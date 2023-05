Funcionária, filha e cunhado são condenados por assassinato de pecuarista

Lucimara Neves, Pedro Benhur Ciardulo e Jéssica Neves Antunes foram condenados pelo assassinato da pecuarista Andreia Aquino Flores, 38 anos. O crime ocorreu em julho do ano passado.

Conforme sentença da 5ª Vara Criminal de Campo Grande, Jéssica foi condenada a 24 anos de prisão, Lucimara a 28 anos e Pedro a 20 anos, todos por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo apontou o inquérito da Polícia Civil, Lucimara era funcionária da vítima e orquestrou o crime, agenciando a filha, Jéssica, e o cunhado, Pedro, para ajudar no crime.

Na época, Pedro confessou o crime e disse que o objetivo do trio era obter R$ 50 mil da vítima, mediante Pix. Para forçá-la a fazer a transação, eles a ameaçaram com um simulacro de arma de fogo e uma faca.

A quantia seria dividida entre os três, sendo que Lucimara ficaria com R$ 30 mil e os outros dois com R$ 10 mil cada. Ainda na versão dos acusados, a pecuarista teria reagido e foi morta por asfixia.

O caso

A pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, foi assassinada no dia 28 de julho de 2022, em um condomínio de luxo de Campo Grande.

De acordo com as investigações, a morte de Andreia foi premeditada e o crime cometido pela funcionária da casa, junto com a filha e o cunhado, que se encontrou com as duas em um mercado atacadista para poder ter sua entrada no condomínio facilitada.

Em um primeiro momento, para encobrir o envolvimento delas no crime, Lucimara e sua filha alegaram à polícia que tinham sido vítimas de sequestro.

Entretanto, a apuração policial mostrou que o terceiro suspeito entrou no carro, que estava no estacionamento do atacadista, com o consentimento da dupla.

"A investigação evidenciou que, no estacionamento do supermercado, o veículo da vítima foi aberto por controle remoto pelas autoras no momento em que finalizaram as compras, justamente para a entrada de apenas um indivíduo no banco traseiro do automóvel", diz trecho do boletim de ocorrência policial registrado na época.

As câmeras do supermercado identificaram que não houve abordagem do terceiro sujeito, desmentido a versão de sequestro.

Também foi alegado que os autores pretendiam obter uma transferência de R$ 50 mil que deveria ser exigida da vítima no momento do suposto assalto, sendo que Ciardulo fez às vezes de assaltante.

Para manter a simulação, ao chegar na casa da pecuarista, o homem trancou a funcionária e a filha em um cômodo, enquanto tentava forçar a pecuarista a realizar a transferência. Contudo, a vítima reagiu e foi estrangulada.

O criminoso roubou objetos eletrônicos avaliados em R$15,5 mil, sendo um MacBook, dois celulares da Apple e uma caixa de som da JBL, que foram recuperados pela polícia.