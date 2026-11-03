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três shows

João Bosco e Vinícius faturam R$ 600 mil de Governo do MS

Após embolsarem R$ 2,4 milhões do Estado no ano passado, os cantores somam três apresentações pagas pelos cofres públicos neste ano

Noysle Carvalho

03/11/2026 - 14h50
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A dupla João Bosco & Vinícius, que iniciou a carreira no interior de Mato Grosso do Sul, em Coxim, recebeu até o momento do Governo do Estado o valor de R$ 600 mil durante o ano, dividido em três shows. Com mais de 30 anos de carreira, os cantores sertanejos retornam ao Estado ainda neste mês.

Divulgada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (03), a contratação dos donos dos sucessos 'Chora, me liga', 'Deixaria Tudo' e 'Amiga Linda' é a terceira no ano em Mato Grosso do Sul que aparece entre os registros do DOE.

Desta vez, a apresentação será em Paranhos, município com pouco mais de 12 mil habitantes, segundo o censo de 2022, e acontecerá em comemoração do 39º aniversário de Emancipação Política-Administrativa da cidade. O valor da contratação é de R$ 200 mil, mesmo valor para os outros dois shows realizados em abril e junho de 2026.

Em abril, o Governo destinou R$ 200 mil dos cofres públicos para a contratação da dupla em comemoração ao aniversário de Naviraí, conforme está no documento. Curiosamente, a cidade costuma comemorar em novembro, com festividades e até feriado no dia 11 pela emancipação político-administrativa, no entanto, em abril ocorreu a 30ª ExpoNavi, da qual a dupla fez parte das atrações do evento.

O segundo show do ano aconteceu em Dourados, em junho, na 47ª Festa Junina do município, também pelo mesmo valor. Ambas as contratações foram dentro do Projeto 'Ações Culturais para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul', e com duração de 1h30min.

Durante o ano passado, a dupla chegou a embolsar mais de R$ 2,42 milhão, com onze shows pelo Estado. Foram sete shows em comemoração a aniversários de cidades e emancipação política, e outros quatro para eventos públicos/privados que tiveram apoio do Governo.

Em março de 2025, o valor do show de João Bosco e Vinícius, com duração de 1h30min, era de R$ 180 mil, pago pelos cofres públicos em comemoração aos 81 anos de Emancipação Política de Ribas do Rio Pardo. Em abril, os cantores foram contratados pelo mesmo valor para os aniversários de Laguna Carapã, Coxim e Inocência e para a 26ª Expoad, em Deodápolis.

O valor manteve-se em maio e foi contratado para o 60º aniversário de Emancipação Política de Rio Negro e para o aniversário da cidade de Bodoquena.

Em junho e julho, o Estado patrocinou a vinda da dupla para o evento público-privado 'Brasileirão do Laço Comprido', em Campo Grande, e para a 23ª Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural (FECIR), em Miranda, respectivamente.

Até então, a dupla embolsava R$ 580 mil, bancados pelos cofres públicos. Em agosto, o valor da apresentação subiu para R$ 200 mil, sendo contratada para outras duas vezes, para o aniversário de Aquidauana e para a 32ª edição da Expoac, no município de Caarapó.

De 2026 para 2025, o governo de Mato Grosso do Sul "economizou" cerca de R$ 1,8 milhão ao diminuir os números de contratações da dupla.

Todos os contratos, de ambos os anos, são financiados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e contratados sem licitação, por meio de recursos públicos.

estragos

Santa Rita do Pardo decreta emergência após temporal com destelhamentos

Decreto municipal classificou o evento como desastre de nível I e estabeleceu situação de emergência por 180 dias

03/11/2026 16h00

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Temporal causou vários estragos no município

Temporal causou vários estragos no município Foto: Divulgação

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A cidade de Santa Rita do Pardo, foi atingida por um forte temporal na madrugada da última segunda-feira (2). O temporal durou cerca de 15 minutos, tempo suficiente para realizar graves estragos na área urbana e rural da cidade e levou o prefeito da cidade, Dr. Lúcio Costa (PSDB), classificou o evento como “desastre de nível I”, de pequena intensidade e decretou situação de emergência válida por 180 dias.

Segundo informações do site Cenário MS, a tempestade registrou rajadas de ventos de até 109,08 km/h. Os ventos causaram diversos danos no município, como destelhamento de casas e destruição de parte da rede elétrica da cidade.  

De acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cerca de 1.984 imóveis estavam sem energia durante as primeiras horas da manhã. E até  às 10h, 965 unidades permaneciam sem energia. A chuva começou de madrugada e  por volta das 4h da manhã registrou seu ápice, de acordo com o decreto municipal.

Apesar de ter durado cerca de 10 a 15 minutos, foi tempo suficiente para acumular 20,2 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temporal causou vários estragos no município

Os estragos do temporal também afetaram a tradicional ida aos cemitério no feriado de Finados, já que há registros de quedas de eucaliptos que bloquearam a principal a via de acesso ao cemitério municipal.

Além disso, os estragos derrubaram um barracão de uma empresa instalado na cidade voltado para o tratamento de eucaliptos.  

Diversos comércios também foram afetados pela forte chuva, causando destelhamentos e quedas de toldos. Ao longo da cidade, moradores registraram quedas de árvores, postes e fios.

Na zona rural, os prejuízos econômicos envolveram a destruição de varandas, abrigos de animais e outras benfeitorias. O prefeito Dr. Lúcio, orientou aos moradores que sofreram com danos ou prejuízos causados pelo temporal, que procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Os atendimentos se iniciaram na manhã desta terça-feira (3). O decreto realizado pela prefeitura, autoriza a mobilização de voluntários e campanhas para promover arrecadações de subsídios, para ajudar as famílias afetadas.

Temporal causou vários estragos no município

Obras

Interdição na Mascarenhas de Moraes muda trânsito nesta quarta-feira

Bloqueio no cruzamento com a Avenida Tamandaré será das 20h às 2h, com desvios para motoristas em diferentes sentidos

03/11/2026 15h52

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Agetran - Divulgação

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O cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Tamandaré, na região do Segredo, em Campo Grande, será interditado apartir das 20h desta quarta-feira (4) às 2h de quinta-feira (5), para execução de obras. O bloqueio exigirá mudanças no trajeto de motoristas que circulam entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a região da Júlio de Castilho, a Universidade Estadual de Matpo Grosso do Sul (UEMS) e a Avenida Dom Antônio Barbosa.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades e respeitarem a sinalização provisória durante a interdição.

Para quem trafega pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido UCDB, o desvio será pelas ruas do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré. No sentido contrário, em direção à Júlio de Castilho, a alternativa será pelas ruas dos Passos e Avenida Euler de Azevedo, até a Tamandaré.

Os motoristas que saírem da UCDB em direção à Mascarenhas de Moraes deverão seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Ovídeo Serra e Rua do Sacramento. Já quem seguir no sentido UEMS deverá utilizar a Avenida Tamandaré, Rua Otávio Gonçalves Gomes, Rua Olário de Oliveira França e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Para os condutores que trafegam pela região da Júlio de Castilho em direção à UCDB, o trajeto alternativo será pelas ruas Araras, do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré.

Quem sair da Avenida Dom Antônio Barbosa em direção à UCDB deverá seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Araras, Rua do Sacramento e Rua Ovídeo Serra, retornando à Tamandaré.

A Agetran recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e sigam as orientações da sinalização no local.

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