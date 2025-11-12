Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tragédia

Motorista que atropelou estudante de enfermagem dirigia sem habilitação

Cleyton Matos Campos foi preso em flagrante por homicídio doloso

Alison Silva

Alison Silva

12/11/2025 - 15h15
O motorista Cleyton Matos Campos, servidor da Prefeitura de Coxim, foi preso em flagrante por homicídio doloso após atropelar e matar a estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira (12), município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul.

Funcionário efetivo da prefeitura municipal,  Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O acidente ocorreu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando Letícia seguia para o estágio. Segundo testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. Após atingir a jovem, o ônibus colidiu contra uma árvore e passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de Enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e estava prestes a se formar.

Cleyton também foi levado ao hospital e, após receber atendimento médico, prestou depoimento à Polícia Civil, e preso em sequencia. A Polícia Científica realizou a perícia no local, e o trabalho foi concluído no fim da manhã.

As investigações agora buscam determinar o que levou o motorista a perder o controle da direção e invadir a contramão, além de apurar se houve falha mecânica, excesso de velocidade ou imprudência. O resultado do laudo pericial deve orientar o inquérito policial, que será conduzido pela Delegacia de Coxim. O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 

Comoção

Em nota de pesar, o Câmpus de Coxim da UFMS lamentou profundamente a morte da estudante.

“Letícia estava prestes a concluir sua graduação neste semestre e será sempre lembrada por sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo — valores que marcaram sua trajetória acadêmica e pessoal”, destacou a instituição. “Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de curso e professores.”

A Prefeitura de Coxim também emitiu uma nota oficial, por meio da Secretaria Municipal de Educação, confirmando o acidente e prestando solidariedade à família.

“A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente”, informou o comunicado.

A administração municipal reforçou o compromisso em colaborar com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Letícia.

Cidades

Arauco ganha licença para ligar fábrica de celulose à Malha Norte

Novos 48 km de trilho serão responsáveis pelo escoamento de até 3,5 milhões de toneladas anuais de celulose

12/11/2025 16h00

Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Arauco Celulose do Brasil S.A. conseguiu autorização do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para avançar com a implantação do ramal ferroviário que atenderá o complexo industrial da empresa no município de Inocência, localizado a cerca de 300 km de Campo Grande.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já havia autorizado, em abril deste ano, a construção e exploração do ramal ferroviário por um período de 99 anos.

Ligação

O projeto da Arauco prevê a implantação de 48 quilômetros de trilhos, interligando a fábrica de celulose à Malha Norte (Ferrovia Norte Brasil – EF-364), operada pela Rumo Logística.

É estimado um escoamento anual de até 3,5 milhões de toneladas de celulose pelo novo ramal, reforçando o papel de Mato Grosso do Sul como principal polo exportador do produto no país.

“Esses investimentos refletem a importância da Malha Norte para o setor de celulose, proporcionando uma solução logística eficiente para o escoamento da produção. Essa é a principal ferrovia de escoamento da celulose do Mato Grosso do Sul”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Autorização

A licença é provisória e valerá até 12 de novembro de 2029. O documento aprova a viabilidade ambiental do empreendimento, considerado estratégico para a logística da nova fábrica de celulose solúvel que está sendo construída no município, com investimento total estimado em US$ 4,6 bilhões.

O ramal aprovado pelo Imasul inclui uma ponte de 269 metros e dois viadutos (ferroviário e rodoviário), todos situados em Inocência.

A licença impõe rigorosas condicionantes ambientais, como a instalação de dispositivos de mitigação de atropelamento de fauna, monitoramento periódico de acidentes com animais silvestres, manejo e translocação de espécies e recomposição das áreas afetadas.

ATESTADO

Emissão de atestados médicos ficará mais difícil em Campo Grande

Projeto de lei aprovado na Câmara quer evitar o uso indevido dos documentos nas unidades de saúde

12/11/2025 15h36

O PL visa reduzir a sobrecarga de atendimentos nas UPA's e Postos de Saúde

O PL visa reduzir a sobrecarga de atendimentos nas UPA's e Postos de Saúde Banco de imagens

Apresentar um atestado médico para justificar a ausência no trabalho deve ficar mais difícil na Capital. Isto porque, em regime de urgência e única discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 12.149/25, que institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Programa Atestado Responsável, com a finalidade de enrijecer a emissão de atestados médicos nas unidades de saúde públicas. 

A proposta dos vereadores Rafael Tavares e André Salineiro segue para sanção do Executivo Municipal antes de virar lei.

Segundo o texto aprovado, a emissão de atestados deverá ocorrer de forma criteriosa e ética, sendo prerrogativa exclusiva do médico, que decidirá sobre a necessidade e o período de afastamento do paciente.

Quando não houver justificativa médica para afastamento, poderá ser emitida apenas uma declaração de comparecimento, comprovando a presença do paciente na unidade de saúde. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não especifica sobre apresentação deste documento para abonar  a falta no trabalho, ou seja, a empresa não tem a obrigação de pagar o salário do dia.

Objetivos do Programa

I - Promover a emissão de atestados médicos de forma responsável e ética, priorizando as reais
necessidades clínicas dos pacientes;
II – Contribuir para a redução da sobrecarga de atendimentos nas UPA’s e Postos de Saúde,
direcionando os recursos para os casos de maior urgência e gravidade;
III – Desestimular o uso indevido e fraudulento de atestados para fins de justificação de ausências
sem real necessidade de afastamento laboral;
IV – Fortalecer a autonomia, a segurança e a responsabilidade do profissional médico na tomada de
decisão clínica sobre a necessidade de afastamento do trabalho.
V – Implementar medidas de controle, registro e transparência na emissão de atestados médicos,
incluindo o monitoramento da quantidade de documentos emitidos, identificação de padrões de uso e
eventuais fraudes, de modo a permitir a avaliação contínua da política pública e seus ajustes futuros.

O que diz as regras da CLT?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não especifica a declaração de comparecimento, exceto em situações específicas, prevista no Artigo 473, em que o trabalhador pode se ausentar sem prejuízo do salário para acompanhar a esposa ou companheira durante a gravidez até dois dias para consultas médicas e exames, ou para acompanhar um filho de até 6 anos em consulta médica, uma vez por ano. 

Para outros tipos de consultas e exames, o abono de faltas não é previsto na lei e a aceitação do documento depende da política interna da empresa ou de acordos coletivos. 

