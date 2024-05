Ex-vereador de Anastácio é executado a tiros após desentendimento em confraternização

Cuidado!

O frio deve se aproximar do estado, derrubando as temperaturas para 13°C na fronteira com o Paraguai.

Mato Grosso do Sul está sob alerta vermelho de grande perigo por onda de calor nas próximas 24 horas. As temperaturas, até amanhã (9), devem ficar acima de 5°C da média e podem apresentar risco à saúde. O frio pode chegar na próxima semana.

Conforme dados meteorológicos, o estado está sob o fenômeno climático El Niño que contribuiu para o aumento das temperaturas nos últimos dois anos.

Nos próximos dias, as temperaturas em Campo Grande podem ultrapassar os 36°C e pode registrar baixa umidade do ar.

Conforme o Inmet, em tempos de calor extremo, é importante ter cuidados preventivos como umidificar o ambiente, seja por meio de aparelhos específicos ou com toalhas molhadas, ou bacia de água.

Inmet/ Divulgação



Vem frio aí …

Após 17 dias de calor extremo em Mato Grosso do Sul, o frio deve chegar no estado na próxima semana.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, relatou que neste final de semana as tardes começarão a ficar com o céu um pouco avermelhado por conta dos ventos e da poeira. A temperatura máxima em Campo Grande será de 33 °C e na região do Pantanal sul-mato-grossense, de 36 °C.

Já no início da próxima semana, o tempo começa a mudar por conta de uma frente fria que deve entrar no estado pela região de Ponta Porã e derrubar as temperaturas.

Não haverá chuvas. Essa frente fria deverá trazer um aumento de nuvens e a umidade do ar no estado deve melhorar.

Segundo o meteorologista, o frio não será nada rigoroso, mas pode derrubar as temperaturas em até 13°C na fronteira com o Paraguai, acompanhadas de um nevoeiro que se estende até Amambai.

Conforme dados do Climatempo, Campo Grande não deve ser atingida pelo frio. Os termômetros na Capital sul-mato-grossense devem ficar entre 15°C e 25°C na terça-feira, 16°C e 28°C na quarta-feira.

Mas o frio não deve ficar estacionado no estado. Ainda conforme o Climatempo, o calor retorna a Mato Grosso do Sul na próxima quinta-feira, aumentando novamente as temperaturas acima dos 30°C em todas as regiões do estado.

