Finados termina com quatro mortes e 25 acidentes nas rodovias federais de MS - Foto: Divulgação / PRF

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Quatro pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado de Finados. O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta terça-feira (3), aponta 25 ocorrências entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), das quais sete foram consideradas graves.

Durante os quatro dias de operação, os policiais fiscalizaram 3.617 veículos e 4.454 pessoas. Ao todo, foram registradas 1.274 infrações de trânsito, com destaque para 158 ultrapassagens indevidas e 1.043 registros de excesso de velocidade captados por radares.

A fiscalização também identificou 60 infrações por falta do cinto de segurança e 18 casos de crianças transportadas sem os dispositivos de retenção adequados.

A PRF realizou 2.865 testes de bafômetro durante a operação. Sete condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, dos quais cinco acabaram presos.

As ações de fiscalização também resultaram em apreensões de drogas e armas. Foram retiradas de circulação 1,2 tonelada de maconha, 608 quilos de cocaína e dez pistolas. Além disso, cinco veículos foram recuperados.

BR-163

A BR-163 segue como a rodovia federal com maior número de acidentes e mortes em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e novembro de 2025, o Estado registrou 1.492 acidentes nas rodovias federais, segundo dados da PRF enviados ao Correio do Estado. No mesmo período de 2024, foram 1.621 ocorrências, uma redução de quase 8%.

Apesar da queda no número total de acidentes, a violência nas estradas continua preocupante. Em 2024, a BR-163 contabilizou 74 mortes em 865 acidentes ao longo dos 845,9 quilômetros que cortam Mato Grosso do Sul.