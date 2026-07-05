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"Na calada da noite"

Fiação do centro de Campo Grande segue sendo alvo de furtos noturnos; vídeo

Imagens de circuito de monitoramento revela ações criminosas na região central durante a madrugada da Capital do Mato Grosso do Sul

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/07/2026 - 11h58
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Enquanto boa parte da população dorma, a região central de Campo Grande, Capital que também é conhecida justamente por não ter a movimentação de grandes centros comerciais como São Paulo e Rio de Janeiro, segue sendo alvo de furtos de fiação que acontecem "na calada da noite". 

Imagens obtidas pela equipe do Correio do Estado mostram justamente essa ação criminosa, com fios sendo removidos de um poste da popular rua 14 de julho, que foi repaginada e ganhou atrativos nos últimos anos mas segue sofrendo com furtos constantes. 

Vale lembrar que a revitalização da rua 14 de julho levou mais de 18 meses para ser concluída e entregue através do projeto "Reviva". Apesar do novo pavimento e paisagismo recebidos, ações criminosas ainda seguem de forma desenfreada e os relatos são quase que cotidianos. 

Captado por circuito de monitoramento, um vídeo gravado durante a madrugada deste último sábado (04) evidencia um desses crimes de furto de fiação, na altura do número 2271 da rua 14 de julho. Confira: 

Como é possível observar, a ação criminosa dura menos do que dois minutos até o indivíduo agachar-se junto ao poste e sair com um punhado de fios na mão. 

Nota-se o emprego de força por parte do acusado para puxar os fios, que só desiste da ação com uma pequena quantidade de furto porque uma faísca chega a disparar do poste alvo em questão. 

Uma moradora da região central de Campo Grande, que preferiu não se identificar por medo de represálias, diz que reside a poucas quadras deste ponto alvo de furto captado por câmeras de segurança. 

Ela afirma que as residências do entorno também tiveram as fiações furtadas e que, ao sair para pedalar, constatou que essa ação criminosa aconteceu no intervalo de aproximadamente 30 minutos, quando retornou ao seu endereço. 

Furtos constantes

Sendo uma cidade considerada relativamente "pacata", apesar das belezas da Cidade Morena, é o tom de vermelho-alaranjado do cobre que ainda brilha os olhos de muitos criminosos que fazem de tudo para conseguir porções desse metal e acabam deixando moradores e comerciantes no prejuízo. 

Há cerca de um mês e meio, o Correio do Estado abordou a situação da dona Maria Carolina, comerciante da Casa dos Botões, que fica localizada na rua Rui Barbosa, 2474, no centro de Campo Grande. Este local é constantemente alvo da ação de bandidos que chegaram a "estourar" o ar-condicionado do estabelecimento para furtarem porções desse metal.

Há tempos o centro de Campo Grande aparece como a região que concentra mais casos de furtos de fio, sendo, por exemplo, quase mil registros (909) anotados em 2023, sem uma interrupção visível com o passar dos anos. 

No último ano houve uma operação conjunta, envolvendo o Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar (PM), agentes da Civil (PC) e da Guarda Metropolitana (GCM) de Campo Grande, simultaneamente em sete regiões da Capital. 

Pelo menos 68 pontos de venda de cobre foram alvos da "devassa" dos agentes, justamente foco no combate ao furto e à receptação de fios e outros materiais metálicos, na qual foram apreendidos 220 kg de fios de cobre e resultou em R$20 mil em multas. 

No caso de dona Maria, o último flagrante aconteceu no dia 12 de maio, sendo o terceiro somente neste ano e com os dois primeiros furtos acontecendo no intervalo de menos de um mês.

Ao Correio do Estado, em desabafo, ela diz que "quase todos" os proprietários de comércios no centro possuem relatos infortúnios como esse, causados sempre pelas mesmas razões, o que chamam de um problema crônico. 

Como bem esclarecem os comerciantes, há aproximadamente três anos um roubo maior aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, em plena virada do ano, quando os criminosos teriam invadido o estabelecimento e saíram levando itens e dinheiro. 

Já neste 2026, é revelado que a Casa dos Botões, por exemplo, recebeu cerca de três "visitas inesperadas" de criminosos em um intervalo menor que 45 dias. 

O primeiro furto de fios neste ano foi registrado em 13 de abril, com o meliante entrando através de um terreno vazio aos fundos do estabelecimento, de onde conseguiu escalar e cortar todos os cabos da instalação. 

"Fiquei dois dias sem luz, portanto com atendimento ao público super prejudicado, desembolsei em torno de $2,300.00 , prejuízo entre mão de obra e produtos", citam. 

Cerca de 23 dias depois, em 06 de maio, o local foi alvo de uma segunda invasão, esta na qual os criminosos entraram pelo portão que dá acesso ao corredor que leva aos fundos da loja e, segundo os donos, possuía três cadeados.

"Quebrou e entrou, e esse mesmo corredor possui ainda um segundo portão, com mais concertina e cadeado, ele quebrou todas as grades, com alguma ferramenta e teve acesso ao estoque, levou todas as panelas da cozinha, de ferro e alumínio, que não eram poucas. Levou mais fios,  as extensões de energia que tínhamos, eram 3 de 10 e 15m cada, levou uma luminária e quebrou um ventilador portátil", revelam.  

Para além dos fios de cobre, após os comerciantes reporem os itens levados, menos de uma semana depois foi registrado o último episódio, levando dessa vez mais panelas e até uma garrafa térmica. 

"Estamos diante de um problema crônico,  que o poder público não tem controle, e nós cidadãos comuns ficamos reféns", concluem.

 

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Corrida

Maratona de Campo Grande supera participantes do ano anterior e prova tem bicampeão

A edição de 2026 teve recorde de público e inscrições, além de uma nova modalidade

05/07/2026 15h30

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Maratona reuniu mais de 5,3 mil inscritos na edição de 2026

Maratona reuniu mais de 5,3 mil inscritos na edição de 2026 Divulgação/Assessoria

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A edição de 2026 da Maratona de Campo Grande teve recorde de público este ano. Segundo a assessoria do evento, cerca de 15 mil pessoas passaram pela Arena da Maratona, localizada no Comper Itanhangá, nos três dias de evento. 

Além disso, a prova contou com 5.306 inscritos, sendo 544 na maratona, 1,6 mil no percurso de 5 km e na prova kids e 3.611 nos percursos de domingo (milha, 10km, 21km e 42 km). O número representa um aumento de mais de 16% nos inscritos em relação ao ano passado, e de 56% em relação à edição de 2024.

A premiação de R$ 30 mil foi distribuída entre os 5 primeiros colocados de cada categoria, sendo:

1º Lugar Masculino e Feminino – R$ 4.000,00
2º Lugar Masculino e Feminino – R$ 3.500,00
3º Lugar Masculino e Feminino – R$ 3.000,00
4º Lugar Masculino e Feminino – R$ 2.500,00
5º Lugar Masculino e Feminino – R$ 2.000,00

A prova foi distribuída em dois dias. No sábado, os atletas participaram do trecho de 5km, com largada às 6h. A prova kids teve largada às 9h. No domingo, a largada começou às 5h, com os participantes dos percursos maiores, de 10km a 42km. 

Pódio

O campeão da categoria masculina do percurso de 42 km foi o atleta olímpico Franck Caldeira de Almeida, que realizou a prova em 2 horas e 29 minutos. Franck subiu ao pódio pela segunda vez em Campo Grande, se consagrando bicampeão da categoria na Capital. 

Maratona reuniu mais de 5,3 mil inscritos na edição de 2026Campeão da prova 42km / Assessoria

Atualmente, Franck reside em Bonito, mas disse estar de mudança para a Capital e afirmou que a prova está se tornando uma das maiores maratonas do Brasil. 

"Tô muito feliz, obrigado a todos que torceram bastante para que eu pudesse repetir o feito do ano passado. Acabou que deu dois recordes, né? Recorde do percurso novo e recorde do percurso antigo no ano passado. São renovações de votos com o esporte de alto rendimento. Fiquei muito agradecido com a minha performance, essa prova está se tornando uma das maiores maratonas do Brasil, então em breve a gente terá muitos atletas fortes correndo aqui, e isso nos ajuda e nos motiva".

Maratona reuniu mais de 5,3 mil inscritos na edição de 2026Campeã da prova 42km feminino / Assessoria

Na categoria 42km feminino, a campeã foi Elisângela Cruz, de 48 anos. Ela veio de Natal (RN) para correr e disse que a prova foi "sensacional". 

"Minha primeira vez em Campo Grande, lá em Natal eu tenho uma assessoria de corrida, sou personal trainer, e sou dona de casa, esposa, mãe. Sensacional a prova, eu tinha estudado um pouquinho o percurso então já sabia onde ia ser difícil e onde ia ser mais fácil. O primeiro lugar pra mim foi surpresa, não que não treinei para isso, mas foi melhor do que eu imaginava", afirmou.

Para Kassilene Cardadeiro, organizadora da Maratona de Campo Grande, a intenção da prova é de continuar trazendo inovações para a cidade, para os atletas e, principalmente, aumentar a permanência de turistas na Capital. 

"Hoje a gente finaliza mais uma edição da Maratona de Campo Grande. Foram três dias de evento e foi um desafio realmente, muitas novidade esse ano, mas a gente gostou demais. Os atletas estão bem satisfeitos, a gente teve recorde de público e com maior permanência na cidade. Essa é a intenção, né? Trazer uma competição de alto nível e aumentar a permanência aqui em Campo Grande. Trabalhamos bastante, bastante correria nos bastidores, mas estamos com muitos feedbacks positivos dos percursos novos, todos com altimetria negativa, a gente lançou essa ideia de um percurso para bater RP e o corredor confirmou com os resultados de ontem e de hoje".

Confira as colocações por categoria:

5 primeiros colocados pódio MARATONA 42 km categoria masculina

  1. Vencedor: Franck Caldeira de Almeida, 43 anos, tempo: 2:29:22
  2. Segundo lugar: Marcos Antonio da Silva Conceição, tempo: 2:43:39
  3. Terceiro lugar: Gianfranco Barbosa dos Santos, tempo: 2:44:01
  4. Quarto lugar: Alvaro Schmidt, tempo: 2:48:32
  5. Quinto lugar: Ricardo Gomes de Oliveira, tempo: 2:48:58

5 primeiros colocados pódio MARATONA 42 km categoria feminina

  1. Vencedora: Elisângela Maria da Cruz, 48 anos, tempo: 3:10:44
  2. Segundo lugar: Jacqueline Pereira Severino, tempo: 3:14:51
  3. Terceiro lugar: Josana Carvalho Oliveira, tempo: 3:17:16
  4. Quarto lugar: Marilene de Jesus Ferreira, tempo: 3:27:42
  5. Quinto lugar: Rosilene Pereira Bizerra, tempo: 3:29:03

Primeiros colocados milha masculino

  1. Peterson Santos Ribeiro, 23 anos, tempo: 04:27
  2. Luiz Gustavo Santos das Virgens, tempo: 04:30
  3. Icaro Vieira dos Santos, tempo: 04:46

Primeiros colocados milha feminino

  1. Isabelle Cristina de Almeida, 25 anos, tempo: 05:19
  2. Esther Peixoto do Nascimento, tempo: 05:49
  3. Hariella de Oliveira Campos, tempo: 06:07

Primeiros colocados 10 km masculino

  1. Pedro Antonio Froes Teixeira, 20 anos, tempo: 33:09
  2. Claiton Dineire da Silva, tempo: 33:20
  3. Kaua Moreira, tempo: 33:23

Primeiros colocados 10 km feminino

  1. Melanie Arguello de Souza, 29 anos, tempo: 38:25
  2. Bruna de Oliveira Nunes, tempo: 41:26
  3. Aline Soares da Silva, tempo: 41:40

Primeiros colocados 21 km masculino

  1. Fabio Rodrigues de Souza Cordeiro, 25 anos, tempo: 1:08:15
  2. Hiago Silva de Oliveira Silva, tempo: 1:08:34
  3. Glenison Gilbert de Caravalho, tempo: 1:09:31

Primeiros colocados 21 km feminino

  1. Evelin Lima Eich Ribeiro, 34 anos, tempo: 1:28:33
  2. Andreia Rocha da Silva, tempo: 1:28:37
  3. Danielle Lemoigne, tempo: 1:29:51

 
 


 

Campo grande

Jabuti do Bioparque 'quase' aposta no Brasil em jogo contra a Noruega; vídeo

Animal foi colocado para escolher dois espetos com pepino, mamão e melão, sendo um com a bandeira do Brasil e outro com a bandeira da Noruega; veja qual ele escolheu

05/07/2026 15h00

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Jabuti decide entre Brasil x Noruega

Jabuti decide entre Brasil x Noruega DIVULGAÇÃO/Instagram

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Em dia de jogo do Brasil, até os animais do Bioparque Pantanal entraram no clima.

Um jabuti foi colocado para escolher dois espetos com pepino, mamão e melão, sendo um com a bandeira do Brasil e outro com a bandeira da Noruega.

De início, o animal foi direto no espeto da Noruega e ignorou o Brasil. Mas, os servidores do Bioparque retiraram, de propósito, todos as hortaliças do espeto da Noruega.

Com isso, só sobraria a Seleção Brasileira para o jabuti escolher. Em seguida, o animal foi até o espeto do Brasil e comeu o pepino, mamão e melão.

O vídeo divertiu a internet e viralizou nas redes sociais. Veja:

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