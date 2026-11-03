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IFMS destina R$ 22 mil para criar e fortalecer empresas juniores nos dez campi

Recursos serão distribuídos em duas linhas de fomento, com auxílios de até R$ 2,5 mil por projeto; inscrições ficam abertas até agosto de 2027

Alison Silva

Alison Silva

03/11/2026 - 15h00
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai destinar R$ 22 mil para incentivar a criação e o fortalecimento de Empresas Juniores ligadas aos cursos de graduação da instituição.

O recurso será distribuído entre os dez campi por meio de um processo seletivo aberto para estudantes e professores orientadores.

Do total, R$ 12 mil serão destinados ao fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas pelo IFMS. Nessa modalidade, poderão ser selecionadas até seis propostas, com auxílio de até R$ 2 mil para cada projeto.

Os outros R$ 10 mil serão destinados à criação de novas Empresas Juniores. Poderão ser aprovadas até quatro propostas, com repasse de até R$ 2,5 mil por projeto.

Os recursos poderão ser usados na compra de materiais de consumo, pagamento de taxas e contratação de serviços de terceiros. No caso das empresas já existentes, também será permitida a aplicação do dinheiro na regularização de pendências fiscais.

As Empresas Juniores são associações civis administradas por estudantes de graduação, voltadas ao desenvolvimento de projetos e serviços que contribuam para a formação acadêmica e profissional. A iniciativa também busca estimular o empreendedorismo e aproximar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação do setor produtivo.

Inscrições

As propostas devem ser cadastradas exclusivamente pelo Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) até 31 de agosto de 2027.

O cadastro deverá ser realizado pelo professor orientador, responsável por apresentar informações sobre o projeto, integrantes da equipe, planos de aplicação e desembolso, além da documentação exigida pelo edital.

Para o fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas, será necessário apresentar o Termo de Reconhecimento emitido pelo IFMS e o comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ.

No caso de criação de novas empresas, entre os documentos exigidos estão o termo de compromisso dos estudantes, parecer da coordenação do curso autorizando a abertura e autorização para utilização de espaço físico e infraestrutura do campus.

Regras

O coordenador da proposta deve ser servidor docente do IFMS e dedicar entre cinco e oito horas semanais ao projeto. Também é necessário manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes nos seis meses anteriores à inscrição e não ter pendências junto às áreas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Cada professor poderá apresentar apenas uma proposta.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira será eliminatória, com análise da documentação apresentada. Na segunda, as propostas serão classificadas de acordo com o mérito do projeto e o perfil do coordenador.

Entre os critérios de avaliação estão a organização da equipe, estratégias para garantir a sustentabilidade da Empresa Júnior, atendimento às demandas locais e regionais, formação empreendedora e utilização da infraestrutura tecnológica do campus. A nota final terá peso de 60% para o projeto e 40% para o currículo do coordenador.

O resultado provisório das inscrições deferidas será divulgado 10 dias após a submissão de cada proposta. Recursos poderão ser apresentados em até dois dias úteis. O resultado final será publicado quatro dias úteis depois.

Após a divulgação do resultado final, o Termo de Outorga deverá ser assinado em até 30 dias. O recurso será pago em parcela única na conta bancária cadastrada nos assentamentos funcionais do professor orientador.

Para os projetos de criação de novas Empresas Juniores, os estudantes deverão ainda providenciar documentos como estatuto social, atas de eleição e posse, CNPJ, cadastro tributário municipal e abertura de conta bancária.

Os projetos terão duração de 365 dias a partir da publicação do resultado final. O relatório parcial deverá ser apresentado após 180 dias de execução, enquanto o relatório final deverá ser enviado em até 60 dias após o encerramento do projeto.

estragos

Santa Rita do Pardo decreta emergência após temporal com destelhamentos

Decreto municipal classificou o evento como desastre de nível I e estabeleceu situação de emergência por 180 dias

03/11/2026 16h00

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Temporal causou vários estragos no município

Temporal causou vários estragos no município Foto: Divulgação

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A cidade de Santa Rita do Pardo, foi atingida por um forte temporal na madrugada da última segunda-feira (2). O temporal durou cerca de 15 minutos, tempo suficiente para realizar graves estragos na área urbana e rural da cidade e levou o prefeito da cidade, Dr. Lúcio Costa (PSDB), classificou o evento como “desastre de nível I”, de pequena intensidade e decretou situação de emergência válida por 180 dias.

Segundo informações do site Cenário MS, a tempestade registrou rajadas de ventos de até 109,08 km/h. Os ventos causaram diversos danos no município, como destelhamento de casas e destruição de parte da rede elétrica da cidade.  

De acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cerca de 1.984 imóveis estavam sem energia durante as primeiras horas da manhã. E até  às 10h, 965 unidades permaneciam sem energia. A chuva começou de madrugada e  por volta das 4h da manhã registrou seu ápice, de acordo com o decreto municipal.

Apesar de ter durado cerca de 10 a 15 minutos, foi tempo suficiente para acumular 20,2 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temporal causou vários estragos no município

Os estragos do temporal também afetaram a tradicional ida aos cemitério no feriado de Finados, já que há registros de quedas de eucaliptos que bloquearam a principal a via de acesso ao cemitério municipal.

Além disso, os estragos derrubaram um barracão de uma empresa instalado na cidade voltado para o tratamento de eucaliptos.  

Diversos comércios também foram afetados pela forte chuva, causando destelhamentos e quedas de toldos. Ao longo da cidade, moradores registraram quedas de árvores, postes e fios.

Na zona rural, os prejuízos econômicos envolveram a destruição de varandas, abrigos de animais e outras benfeitorias. O prefeito Dr. Lúcio, orientou aos moradores que sofreram com danos ou prejuízos causados pelo temporal, que procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Os atendimentos se iniciaram na manhã desta terça-feira (3). O decreto realizado pela prefeitura, autoriza a mobilização de voluntários e campanhas para promover arrecadações de subsídios, para ajudar as famílias afetadas.

Temporal causou vários estragos no município

Obras

Interdição na Mascarenhas de Moraes muda trânsito nesta quarta-feira

Bloqueio no cruzamento com a Avenida Tamandaré será das 20h às 2h, com desvios para motoristas em diferentes sentidos

03/11/2026 15h52

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Agetran - Divulgação

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O cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Tamandaré, na região do Segredo, em Campo Grande, será interditado apartir das 20h desta quarta-feira (4) às 2h de quinta-feira (5), para execução de obras. O bloqueio exigirá mudanças no trajeto de motoristas que circulam entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a região da Júlio de Castilho, a Universidade Estadual de Matpo Grosso do Sul (UEMS) e a Avenida Dom Antônio Barbosa.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades e respeitarem a sinalização provisória durante a interdição.

Para quem trafega pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido UCDB, o desvio será pelas ruas do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré. No sentido contrário, em direção à Júlio de Castilho, a alternativa será pelas ruas dos Passos e Avenida Euler de Azevedo, até a Tamandaré.

Os motoristas que saírem da UCDB em direção à Mascarenhas de Moraes deverão seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Ovídeo Serra e Rua do Sacramento. Já quem seguir no sentido UEMS deverá utilizar a Avenida Tamandaré, Rua Otávio Gonçalves Gomes, Rua Olário de Oliveira França e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Para os condutores que trafegam pela região da Júlio de Castilho em direção à UCDB, o trajeto alternativo será pelas ruas Araras, do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré.

Quem sair da Avenida Dom Antônio Barbosa em direção à UCDB deverá seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Araras, Rua do Sacramento e Rua Ovídeo Serra, retornando à Tamandaré.

A Agetran recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e sigam as orientações da sinalização no local.

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