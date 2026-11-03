João Bosco e Vinícius faturam R$ 600 mil de Governo do MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A dupla João Bosco & Vinícius, que iniciou a carreira no interior de Mato Grosso do Sul, em Coxim, recebeu até o momento do Governo do Estado o valor de R$ 600 mil durante o ano, dividido em três shows. Com mais de 30 anos de carreira, os cantores sertanejos retornam ao Estado ainda neste mês.

Divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (03), a contratação dos donos dos sucessos 'Chora, me liga', 'Deixaria Tudo' e 'Amiga Linda' é a terceira no ano em Mato Grosso do Sul que aparece entre os registros do DOE.

Desta vez, a apresentação será em Paranhos, município com pouco mais de 12 mil habitantes, segundo o censo de 2022, e acontecerá em comemoração do 39º aniversário de Emancipação Política-Administrativa da cidade. O valor da contratação é de R$ 200 mil, mesmo valor para os outros dois shows realizados em abril e junho de 2026.

Em abril, o Governo destinou R$ 200 mil dos cofres públicos para a contratação da dupla em comemoração ao aniversário de Naviraí, conforme está no documento. Curiosamente, a cidade costuma comemorar em novembro, com festividades e até feriado no dia 11 pela emancipação político-administrativa, no entanto, em abril ocorreu a 30ª ExpoNavi, da qual a dupla fez parte das atrações do evento.

O segundo show do ano aconteceu em Dourados, em junho, na 47ª Festa Junina do município, também pelo mesmo valor. Ambas as contratações foram dentro do Projeto 'Ações Culturais para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul', e com duração de 1h30min.

Durante o ano passado, a dupla chegou a embolsar mais de R$ 2,42 milhão, com onze shows pelo Estado. Foram sete shows em comemoração a aniversários de cidades e emancipação política, e outros quatro para eventos públicos/privados que tiveram apoio do Governo.

Em março de 2025, o valor do show de João Bosco e Vinícius, com duração de 1h30min, era de R$ 180 mil, pago pelos cofres públicos em comemoração aos 81 anos de Emancipação Política de Ribas do Rio Pardo. Em abril, os cantores foram contratados pelo mesmo valor para os aniversários de Laguna Carapã, Coxim e Inocência e para a 26ª Expoad, em Deodápolis.

O valor manteve-se em maio e foi contratado para o 60º aniversário de Emancipação Política de Rio Negro e para o aniversário da cidade de Bodoquena.

Em junho e julho, o Estado patrocinou a vinda da dupla para o evento público-privado 'Brasileirão do Laço Comprido', em Campo Grande, e para a 23ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR), em Miranda, respectivamente.

Até então, a dupla embolsava R$ 580 mil, bancados pelos cofres públicos. Em agosto, o valor da apresentação subiu para R$ 200 mil, sendo contratada para outras duas vezes, para o aniversário de Aquidauana e para a 32ª edição da Expoac, no município de Caarapó.

De 2026 para 2025, o governo de Mato Grosso do Sul "economizou" cerca de R$ 1,8 milhão ao diminuir os números de contratações da dupla.

Todos os contratos, de ambos os anos, são financiados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e contratados sem licitação, por meio de recursos públicos.