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OPERAÇÃO MOEGA

Organização criminosa com braço em MS mandava drogas para Europa

Ação da PF cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal

João Pedro Flores

25/08/2026 - 09h15
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Moega, que tem como objetivo investigar a atuação de uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de entorpecentes.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços localizados nos estados de Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

As drogas teriam como destino estados brasileiros e países da Europa, por meio de pessoas aliciadas para realização do transporte físico do material, conhecidas popularmente como "mulas". As investigações apontam que os criminosos usavam uma estrutura para aquisição, armazenamento e transporte dos entorpecentes.

Os agentes federais apreenderam objetos e documentos durante as buscas, os quais passarão por análise e poderão subsidiar a continuidade do inquérito policial. Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e por associação para o tráfico.

A reportagem procurou a Polícia Federal para saber quais municípios do Estado foram alvos dos mandados, se estes eram usados como rota/origem das drogas e qual era a participação dos indivíduos investigados em MS. 

Jagueretê-oeste

Operação do Exército na fronteira já soma apreensões milionárias

Ação militar intensifica fiscalização e impõe prejuízo ao crime

25/08/2026 08h00

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Militares durante fiscalização de ônibus, na BR-262, perto de Corumbá; iniciativa é uma das ações da Operação Jaguaretê-Oeste

Militares durante fiscalização de ônibus, na BR-262, perto de Corumbá; iniciativa é uma das ações da Operação Jaguaretê-Oeste Foto: Divulgação

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A Operação Jaguaretê-Oeste, coordenada pelo Comando Militar do Oeste (CMO), já resultou em mais de R$ 41,2 milhões em prejuízos estimados às atividades criminosas na faixa de fronteira brasileira. A ofensiva, que tem Mato Grosso do Sul como um dos principais centros de coordenação, mobiliza mais de 600 militares e conta com a participação de órgãos federais e estaduais no combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e crimes ambientais.

Os primeiros resultados oficiais divulgados pelo Exército confirmam, na prática, a dimensão da operação que havia sido antecipada pelo Correio do Estado em julho.

Até o início deste mês, as equipes haviam apreendido 34 quilos de cocaína, 6,5 toneladas de maconha, 94 kg de skunk, 12 kg de pasta base de cocaína e 11,9 kg de drogas sintéticas.

Também foram recolhidos outros 194 kg de substâncias ilícitas, além de armas de fogo, munições, 21 veículos e mais de 79,9 mil pacotes de cigarros.

A soma das apreensões representa um prejuízo estimado de R$ 41,2 milhões às organizações criminosas e demais atividades ilegais alcançadas pela operação. O valor considera não apenas as drogas e os produtos de contrabando retirados de circulação, mas também veículos e outros bens empregados nas práticas criminosas.

Os números dão uma primeira dimensão do alcance da Operação Jaguaretê-Oeste, concebida para atuar de maneira ampla em uma das regiões mais sensíveis do território nacional.

A operação abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina e reúne unidades militares distribuídas ao longo da faixa de fronteira.

OPERAÇÃO

A ofensiva foi planejada pelo Exército com o objetivo de ampliar a capacidade de dissuasão e repressão aos crimes transfronteiriços, especialmente em áreas utilizadas por organizações criminosas para a entrada e circulação de drogas, armas, cigarros e outros produtos ilegais.

A atuação também busca apoiar as forças de segurança pública sem comprometer investigações ou operações que já estejam em andamento.

Em entrevista ao Correio do Estado antes do início da operação, o comandante do CMO, general Alcides Valeriano de Faria Júnior, explicou que a dimensão da Operação Jaguaretê-Oeste exigia planejamento prévio e uma coordenação cuidadosa com as demais instituições.

Segundo ele, o Centro de Coordenação de Operações do CMO realizou reuniões com diferentes órgãos para evitar sobreposição de ações.

A preocupação é especialmente relevante em regiões de fronteira, onde a atuação simultânea de diferentes forças pode comprometer operações sigilosas.

“Se a Polícia Federal, por exemplo, pode estar conduzindo uma operação dela e eu vou na mesma área em que ela está, uma pode atrapalhar a outra”, afirmou o general, na ocasião.

Por isso, um dos principais pilares da Operação Jaguaretê-Oeste é justamente o compartilhamento de informações entre as instituições. A operação é realizada em integração com as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, Polícias Civil e Militar e órgãos especializados, como o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) de Mato Grosso do Sul.

Na prática, as equipes empregam patrulhamentos terrestres e fluviais, estabelecem postos de bloqueio e controle e realizam fiscalizações de pessoas, veículos e embarcações.

O emprego de viaturas e embarcações amplia a presença das forças de segurança em áreas que, pela extensão territorial e pelas características geográficas, são difíceis de serem monitoradas de maneira permanente.

Em MS, a operação envolve unidades como a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados; a 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal.

Parte dessas estruturas está inserida no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), considerado uma ferramenta estratégica para ampliar a capacidade de vigilância do território.

O alcance da operação, porém, ultrapassa as fronteiras do Estado. Em Cuiabá (MT), a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e em Cascavel (PR), a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, também intensificaram as ações de combate aos crimes transfronteiriços.

A atuação conjunta alcança ainda unidades militares em Santa Catarina, formando um corredor de fiscalização que se estende por uma parcela significativa da fronteira brasileira.

Antes mesmo da divulgação dos primeiros números oficiais, a dimensão da estratégia já havia sido revelada pelo Correio do Estado.

Em julho, o general Alcides havia explicado que a operação seria coordenada a partir de MS e envolveria tropas desde Santa Catarina até Rondônia. Na estrutura do Exército, a operação foi classificada como “singular”, por ser executada com recursos próprios da Força Terrestre.

Infraestrutura

Desabamento interrompe tráfego, força desvios e gera prejuízos no escoamento da produção

Atoleiros e buracos travam escoamento e elevam custos de frete no Estado

25/08/2026 07h55

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Foto: Reprodução

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Quatro caminhões saíram para buscar milho e levaram dois dias tentando completar o trajeto. Não chegaram. Numa outra noite, uma carreta atravessou na areia solta e travou a passagem de todo mundo. O cenário é em um trecho da MS-213, também conhecida como Estrada de Sete Placas, que corta a área produtiva de Sonora, no extremo-norte de Mato Grosso do Sul.

A reportagem teve acesso a 14 mensagens de áudio e dois vídeos gravados na semana passada por produtores rurais e transportadores que usam a via. As identidades são preservadas a pedido das fontes. O que os relatos descrevem é uma estrada que não funciona em nenhuma estação do ano.

“O pessoal lá, na época da chuva, não passa porque é atoleiro, e agora na época da seca também. Não é produção simples, pouca coisa, não. É muita soja, é muito gado, é muito eucalipto, é cana, é um volume absurdo de produção”, conta uma fonte.

Outro produtor resume a rotina em uma frase que se repete nos áudios: “Seca é pó, chuva é barro, e assim vai a luta por dia”.

CARRETAS TRAVADAS

Um transportador relata a situação dos quatro caminhões parados: “Carreta da [empresa] não subiu. Eu estou com quatro caminhões há dois dias na estrada para chegarem e não chegaram. Tem que abandonar, não tem como”.

Um dos vídeos, gravado à noite, mostra carretas travadas em um trecho de areia. “A carreta deu ‘pau’ aqui, não sobe”, diz quem filma. “Trancou tudo, atravessou”.

Há também relato de acidente. Segundo uma das mensagens, um carro derrapou na terra fofa ao tentar ultrapassar uma carreta atolada e bateu na lateral do veículo, com danos no retrovisor, no para-choque e no para-lama.

VOLTAR DA ESCOLA

A queixa mais recorrente nos áudios, porém, não é sobre a lavoura. É sobre as crianças que moram nas fazendas da região e dependem do transporte escolar rural.

“O que me dá dó é das crianças que ficam aí, quatro horas para ir, quatro horas para voltar, numa estrada de chão, num ônibus ruim, sem arcondicionado, sem nada”, revela uma fonte.

Em outra mensagem, um morador levanta a hipótese de uma emergência médica no trecho, onde há possibilidade de um veículo comum trafegar em determinados pontos: “Se vê um doente aí, vai ter que botar nas costas ou numa rede”.

MANUTENÇÃO

As mensagens descrevem uma rotina de conservação improvisada e custeada pelos usuários da estrada. Em um dos áudios, um produtor conta ter enviado um caminhão-pipa para molhar o trecho e tentar compactar a poeira.

“Mandamos o [caminhão-]pipa lá para molhar um pouco, para compactar um pouco, para ver se melhorava um pouco lá, mas está difícil”, conta uma fonte.

Em outro, aparece a ideia de o sindicato rural depositar em juízo o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) para contratar diretamente uma empresa de manutenção. 
A avaliação embutida no relato é de que os produtores pagam o fundo destinado a estradas e, ao mesmo tempo, tiram do bolso para manter a via que usam.

OBRA PREVISTA

A MS-213 tem 205,6 quilômetros, segundo o Sistema Rodoviário Estadual publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul). O trecho entre Porto Badeco e a BR-163, de 92 km, é pavimentado.

O restante, 113,6 quilômetros, entre a BR-163 e o entroncamento com a MS-407, está classificado como implantado: leito natural, sem pavimento. É esse pedaço que atravessa a área produtiva de Sonora.

No dia 22 de junho, o Diário Oficial do Estado (DOE) publicou aviso de licitação para a implantação e pavimentação de 20,02 quilômetros desse trecho, com valor máximo de R$ 78,071 milhões. As propostas foram abertas no dia 9 de julho, porém, até agora não houve anúncio do vencedor do certame.

A obra corresponde a 17,7% da extensão sem asfalto. Outros 93,18 quilômetros seguem sem contrato de pavimentação.

Nos áudios, os produtores fazem essa mesma conta: “Lá tem mais de 120 km só da principal. Daí tem as vicinais que tem mais 60 km. […] Fazer 20 km de asfalto não vai resolver, a estrada não é 20 km”.

Um deles sustenta ainda que a obra não vai alcançar os pontos mais críticos do percurso, afirmação que a reportagem não pôde confirmar por não ter tido acesso ao projeto executivo, que define os limites exatos do trecho a ser pavimentado.

Antes da obra, o Estado contratou o projeto em janeiro deste ano. O DOE publicou a contratação da empresa Oliveira, Rae & Cia Engenharia, por R$ 856.590,85, para elaborar o estudo de viabilidade, os projetos básico e executivo e o licenciamento ambiental do trecho. 

Em junho, ao anunciar um pacote de investimentos para o município, o governo do Estado informou que a ordem de serviço da pavimentação deveria ser assinada em julho, mas o certame ainda segue em aberto. 

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