era de mais de R$ 227,8 bilhões, o que representaria mais de R$ 2 bilhões ao ano.

Previsão

Mato Grosso do Sul entra em alerta para tempestades até sexta-feira

As temperaturas altas tendem a recuar, dando lugar a pancadas de chuva até a próxima segunda-feira (23)

18/02/2026 17h15

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verão

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verão FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul entrou, mais uma vez, na rota de tempestades até o final dessa semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Estado, sendo um de perigo potencial de tempestade e outro de perigo, concentrado especialmente nas regiões Sudoeste, Pantaneira, Central, Cone-Sul e Grande Dourados. 

Os alertas têm início nesta quinta-feira (19) às 10 horas da manhã e se estendem até o o mesmo horário de sexta-feira (20). Em todos os municípios do Estado, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos podendo chegar até 60 km/h. 

Já em 59 municípios sul-mato-grossenses, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros diários com ventos intensos podendo chegar a 100 km/h com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. 

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verãoFonte: Inmet

As altas temperaturas no Estado nos últimos dias, causadas pela circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, tendem a diminuir pela perda da intensidade do fenômeno, permitindo o retorno gradual das chuvas. 

Segundo a previsão divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na quinta-feira e na sexta-feira são esperadas pancadas de chuvas e aumento da nebulosidade ao longo do dia em diversas regiões. I

Isso porque o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade na atmosfera tendem a favorecer a formação de instabilidades, especialmente na região centro-sul do Estado, podendo ocorrer chuvas com descargas elétricas e rajadas de vento na região. 

Já nas regiões pantaneiras e sudoeste, as temperaturas tendem a continuar altas, podendo chegar a 38ºC, atrelados a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%. 

No final de semana, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo dos dias, com condições favoráveis à pancadas de chuva típicas de verão. Em pontos isolados, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, com possibilidade de acumulados significativos, podendo ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 35°C. 

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas chegam a 23°C e as máximas chegam a 36°C. 

Já no Bolsão, Norte e Leste do Estado, as mínimas variam entre 21°C e 24°C e as máximas esperadas chegam a 34°C. 

Na Capital, o final de semana deve ser de temperaturas amenas, com máxima de 30°C e previsão de chuva todos os dias até a próxima segunda-feira (23). 
 

UFGD

Com salários de até R$ 13,2 mil, inscrições para concurso de professor encerram nesta quinta

Inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet

18/02/2026 17h00

Foto: UFGD

Continue Lendo...

Com 27 vagas e remuneração inicial que pode chegar a R$ 13.288,85, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de cargos da carreira do magistério superior. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (19) e podem ser feitas exclusivamente pela internet.

Os salários variam de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, conforme a titulação exigida e o regime de trabalho, de 20 ou 40 horas semanais. Além da remuneração base, os docentes terão direito a auxílio-alimentação, no valor de R$ 587,50 para jornada de 20 horas e R$ 1.175,00 para 40 horas.

As oportunidades abrangem áreas como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outras especificadas no edital.

Do total de vagas ofertadas, 25% são destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), 3% a indígenas e 2% a quilombolas, independentemente da área. Também há reserva para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma a indígenas, uma a quilombolas e duas a pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com pagamento permitido até o último dia do período de inscrições, em qualquer agência bancária, dentro do horário de expediente bancário. 

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março, um domingo.

A prova didática será realizada nos dias 25 e 26 de abril, conforme edital específico dessa etapa. O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá entre 19 e 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho. Todas as informaçõessobre o edital podem ser conferidas aqui!

