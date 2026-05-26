'Pods' e 'vapes' eram vendidos em aplicativo de mensagem em Campo Grande

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A Atvos entrou com pedido de licença da usina em Costa Rica, mas informa que ainda estuda se vai fazer o investimento. Ela já anunciou R$ 1 bilhão para Nova Alvorada do Sul

A Atvos assumiu o controle da usina de Costa Rica, que chegou a ser controlada pela Odebrecht, no começo de 2023

Duas semanas depois de anunciar investimento da ordem de R$ 1 bilhão para produção de etanol de milho na usina de Nova Alvorada do Sul, a Atvos deixou claro nesta terça-feira (26) que prepara investimento semelhante na usina de Costa Rica.

Extrato do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental publicado no diário oficial do Governo do Estado desta terça-feira (26) prevê que a empresa repasse R$ 3.284.790,00 a título de compensação ambiental à secretaria estadual de meio ambiente por conta de um investimento que tem como valor de referência o montante de R$ 669 milhões na usina de Costa Rica, onde a empresa processa somente cana-de-açúcar atualmente.

Mas, apesar deste pedido de licença ambiental entregue ao Governo do Estado, o comando da Atvos, empresa que tem como acionista de referência o fundo de investimentos Mubadala, que por sua vez é controlado pelos sheiks do petróleo do governo de Abu Dhabi, ainda não garantem que farão o investimento em uma segunda usina para produzir etanol a partir do milho em Mato Grosso do Sul.

Nota enviada ao Correio do Estado diz apenas que "a Atvos informa que avalia oportunidades relacionadas ao etanol de milho no Mato Grosso do Sul e, dentro desse processo, conduz estudos e avaliações regulatórias sobre o tema".

Além disso, "neste momento, novos investimentos, além da planta já anunciada, bem como definições de capacidade produtiva ou cronogramas de início de operação, seguem em fase de estudos. Eventuais decisões considerarão critérios estratégicos e condições de mercado. A empresa manterá seus stakeholders informados sobre possíveis atualizações." (a tradução de stakeholders pode ser feita como "partes interessadas" ou "partes envolvidas" em determinado negócio)

No dia 14 de maio, publicação do diário oficial do Governo do Estado informou que o valor de referência na usina da Atvos em Nova Alvorada do Sul era R$ 669 milhões, mesmo valor de Costa Rica. O comando da empresa, porém, anunciou que o investimento seria da ordem de R$ 1 bilhão

A empresa conseguiu licença para a produção de até 800 mil metros cúbicos de etanol por ano, mas a previsão inicial da empresa é produzir bem menos, 273 mil metros cúblicos, ou 273 milhões de litros. Isso equivale ao volume transportado em cerca de 5,5 mil carretas.

Além das usinas de Nova Alvorada e Costa Rica, a Atvos controla uma usina em Rio Brilhante e outras cinco em São Paulo, Goiás e Mato Grosso. A unidade de Nova Alvorada do Sul, porém, será a primeira que produzirá etanol a partir de milho.

OUTRAS USINAS

Em Mato Grosso do Sul já existem usinas de etanol de milho em Dourados, Maracaju e em Sidrolândia. Uma quarta está sendo instalada em Jaraguari, onde devem ser investidos em torno de R$ 300 milhões.

Conforme anúncio feito dia 12 de maio pelo comando da Atvos, o investimento em Nova Alvorada fará integração entre as operações de cana e milho, permitindo à empresa alcançar produção contínua ao longo de todo o ano, com melhor aproveitamento de ativos e ganho de competitividade. Normalmente, as usinas de cana interrompem a produção entre novembro e abril.

A usina terá capacidade para processar 642 mil toneladas de milho por ano, o que equivale a cerca de 13 mil bi-trens. Alé de produzir 273 milhões de litros etanol, vai gera 183 mil toneladas de DDG (coproduto de alto valor proteico para nutrição animal) e 13 mil toneladas de óleo de milho.

A previsão é de que o empreendimento entre em operação em 2028 e gere cerca de 2.000 empregos durante a fase das obras. A usina está instalada próximo à BR-267, entre as cidades de Nova Alvorada do Sul e Bataguassu.

“Este investimento está alinhado à nossa visão de longo prazo e à estratégia de crescimento sustentável da Atvos. O etanol de milho amplia nossa capacidade produtiva e fortalece nossa atuação como plataforma integrada de biocombustíveis, contribuindo para a segurança energética do Brasil e para uma oferta mais robusta de energia renovável para o mundo”, afirma Bruno Serapião, CEO da Atvos.

“Com uma base operacional e financeira sólida, também ganhamos previsibilidade para avançar nessa agenda mesmo em cenários globais mais desafiadores”, complementa. A atvos assumiu e reestruturou as três usinas que pertenciam à Odebrecht e estavam em recuperação judicial

A empresa também afirma que o investimento “reforça a relevância do Mato Grosso do Sul como polo estratégico para a transição energética, em um ambiente de incentivo do governo estadual à atração de novos projetos voltados ao desenvolvimento do setor de bioenergia”.

Em setembro do ano passado o governador Eduardo Riedel chegou a informar que a empresa investiria em torno de R$ 2 bilhões no Estado para produzir etanol de milho nas unidades de Nova Alvorada do Sul e Costa Rica. Porém, o investimento em Costa Rica segue sob estudos.

DINHEIRO DO PETRÓLEO

A Mubadala é um dos maiores fundos de investimentos soberanos do mundo, pertencente ao governo de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), com cerca de US$ 380 bilhões em ativos espalhados por praticamente todos os continentes.

Fundado em 2002, o fundo tem como objetivo diversificar a economia de Abu Dhabi, gerando retornos financeiros sustentáveis através de investimentos globais. . O conglomerado soberano, famoso por sua vasta riqueza vinda do petróleo, é comandado pelo sheik Mohammad bin Zayed Al Nahyan, atual presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Foi o fundo comandado por este sheik que comprou, em 2021, a refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, e foi ele quem fez a doação das jóias que acabaram envolvendo a família Bolsonaro em escândalo pelo fato de o ex-presidente ter revendido os presentes em vez de inccorporá-los ao patrimônio público brasileiro.