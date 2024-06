Gabinete da prefeita é esvaziado com exoneração em massa às vésperas da eleição

ALERTA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para onda de calor que deve durar de 2 a 3 dias; duas cidades do Estado ficam entre as 10 menores umidades registradas no país

A 10 dias para começar o inverno, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de onda de calor que deve atingir quase todo o Mato Grosso do Sul até a noite desta quarta-feira (12).

De acordo com o aviso emitido, as temperaturas estarão 5°C acima da média em 73 das 79 cidades do Estado. Sobre o período de duração, começou ontem, segunda-feira (10), às 9h40, e deve percorrer até às 21h de amanhã.

Inclusive, cinco cidades de MS registraram temperaturas acima dos 34°C, sendo elas: Coxim (35°C), Nhumirim (34.6°C), Porto Murtinho (34.6°C), Água Clara (34.1°C) e Aquidauana (34°C).

Além do alerta de onda de calor, a umidade relativa do ar continua em níveis preocupantes para a população. Dentre as 10 cidades com menor índice no país nesta segunda-feira, duas (Porto Murtinho e Coxim) são de Mato Grosso do Sul, com registros abaixo de 25%.

Chuvas

Fonte: créditos na imagem

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), 46 municípios tiveram chuvas abaixo da média histórica no mês de maio. A cidade que apresentou a maior precipitação foi Ivinhema, com 102,8mm de chuva acumulada, cerca de 7% abaixo do comum.

Já Campo Grande ficou de 59 a 78% abaixo da média, com diferentes registros dependendo da referência, sendo eles: Campo Grande - UPA Aparecida Gonçalves (35,8 mm), Campo Grande - UFMS (29,6 mm), Campo Grande - EMBRAPA (21 mm) e Campo Grande - Vila Santa Luzia (19,4 mm). Para efeito de comparação, a média histórica é de 88,2 mm.

Sobre os próximos três meses (junho-julho-agosto), de acordo com o modelo ensemble WMO, há grandes chances do Estado apresentar chuvas abaixo da média histórica para o trimestre analisado (JJA). Previsão para as regiões do Estado:

Região norte - 25 a 100 mm;

Regiões sul, sudeste e sudoeste - 150 a 300 mm;

Regiões central, leste e oeste - 100 a 150 mm.

El Niño e La Niña

Fonte: CPC/IRI

Prestes a começar o inverno no final de junho, a La Niña pode contribuir para isso. Ainda de acordo com o boletim meteorológico divulgado pela Cemtec, há 49% de probabilidade do fenômeno ocorrer nesses próximos três meses, o qual pode influenciar na chegada de massas de ar frio. Enquanto isso, o El Niño não deve agir, com apenas 1% de chance.

Porém, os outros 50% ficam por conta da neutralidade de ENOS (El Niño Oscilação Sul), o que indica que as condições climáticas devem ficar próximas à média histórica do Mato Grosso do Sul.

Definições

El Niño: aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial;

La Niña: Inverso do El Niño, provoca o resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial.

