Estudante de enfermagem morre após ser atropelada por ônibus escolar em MS; veja vídeo

A estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na manhã desta quarta-feira (12), em Coxim, região norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando a jovem seguia para o estágio.

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. O ônibus atingiu a estudante e colidiu contra uma árvore. Após o impacto, o ônibus ainda passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de enfermagem e estava prestes a se formar.

O motorista do ônibus também foi encaminhado ao hospital e, após atendimento, prestou depoimento à Polícia Civil, que investiga as causas do acidente. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o trabalho foi concluído no fim da manhã.

As investigações agora buscam determinar o que levou o motorista a perder o controle da direção e invadir a contramão, além de apurar se houve falha mecânica, excesso de velocidade ou imprudência. O resultado do laudo pericial deve orientar o inquérito policial, que será conduzido pela Delegacia de Coxim. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em nota de pesar, o Câmpus de Coxim da UFMS lamentou profundamente a morte da estudante.

“Letícia estava prestes a concluir sua graduação neste semestre e será sempre lembrada por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo — valores que marcaram sua trajetória acadêmica e pessoal”, destacou a instituição. “Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de curso e professores.”

A Prefeitura de Coxim também emitiu uma nota oficial, por meio da Secretaria Municipal de Educação, confirmando o acidente e prestando solidariedade à família.

“A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente”, informou o comunicado.

A administração municipal reforçou o compromisso em colaborar com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Letícia.

