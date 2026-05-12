Fuzileiro naval centenário mais longevo do Brasil e combatente de Guerra morre em Ladário

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Ladário tem pouco mais de 20 mil habitantes e está entre as quatro menores cidades de Mato Grosso do Sul. Seu tamanho não significa grau de importância e foi por lá que nasceu o fuzileiro naval mais longevo do Brasil, que faleceu por causas naturais aos 101 anos, neste dia 10 de maio de 2026.

O Terceiro-Sargento Edson Arguelho da Silva esteve pronto para enfrentar exércitos alemães e italianos na Segunda Guerra Mundial. Passou por treinamento e exercícios militares e foi deslocado para a Ilha da Trindade (a 1,2 mil km da costa do Espírito Santo), onde um grupo estava previsto para seguir até à Europa para combate. Nesse intervalo de tempo, a guerra foi finalizada em 1945 e ele voltou para Ladário.

“Fui incorporado à Marinha Brasileira, no Corpo de Fuzileiros Navais em 5 de janeiro de 1943, quando tinha 18 anos incompletos. Conheci o mal da terrível 2º Guerra Mundial. Eu me orgulho de ter participado, junto com a nossa Gloriosa Marinha”, escreveu o militar na página da rede social que mantinha.

Dentro da Marinha, virou referência em termos de resiliência e recebeu diferentes homenagens em vida. Por ultrapassar o centenário, entrou na lista exclusiva de Mato Grosso do Sul por integrar um dos 125 homens que passaram dos 100 anos (só 0,004% da população do Estado). Era conhecido por ter uma mente invejável, mesmo diante de tanto tempo de história e luta. Sua saúde também seguia em dia e, nos últimos dois anos, só tomava dois remédios.

Seu falecimento ocorreu de forma tranquila, conforme relatado. Despediu-se desta vida enquanto dormia e seu enterro ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (11), no cemitério municipal de Ladário.

E do mesmo jeito que recebeu honrarias enquanto seguia vivendo em Ladário, sua despedida desta vida também reservou mensagens de respeito e lamento por parte da Marinha, por meio do 6º Comando do Distrito Naval, com sede na avenida ladarense 14 de Julho.

“A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), informa, com pesar, o falecimento do Terceiro-Sargento (Fuzileiro Naval-Reformado) Edson Arguelho da Silva, veterano mais longevo do Corpo de Fuzileiros Navais. Ladarense, o SG Edson iniciou sua trajetória na Marinha em 2 de janeiro de 1943, ao ingressar como Marinheiro-Recruta na 1ª Companhia Regional de Ladário. Após 6 meses, foi promovido a Soldado Fuzileiro Naval. Em junho de 1944, foi selecionado para o curso de especialização de motorista no Rio de Janeiro, retornando ao Pantanal após formado. No mesmo ano, iniciou manobras e exercícios em preparo para a 2ª Guerra Mundial”, informou nota de pesar da Marinha.

Seu falecimento foi também lamentado pela Associação dos Militares da Reserva da Marinha (AMRM) e a Prefeitura de Ladário. “Última continência: Ladário se despede de Edson Arguelho da Silva, veterano mais longevo dos Fuzileiros Navais”, escreveu o governo municipal ladarense, em nota.

A família de Edson, que vive na avenida 14 de Março, emitiu um comunicado sobre a morte do famoso marinheiro.

“Hoje nos despedimos com muita dor do nosso querido avô Edson. Ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e o fuzileiro naval mais antigo do Brasil, carregou em sua trajetória a honra, a coragem e o amor pela família. Para nós, ficará eternamente a lembrança do pai, avô e esposo exemplar, homem de caráter e de grandes ensinamentos. Seu legado jamais será apagado, pois viverá em cada conselho, em cada memória e em cada valor que nos deixou. Nossa família sente profundamente sua partida, mas temos orgulho da linda história que construiu. Descanse em paz, nosso guerreiro.”

Carreira militar e homenagens

Ao longo da carreira militar, o Terceiro-Sargento Edson escapou da morte depois de ter sofrido um acidente em missão que era cumprida em Corumbá. Ao mesmo tempo, sofreu perda óssea que o forçou a se retirar para a reserva.

Sua dedicação para as Forças Armadas e forma de trabalho, mesmo reformado, fez o ladarense tornar-se um símbolo da história militar no Pantanal. Por conta de sua trajetória, em novembro de 2024, quando completou 100 anos, ganhou um evento especial do 6º Comando do Distrito Naval, realizado pelo 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas (3º BtlOpRib). O hino da Marinha, Cisne Branco, foi cantado por crianças e adolescentes que integravam o Programa Forças no Esporte, do Ministério da Defesa, e acompanhado pela banda do 6º Comando.

Edson era também uma referência em eventos públicos da Marinha e seguiu realizando desfiles militares até 2019, antes da crise da covid-19. Também participava sempre dos desfiles em comemoração ao aniversário de Ladário e na celebração da Independência do Brasil.

“Não perdia o horário do remédio e cuidava da saúde de forma disciplinada. Ele lembrava tudo de cabeça, número de CPF, do telefone das pessoas, dos militares e da Marinha. Ele mexia no celular sem dificuldades, escrevia mensagens para os amigos. Enquanto eu tomava seis remédios, ele tomava apenas dois”, relatou a filha Maria da Graças dos Santos Silva à Agência Marinha.