Motorista que atropelou estudante de enfermagem dirigia sem habilitação

O motorista Cleyton Matos Campos, servidor da Prefeitura de Coxim, foi preso em flagrante por homicídio doloso após atropelar e matar a estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira (12), município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul.

Funcionário efetivo da prefeitura municipal, Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando Letícia seguia para o estágio. Segundo testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. Após atingir a jovem, o ônibus colidiu contra uma árvore e passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de Enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e estava prestes a se formar.

Cleyton também foi levado ao hospital e, após receber atendimento médico, prestou depoimento à Polícia Civil, e preso em sequencia. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o trabalho foi concluído no fim da manhã.

As investigações agora buscam determinar o que levou o motorista a perder o controle da direção e invadir a contramão, além de apurar se houve falha mecânica, excesso de velocidade ou imprudência. O resultado do laudo pericial deve orientar o inquérito policial, que será conduzido pela Delegacia de Coxim. O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Em nota de pesar, o Câmpus de Coxim da UFMS lamentou profundamente a morte da estudante.

“Letícia estava prestes a concluir sua graduação neste semestre e será sempre lembrada por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo — valores que marcaram sua trajetória acadêmica e pessoal”, destacou a instituição. “Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de curso e professores.”

A Prefeitura de Coxim também emitiu uma nota oficial, por meio da Secretaria Municipal de Educação, confirmando o acidente e prestando solidariedade à família.

“A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente”, informou o comunicado.

A administração municipal reforçou o compromisso em colaborar com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Letícia.

