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Estado assina contrato da PPP e ampliação do Regional começa em janeiro

A empresa Inova Saúde é a nova responsável pela administração do Hospital Regional após vencer o leilão em dezembro de 2025 quando ofereceu valor de R$ 15,9 milhões

Karina Varjão

Karina Varjão

11/05/2026 - 14h15
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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul assinou nesta segunda-feira (11) a concessão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul à empresa Inova Saúde, subsidiária da Construcap CCPS Engenharia e Comércio, vencedora do leilão para comandar administrativamente o hospital através de parceria público-privada (PPP). Conforme o contrato, a empresa deve iniciar os serviços em oito meses. 

A cerimônia aconteceu na governadoria e contou com a presença de autoridades como o governador do Estado, Eduardo Riedel (PP), a secretária estadual de parcerias estratégicas, Eliane Detoni, o secretário de Saúde, Maurício Simões e o diretor de operações da Inova Saúde, Dr. Vinícius Batistela. 

De acordo com Riedel, a decisão da privatização do Hospital foi motivada por experiências bem-sucedidas no Brasil e no mundo em gestão de hospitais públicos. O objetivo é oferecer serviço gratuito à população com recursos compatíveis ao orçamento estadual. 

"Este foi o melhor modelo encontrado que envolvesse a ampliação do hospital, a construção, a parte estrutural, física, modernização do hospital, não só do ponto de vista de equimaneto e da sua estrutura, mas do ponto de vista da gestão. Temos muita convicção de que essa mudança traria um resultado muito positivo e impactaria a saúde e no projeto da saúde de todo o estado", afirmou o governador. 

O leião da concessão aconteceu na sede da B3, em São Paulo e teve cinco interessadas. A Construcap ofereceu um deságio de 22% ao valor de referência definido para a contraprestação do Estado, que era de R$ 20,3 milhões, ofertando R$ 15,9 milhões, valor muito inferior ao dos quatro outros concorrentes do leilão.

O plano de implementação será feito em fases progressivas. Em janeiro de 2027, a empresa assume serviços de apoio não assistenciais, como a hotelaria, limpeza, lavanderia, segurança, recepção e infraestrutura de TI. 

Após 20 meses, a Inovar assume a indústria farmacêutica, que é a compra de medicamentos. Um ano depois, a empresa assume a reforma e modernização do chamado "Bloco Velho", passando para as outras áreas após a conclusão, até a consolidação total da operação, com previsão de 56 meses.

"Isso quer dizer que a gente ainda vai conviver com um pedaço de responsabilidade do Estado, e por isso é uma operação assistida, até a operação plena ser consolidada, com parte da PPP. Mas visando sempre o melhor e a melhor eficiência para o cidadão", explicou o Dr. Vinícius Batistela. 

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é considerado o maior hospital de alta complexidade do Estado, atendendo mais de 1,5 milhão de pacientes por ano. A PPP será responsável por modernizar e expandir os serviços essenciais por um período de 30 anos. 

De acordo com a secretária de governo Eliane Detoni, serão investidos aproximadamente R$ 1 bilhão e mais de R$ 245 milhões anuais em operações. Outras melhorias incluem:

  • construção de dois novos blocos para ampliação da capacidade;
  • modernização da estrutura existente sem a paralisação do atendimento à população;
  • entrega das obras de ampliação até o ano de 2029;
  • finalização de toda a reforma estrutural até o final de 2031, ampliando os leitos para 577;
  • aumento de 96% na capacidade de internação;
  • redução do tempo médio de permanência dos pacientes de 7 para 5 dias;

"O contrato está amparado por uma engenharia financeira inédita. Nós substituímos a conta de garantia tradicional por uma garantia AAA do BID. Essa troca multiplica a segurança do contrato em até 15 vezes e reduz os custos de manutenção em 87%. Na prática, nós liberamos milhões de recursos públicos que ficariam parados para que sejam investidos diretamente em outras políticas sociais tão necessárias", afirmou Detoni. 

PROJETO

A concessão do Hospital Regional recai sobre setores como limpeza, lavanderia, cozinha, jardinagem, portaria, segurança e administração. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais da área continuarão sob responsabilidade do Estado.

A vencedora deverá, no prazo de dois anos, concluir a construção de dois novos blocos que incluam a oferta de Centro de Imagem e Diagnóstico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade Coronariana (UCO) com 70 leitos, hemodinâmica, centro cirúrgico, Central de Material Esterilizado e internações com 180 leitos.

E, em até 4 anos, será concluída a reforma do prédio atual, que fará o local passar de 37.000 m², com estrutura de 10 andares, capacidade de 362 leitos e atendimento de 46 especialidades médicas, para 71.000 m² e 577 leitos. E ainda há a ampliação do estacionamento, que passará a oferecer 753 vagas.

 

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Epidemia de Chikungunya

Chikungunya faz 11ª vítima em Dourados; mulher tinha 46 anos

Município soma 9 mortes de indígenas e 2 de não indígenas; apesar da queda nas notificações, cidade ainda registra alta taxa de transmissão da doença

11/05/2026 16h32

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Chikungunya faz 11ª vítima em Dourados; mulher tinha 46 anos

Chikungunya faz 11ª vítima em Dourados; mulher tinha 46 anos Foto: Divulgação/Assecom

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O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado pela Prefeitura de Dourados para coordenar o enfrentamento à epidemia de Chikungunya na Reserva Indígena e na área urbana do município, confirmou nesta segunda-feira (11) mais uma morte causada por complicações da doença.

A nova vítima é uma mulher, de 46 anos, que estava internada no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU/UFGD).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente deu entrada na unidade hospitalar no dia 26 de abril, após apresentar os primeiros sintomas da doença, mas não resistiu às complicações provocadas pela Chikungunya.

Com o novo registro, Dourados chega a 11 mortes confirmadas relacionadas à doença, sendo nove vítimas indígenas e duas não indígenas.

Apesar da confirmação do novo óbito, o município aponta que a Curva Epidêmica começou a apresentar sinais de desaceleração na 19ª semana epidemiológica, com redução no número de notificações registradas pela rede municipal de saúde.

Em nota, o secretário municipal de Saúde e coordenador-geral do COE, Márcio Figueiredo, lamentou a nova morte e reforçou o alerta à população sobre a necessidade de eliminar focos do mosquito transmissor.

“Lamentamos mais uma vida perdida para a Chikungunya em nossa cidade e reforçamos o apelo para que as pessoas acabem com pontos de água parada, mantenham o quintal limpo e acondicionem o lixo em sacos apropriados para coleta”, afirmou.

Além das 11 mortes confirmadas, outras três seguem em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre os casos suspeitos estão o de uma criança indígena de 12 anos, um idoso não indígena de 84 anos com doença arterial coronariana e um homem não indígena de 50 anos, que não possuía doenças crônicas informadas durante a classificação de risco e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 27 de abril.

O Informe Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira também aponta que 28 pacientes permanecem internados em decorrência da doença. Desse total, 18 estão no Hospital Universitário HU/UFGD, três no Hospital Regional, três no Hospital Evangélico Mackenzie, dois no Hospital da Vida, um no Hospital Porta da Esperança (Missão Caiuá) e um no Hospital Unimed.

Os dados atualizados mostram ainda que Dourados já contabilizou 8.275 notificações de Chikungunya. Desse total, 5.410 são considerados casos prováveis, 3.374 foram confirmados, 2.865 descartados e outros 2.036 seguem em investigação.

Entre a população indígena, foram registradas 3.213 notificações, com 2.488 casos prováveis e 2.093 confirmações da doença. Outros 725 casos foram descartados e 395 continuam sob investigação.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a taxa de positividade da doença no município está em 54,1%, índice considerado extremamente elevado.

Conforme organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), taxas superiores a 5% já indicam transmissão não controlada, cenário que reforça a gravidade da epidemia enfrentada por Dourados.

Cidade de Bonito

Neste final de semana, o balanço divulgado no Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde confirmou que Bonito registrou o 3º óbito pela arbovirose. 

As mortes registradas na cidade foram em um homem de 72 anos,  no dia 19 de março, e em uma mulher, de 87 anos, um mês depois. Ambos eram hipertensos. 

Chikungunya no Brasil

Mato Grosso do Sul é o estado com maior concentração de casos da doença no Brasil. Ao todo, são 10.866 casos, sendo 4.614 confirmados e 6.252 sob investigação. 

Em todo país, são 39.816 casos prováveis, sendo 19 óbitos sob investigação e 22 confirmados (15 só em MS). O alerta fica ligado para o Centro-Oeste também, já que 3 dos 5 estados com maior coeficiente de incidência da arbovirose são dessa região:

  • Mato Grosso do Sul (MS) - 371,5
  • Goias (GO) - 126,3
  • Minas Gerais (MG) - 46,7
  • Rondônia (RO) - 42,9
  • Mato Grosso (MT) - 22,5

Declaração

Fachin pede "resiliência' de juízes diante de ataques ao Judiciário

Ministro alertou para a necessidade de defender as instituições "sem idolatrá-las".

11/05/2026 15h00

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Ministro Luiz Edson Fachin, do STF, durante entrevista exclusiva para o Correio do Estado

Ministro Luiz Edson Fachin, do STF, durante entrevista exclusiva para o Correio do Estado Foto: Gerson Oliveira

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira, 11, que magistrados reajam com "resiliência" às críticas e ataques direcionados ao Poder Judiciário. Ele também alertou para a necessidade de defender as instituições "sem idolatrá-las".

"Somos profissionais vocacionados. Não desconhecemos as adversidades do nosso tempo. Precisamos ser resilientes diante das incompreensões e dos ataques, por vezes infundados, dirigidos às nossas atividades e às prerrogativas da magistratura", afirmou a representantes de tribunais durante reunião preparatória do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o 20º Encontro Nacional do Poder Judiciário.

Segundo Fachin, as críticas devem servir para aperfeiçoar a atuação dos juízes. "Podemos fazer mais e melhor, mesmo em tempo de crises, interrogações e dúvidas. Defender as instituições sem idolatrá-las, produzir confiança pública longe do cinismo ou ingenuidade. É possível simultaneamente criticar as instituições para aperfeiçoá-las e preservá-las como patrimônio civilizatório", disse.

O ministro também afirmou que cabe aos magistrados enfrentar tentativas de enfraquecer a credibilidade institucional do Judiciário, para as quais é preciso "ter olhos de ver e ouvidos de ouvir": "O desafio desse momento é impedir que a morosidade, a desigualdade e a descrença fragilizem a confiança da cidadania nas instituições republicanas", justificou.

As declarações ocorrem em um momento de desgaste da imagem do STF após revelações sobre ligações entre ministros e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A Corte também tem sido alvo de críticas recorrentes da direita bolsonarista e de parte do Congresso Nacional.

Segundo pesquisa RealTime Big Data divulgada na última terça-feira, 5, a maior parte dos brasileiros tem desconfianças em relação ao STF: 55% dos entrevistados disseram não confiar na Corte, enquanto 36% afirmaram confiar e 9% não souberam ou preferiram não responder.

Desde que assumiu a presidência do STF, o ministro Edson Fachin tenta implementar um Código de Conduta para os integrantes da Corte, mas enfrenta resistência interna entre colegas do tribunal.

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