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decreto de prisão

Gaeco de MS caça ex-deputado do PL condenado por assalto

Neno Razuk, que perdeu o mandato de deputado estadual em maio, foi condenado, em dezembro do ano passado, a 15 anos e sete meses de prisão, mas segue em liberdade

Neri Kaspary e Daniel Pedra

Neri Kaspary e Daniel Pedra

08/07/2026 - 14h48
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Sem foro privilegiado desde maio, quando perdeu o cargo de deputado estadual em decorrência de recontagem geral dos votos do Partido Liberal, o ex-deputado estadual Neno Razuk está correndo o risco de ser obrigado a cumprir sua pena de 15 anos e sete meses em decorrência de seu envolvimento com crimes como assalto a mão armada e jogatina ilegal. 

Neno Razuk foi condenado no âmbito da Operação Successione, comandada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público. Em dezembro de 2025 ele foi condenado pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande. 

Na manhã desta quarta-feira (8), investigadores e policiais a serviço do Gaeco estiveram na residência do pai do deputado, o também ex-deputado estadual Roberto Razuk, em Dourados. Porém, Neno não foi localizado. 

Seu advogado, Ricardo Pereira, confirmou a visita do Gaeco à residência do Pai de Neno. Ele não revelou, porém, se os agentes estavam tentado cumprir um mandado de prisão que teria sido expedido contra o ex-deputado. O advogado informou que não teve acesso aos autos e não sabia informa se havia sido emitido decreto de prisão contra Neno. 

Em maio, quando perdeu o mandato, Neno Razuk chegou a confidenciar para deputados que possivelmente deixaria o país por conta do temor de ser preso, já que estava perdendo a imunidade garantida pelo cargo de deputado. 

Neno Razuk perdeu o mandato em em decorrência da decisão da Justiça Eleitoral que cassou o diploma de suplência de Raquelle Trutis (PL), fazendo com que os votos dela fossem anulados. A medida provocou uma recontagem dos votos, o que mexeu com o coeficiente eleitoral, resultando na perda de mandato de Neno e na diplomação de João César Mattogrosso (PSDB).

Segundo relatos de parlamentares, desde a perda do mandato o ex-deputado praticamente rompeu contato com antigos colegas, alimentando dúvidas até mesmo sobre a manutenção de sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Nos bastidores, integrantes do partido avaliam que a forma como Neno Razuk conduziu a saída da Assembleia Legislativa enfraqueceu a possibilidade de uma campanha eleitoral.

SUCCESSIONE

Segundo a sentença de primeira instância, Razuk integrava e exercia função de liderança em uma organização criminosa armada voltada à exploração ilegal do jogo do bicho, além da prática de crimes de roubo majorado e corrupção.

Apesar da condenação, a Justiça permitiu que o ex-deputado recorresse em liberdade. Em janeiro deste ano, os embargos de declaração apresentados pela defesa foram rejeitados, mantendo a condenação enquanto o processo segue para análise das instâncias superiores. 

Até o trânsito em julgado, ele continua sendo presumido inocente para fins penais. Mas, a visita do Gaeco à residência de familiares evidencia que a Justiça reverteu decisão anterior e decretou sua prisão. 

Entre as denúncias que levaram à condenação de Neno Razuk estão dois registros de assalto a mão armada sofridos por motociclistas que recolhiam dinheiro de revendedores de apostas do jogo do bicho.

Estes assaltantes, segundo a investigação, estavam a serviço de Neno Razuk, que estaria tentando intimidar um grupo rival que estava assumindo a jogatina em Campo Grande depois da derrocada da família Name. 
 

Flagrante

Motorista de aplicativo ouve negociação de arma em Campo Grande e aciona PM

Passageiro teria combinado a compra de uma pistola por R$ 10,3 mil; suspeito foi localizado no Jardim Zé Pereira com carregador e indicou onde escondia a arma

08/07/2026 16h19

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Foto: Divulgação

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A atenção de um motorista de aplicativo foi determinante para que a Polícia Militar apreendesse uma pistola e prendesse um homem suspeito de comercializar armamento irregular na noite desta terça-feira (7), no bairro Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

O profissional ouviu parte de uma negociação durante uma corrida e decidiu procurar uma equipe policial para relatar a situação.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista abordou os policiais que realizavam patrulhamento na região e informou que o passageiro conversava ao telefone sobre a compra de uma pistola.

Durante o trajeto, ele teria ouvido o homem dizer que levaria R$ 5 mil em dinheiro para o pagamento inicial e que o restante do valor seria transferido por Pix.

Além de relatar o conteúdo da conversa, o motorista também indicou o endereço onde ocorreria o encontro e descreveu as características do suposto vendedor, que estaria em frente a uma residência usando casaco azul com listras amarelas e bermuda jeans.

Com as informações, os militares seguiram até o local e encontraram um homem com as mesmas características sentado na calçada. Durante a abordagem, os policiais localizaram um carregador de pistola calibre .380 no bolso do suspeito.

Questionado sobre o armamento, o homem admitiu que a pistola estava guardada em seu quarto. A mãe dele autorizou a entrada da equipe na residência e afirmou desconhecer a existência de armas no imóvel.

No quarto indicado, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 58 HC, calibre .380, além do carregador apreendido durante a abordagem.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito declarou que adquiriu a arma no Paraguai pelo valor de R$ 9,8 mil e pretendia revendê-la por R$ 10,3 mil, obtendo lucro com a negociação.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. A pistola e o carregador permaneceram apreendidos e ficarão à disposição da investigação.

A Polícia Civil deverá apurar a origem da arma e as circunstâncias da negociação interrompida pela denúncia do motorista de aplicativo.

Cidadania

MS instala postos para emissão da nova identidade em aldeias indígenas e assentamento

Parceria entre a Sejusp e a SED levará o serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional a escolas estaduais em Dourados, Caarapó, Aquidauana e Ponta Porã

08/07/2026 16h14

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Agentes de segurança emitindo o novo RG

Agentes de segurança emitindo o novo RG Divulgação

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A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), iniciou a implantação de novos Postos de Identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em quatro unidades da Rede Estadual de Ensino localizadas em comunidades indígenas e no Assentamento Itamarati, em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa contempla escolas estaduais nos municípios de Dourados, Caarapó, Aquidauana e Ponta Porã, com o objetivo de descentralizar o serviço de identificação civil e ampliar o acesso da população à emissão do novo documento de identidade.

Os novos postos funcionarão na Aldeia Jaguapiru, em Dourados; na Aldeia Te’yikue, em Caarapó; na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó’O, em Aquidauana; e no Distrito de Nova Itamarati, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Segundo a Sejusp, a implantação das unidades busca atender moradores que enfrentam dificuldades para se deslocar até os postos convencionais de identificação, reduzindo barreiras geográficas e facilitando o acesso ao serviço.

Além de aproximar o atendimento da população, a medida fortalece a política de inclusão social e de garantia de direitos, uma vez que a Carteira de Identidade Nacional é um documento essencial para o acesso a diversos serviços públicos, programas sociais, matrícula escolar, atendimento na rede de saúde e demais políticas públicas.

A expectativa do governo estadual é que a descentralização do serviço contribua para ampliar a cobertura da emissão da CIN em regiões mais afastadas dos centros urbanos, especialmente entre populações indígenas e famílias residentes em assentamentos rurais, promovendo cidadania e facilitando o exercício de direitos fundamentais.
 

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